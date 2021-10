REGION Das Abfahrtsplakat hat bald ausgedient: An mehreren Bahnhöfen und Haltestellen werden Bildschirme aufgestellt Die SBB und die Südostbahn wollen bis Ende des nächsten Jahres an zahlreichen Stationen und Haltestellen Bildschirme aufstellen. Diese sollen Informationen über den Bahnverkehr in Echtzeit zeigen. Über die Touchscreens kommen die Passagiere an weitere Informationen. Die Post verweist auf QR-Codes auf den Plakatfahrplänen.

Der Smart Information Display in Lütisburg wurde im Mai aufgestellt. Bild: Simon Dudle

Man sieht die Bildschirme zum Beispiel beim Bahnhof Bütschwil auf dem Platz zwischen Aufnahmegebäude und Kiosk oder auf dem einzigen Perron in Lütisburg-Station an der Bahnlinie Wil-Wattwil. Sie sehen aus wie Stelen und sind elektronische Displays, auf denen Informationen zum Fahrplan und zu Störungen interaktiv sowie in Echtzeit angezeigt werden. Die offizielle Bezeichnung lautet Smart Information Displays (SID). Das war von Oli Dischoe, Mediensprecher der SBB, zu erfahren.

Als Grund dafür nennt er den Umstand, dass an diesen Bahnhöfen die Möglichkeit eingeschränkt war, die Kundinnen und Kunden in Echtzeit zu informieren. Angst vor Vandalenakten hat die SBB offenbar nicht, wobei Oli Dischoe betont, dass die SBB bei allen Sachbeschädigungen Strafanzeige einreiche.

Zehn Standorte im Kanton St.Gallen

Der erste Test mit den Displays fand an drei Stationen statt, von denen keine in der Ostschweiz lag. Die Displays sollen laut SBB bis Ende 2022 an 500 kleinen und mittelgrossen Bahnhöfen aufgestellt werden, sofern sie nicht schon dort stehen.

Die Kosten betragen für die ganze Schweiz rund 50 Millionen Franken. Im Kanton St.Gallen sind die Standorte Arnegg, Bazenheid, Bronschhofen, Bronschhofen AMP, Bütschwil, Dietfurt, Goldach, Kaltbrunn, Lütisburg und Rorschach Stadt vorgesehen.

Ersatz für gedruckte Abfahrtsplakate

Die Bildschirme werden nach einer Mitteilung der SBB gedruckte Informationen wie etwa das gelbe Abfahrtsplakat oder Bahnersatz- respektive Liniennetzpläne ersetzen. Die Kundinnen und Kunden könnten so rascher und besser informiert werden. Dank einer Touchscreen-Funktion liessen sich zusätzliche Details abrufen.

Die wichtigsten Informationen stünden ohne Berührung des Bildschirms zur Verfügung. Wohl der Coronapandemie geschuldet ist die Mitteilung, dass die Bildschirme – wenn nötig mehrmals – täglich desinfiziert würden, abhängig von der Zahl der Nutzer. Wenn der Bildschirm die Verbindung zum Netz verliere, werde das gelbe Abfahrtsplakat digital angezeigt.

Südostbahn will fast 30 Standorte ausrüsten

Die Südostbahn (SOB) besitzt die Strecken von Wattwil bis St.Gallen – ohne den Hauptbahnhof – und von Wattwil ins Obertoggenburg. Die SOB installiere 2022 an fast 30 Bahnhöfen und Haltestellen, auch im Toggenburg, digitale Informationsstelen (SID). Diese seien ähnlich der Stele in Lütisburg. Das war von Conradin Knabenhans, Mediensprecher der SOB, zu erfahren.

Er weist zudem darauf hin, dass die Geräte nicht nur Fahrgästen auf Wunsch und in Echtzeit etwa Informationen zu Verbindungen, Störungen oder Baustellen anzeigen. Die Stelen verfügen zusätzlich über eine Vorlesefunktion und erfüllen so die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes. Die SID seien nicht Teil des Versuches, mit dem die SOB den Passagieren mitteilen will, wo auf dem Gleis der Zug hält und wo sich die Türen zu den Waggons befinden.

Post verweist auf QR-Codes

Solche Generalanzeiger, wie die Stelen bei der Post offiziell heissen, würden grössere Kosten für die Anschaffung, den Unterhalt und die Datenpflege verursachen, sagt Katharina Merkle, Mediensprecherin. Man müsse mit mehreren tausend Franken pro Jahr rechnen. Die Post mache das deshalb nur an grösseren Knoten. Im Toggenburg ist nicht geplant, solche Generalanzeiger aufzustellen, auch nicht an touristisch wichtigen Standorten wie auf der Schwägalp und der Hulftegg oder in Nesslau.

Allerdings weist Katharina Merkle noch auf eine andere Informationsquelle hin, die ihrer Erfahrung nach viele Passagiere nicht kennen. Auf den Plakatfahrplänen ist unter dem Fahrplan ein QR-Code gedruckt. Wenn man das Smartphone darauf richte, sehe man auf dem Smartphone-Display den Fahrplan für die betreffende Haltestelle, erläutert die Mediensprecherin.