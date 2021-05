Region Uzwil Geschäftsführer verlässt den neuen Feuerwehrverbund schon wieder – er und die Chefs der ehemaligen Ortsfeuerwehren sind sich uneins Unterschiedliche Meinungen zwischen Geschäftsführer sowie Kommandant der Feuerwehr Region Uzwil, Björn Scheck, sowie den Modulchefs führten zur Entlassung von Scheck. Der Präsident des Vereins, Peter Zuberbühler, übernimmt interimsweise die Führung des operativen Geschäfts.

Im Feuerwehrverbund der Region Uzwil funktionierte es auf menschlicher Ebene nicht mehr zwischen dem Geschäftsführer und den Modulchefs. Bild: PD

«Wegen unterschiedlicher Auffassung über die Geschäftsführung trennt sich der Verein Feuerwehr Region Uzwil per Ende Juli von Geschäftsführer und Kommandant Björn Scheck», heisst es in der Medienmitteilung des Vereins Feuerwehr Region Uzwil. Der Vorstand hat sich dazu entschieden, eine personelle Veränderung an der Spitze der Organisation umzusetzen. Peter Zuberbühler, seit Februar Präsident des Vereins Feuerwehr Region Uzwil, sagt:

«Unstimmigkeiten zwischen der Geschäftsführung und einigen Modulchefs haben zu diesem Entscheid geführt.»

Die Modulchefs sind die Verantwortlichen – die früheren Feuerwehrkommandanten – in den einzelnen Gemeinden. Es habe so nicht weitergehen können, so Zuberbühler, die Situation hätte zu viele Ressourcen verbraucht. Er betont jedoch, dass man sich einvernehmlich getrennt habe.

Scheck war damals Wunschkandidat

Björn Scheck, Geschäftsführer und Kommandant der Feuerwehr Region Uzwil. Bild: PD

Der Verbund Feuerwehr Region Uzwil nahm am 1. Januar 2020 seine Tätigkeit auf. Dabei wurden die fünf Ortsfeuerwehren Niederhelfenschwil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil und Zuzwil im Verein Feuerwehr Region Uzwil (FWRU) zusammengefasst und haben die bestehenden Leistungsaufträge der Ortsfeuerwehren übernommen.

Bereits am 1. September 2019 trat Björn Scheck als neuer Kommandant und Geschäftsführer seine Stelle in der Feuerwehr Region Uzwil an. Scheck galt als Wunschkandidat, da er über mehrjährige Führungserfahrung in Industrie, Feuerwehr und Militär verfügt. Vor seiner Anstellung in Uzwil arbeitete er mehrere Jahre als Teamleiter in der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung in Zürich. Er zog im Herbst 2019 von seinem damaligen Wohnsitz in Stäfa nach Uzwil.

Stelle wird vorläufig nicht ausgeschrieben

Peter Zuberbühler übernimmt interimsweise die operative Führung der Feuerwehr Region Uzwil. Bild: Zita Meienhofer

Die Stelle als Geschäftsführer der Feuerwehr Region Uzwil wird vorläufig nicht ausgeschrieben werden. Die operative Geschäftsführung übernimmt interimsweise Peter Zuberbühler. «Ein halbes Jahr, bis Ende 2021, wollen wir uns Zeit lassen, um uns zu überlegen, wie wir die Stelle künftig besetzen wollen», so Zuberbühler. Erst dann will der Vorstand definieren, wie die Feuerwehr Region Uzwil künftig organisiert werden soll.

Der Vorstand des Vereins Feuerwehr Region Uzwil setzt sich aus fünf Mitgliedern der zugehörigen Gemeinden zusammen. Es sind dies Peter Zuberbühler aus Niederhelfenschwil, Ruedi Müller aus Uzwil, der auch als Vizepräsident amtet, Petra Mosimann aus Zuzwil, Alexander Bommeli aus Oberbüren und Alois Schilliger aus Oberuzwil. Neben den Modulchefs sorgen drei Mitarbeiter dafür, dass der Ausbildungsstand sowie das Material auf dem neusten Stand gehalten werden. Ein weiterer Mitarbeiter ist für den administrativen Bereich zuständig.