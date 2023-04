Recycling Wilen bekommt jetzt auch das Wertstoffentsorgungs-Abo des ZAB Nachdem das Recycling-Abonnement «easybag» seit drei Jahren erfolgreich in Wil genutzt wird, steht es ab April auch in Wilen zur Verfügung. Die Abholung der Säcke mit dem E-Bike wird wieder von den Mitarbeitenden der Heimstätten Wil übernommen.

(von links) Urs Corradini, Michèle Beerli, Michael Gieseck und Manuel Kaufmann begrüssen das Projekt «easybag» in Wilen. Bild: Fiorella Koc

«Wer geht am Wochenende entsorgen?» Drückende Stille am Mittagstisch, die Köpfe werden gesenkt, Blicke vermieden. Viele kennen dieses Problem: Das heute selbstverständliche Recycling ist mühsam und kostet Zeit. Kein Wunder drücken sich viele davor. Genau deshalb hat der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) vor drei Jahren das Projekt «easybag» lanciert. Ab April wird das Angebot auch in Wilen verfügbar sein.

«Zwischen Stühlen und Bänken ist es zustande gekommen», so Michael Gieseck, Gemeindepräsident von Wilen. Während Absprachen zu Arbeitsplätzen für ukrainischen Flüchtlinge habe Urs Corradini, Bereichsleiter beim ZAB, ihm den Vorschlag unterbreitet. So kam es dazu, dass die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem ZAB und der Stiftung Heimstätten Wil «easybag» nach Wilen bringt.

Kurz gesagt handelt es sich dabei um ein Recycling-Abonnement: Auf Abruf, durch einen Anruf oder QR-Code, wird ein «easybag»-Sack von Mitarbeitenden der Heimstätten Wil mit dem E-Bike abgeholt. In diese Säcke können Glas, PET, Alu, Elektronikgeräte, Batterien, Altkleider oder Nespresso-Kapseln gefüllt werden. Die Wertstoffe werden dann im ZAB fachgerecht getrennt und entsorgt.

Eine Dienstleistung für alle

Zwölf «easybag»-Säcke werden beim Kauf eines Abonnements geliefert. Bild: Fiorella Koch

«In Wilen haben wir eine Bevölkerung mit völlig unterschiedlichen demografischen Merkmalen», so Gieseck. «Aber ‹Easybag› ist für Jung und Alt. Für ältere oder mobilitätseingeschränkte, aber auch für agile Personen, welche einfach Zeit und Weg sparen wollen», ergänzt Michèle Beerli, Assistentin Marketing und Kommunikation beim ZAB. Indem die Säcke zudem mit einem elektrisch betriebenen Fahrrad abgeholt werden, bleibt die Dienstleistung klimaneutral. «Es werden auch Warteschlangen an den Sammelstellen verkürzt», fügt Gieseck hinzu.

Der Preis und die Zukunft von «easybag»

Im Jahr beläuft sich der Preis für ein «easybag»-Abonnement auf 165 Franken. Darin inbegriffen sind zwölf 60-Liter-Säcke samt Abholung innert 24 Stunden. «Der Preis scheint im ersten Moment hoch», so Gieseck. «Aber darin inbegriffen ist auch die Arbeit der Mitarbeitenden der Heimstätten Wil, die durch dieses Projekt unterstützt werden.» Urs Corradini betont weiter: «Das ZAB mach das nicht für den Profit. Wir verdienen nichts an diesem Projekt.»

Momentan läuft das Projekt «easybag» seit drei Jahren in Wil und seit einem Jahr in Gossau. «Es hat sich hervorragend bewährt», so Corradini. «Neben Wilen ist die Umsetzung von «easybag» auch bei zwei weiteren Gemeinden in Absprache.»