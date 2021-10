REGIOFUSSBALL Nach Spielabbruch in der 3. Liga: Der FC Flawil kommt zu einem Forfaitsieg Der ehemalige Profifussballer Agim Nushi musste bei einem Spiel in Flawil nach einem Zweikampf verletzt mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Die Partie wurde abgebrochen. Nun steht fest, wie das Spiel gewertet wird.

Die roten Flawiler gewinnen das abgebrochene Spiel nachträglich 3:0. Symbolbild: Michel Canonica

Vor knapp zwei Wochen wurde auf der Flawiler Schützenwiese das 3.-Liga-Spiel zwischen dem Fanionteam der Gastgeber und dem FC Besa beim Stand von 4:2 für die Flawiler nicht zu Ende gespielt. Darauf hatten sich die beiden Teams geeinigt, nachdem es zu einem Zwischenfall gekommen war. Besas Spielertrainer Agim Nushi, einst für das Profiteam des FC Wil im Einsatz, war nach einem Flankenball und einem Zweikampf benommen zu Boden gegangen und hatte nicht mehr weiterspielen können. Er wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert.

Nach dem Spiel stellte sich die Frage, wie die Partie gewertet wird. Forfait oder Wiederholungsspiel? Immerhin waren zum Zeitpunkt des Abbruchs noch über 20 Minuten zu spielen. Nun hat der Ostschweizerische Fussballverband entschieden: Die Partie wird mit 3:0 Forfait für den FC Flawil gewertet. Laut Angaben von FC-Flawil-Mediensprecherin Stefanie Häfele habe Besa dagegen keinen Protest eingelegt und die Wertung der Partie sei fix.

Somit schliesst der FC Flawil in der Tabelle zu Leader Neckertal-Degersheim auf. Beide haben nach 6 Spielen 15 Punkte auf dem Konto und treffen sich am Samstagabend um 18 Uhr in Necker zum Spitzenspiel.