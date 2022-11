Recycling Phosphor rückgewinnen und mehr Strom produzieren: Das plant der ZAB für das Jahr 2023 Im Rahmen ihrer Herbstversammlung genehmigten die Delegierten des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) das Budget für das Jahr 2023. Es rechnet mit einem Ertragsüberschuss von 9,6 Millionen Franken.

In Bazenheid will der ZAB Phosphor rückgewinnen. Bild: PD

Im Jahr 2023 will der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) die Deponie Burgauerfeld in Flawil erweitern. Dort werden Rückstände aus thermischen Anlagen gelagert. Bis zum Jahr 2025 soll genügend Volumen vorhanden sein, um die Rückstände der nächsten zehn bis 15 Jahre zu lagern. Um Investitionen wie diese ging es an der Delegiertenversammlung des ZAB, die am Donnerstag im Restaurant Toggenburgerhof in Kirchberg stattfand.

Während es früher vor allem um die Endlagerung von Rückständen aus Kehrichtverbrennungsanlagen gegangen sei, so stünde heute auf Deponien vermehrt die Rückgewinnung von Roh- und Wertstoffen im Vordergrund. In der Metallrückgewinnungsanlage des ZAB würden aus der angelieferten Schlacke seit Jahren rund zehn Mengenprozente an Eisen, Aluminium, Kupfer und Edelstahl mechanisch abgetrennt und in den Stoffkreislauf zurückgeführt.

Phosphorrückgewinnung am Standort Bazenheid

Ebenfalls im kommenden Jahr will der ZAB über die Realisierung der Phosphorrückgewinnung aus der Klärschlammasche entschieden werden. Zudem werden derzeit die Beurteilungsgrundlagen für die Ersatzbeschaffung und die Erneuerung der mittlerweile rund zwölfjährigen Flotte der Kehrichtsammelfahrzeuge erarbeitet. Hier steht gemäss Mitteilung vor allem die CO 2 -Reduktion durch alternative Antriebstechnologien wie Strom oder Wasserstoff im Fokus.

Auch die Flotte der Kehrichtsammelfahrzeuge des ZAB muss erneuert werden. Bild: PD

Stromkraftwerk Bazenheid verstärkt nach Nachfrage ausrichten

Im Bereich der Energieproduktion steht die Ersatzbeschaffung einer über 20-jährigen Turbine im Fokus. Damit soll das Stromkraftwerk Bazenheid die Nachfrage nach Strom besser bewirtschaften können.

Das Budget des ZAB geht für das Jahr 2023 von einem Gesamtertrag von rund 53 Millionen Franken aus. Nach Abschreibungen von rund 7 Millionen Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von rund 9,6 Millionen Franken. Dies insbesondere wegen budgetiert höherer Erträge aus der Stromproduktion. Nachdem das Bauprojekt «Optimierung Energiepark Bazenheid» weitgehend abgeschlossen ist, wird der ZAB im Jahr 2023 auch wieder etwas höhere Mengen verarbeiten können. (pd)