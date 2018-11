Rechte Parteien sehen finanziellen Spielraum im Budget der Stadt Wil Deutliche Aussagen zum Budget 2019 sind den Fraktionen noch keine zu entlocken. Die Bürgerlichen kritisieren den Stadtrat aber für seine konservative Budgetierung und stellen Anpassungsbedarf fest. Gianni Amstutz

Es ist nicht auszuschliessen, dass die Bürgerlichen beim Budget der Stadt den Rotstift ansetzen. (Bild: Fotolia)

Die Meinungen über das Budget der Stadt gehen auseinander. Zwar lehnen sich die Fraktionen mit ihren Aussagen noch nicht zu weit aus dem Fenster, da sie den Voranschlag erst vor gut einer Woche erhalten haben. Man wolle die Zahlen erst in Ruhe studieren und fraktionsintern besprechen, bevor man konkrete Aussagen mache, so der Tenor der Fraktionspräsidenten. Zudem gelte es, die Rückmeldungen der GPK-Mitglieder abzuwarten. Erste Tendenzen, wo bei der Budgetsitzung die Streitpunkte sein könnten, liessen einzelne Fraktionen aber trotzdem bereits durchblicken.

Noch will niemand von Steuersenkung sprechen

Das Wort Steuersenkung will zwar niemand in den Mund nehmen, nachdem das Parlament erst im vergangenen Jahr eine Reduktion um zehn Prozentpunkte durchgesetzt hat, aber die Bürgerlichen bezeichnen das Budget 2019 der Stadt als «luftig». Damit ist gemeint, dass der Stadtrat auf Einnahme- und Aufwandseite zu konservativ kalkuliert hat.



SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser sagt: «Der Stadtrat budgetiert wie vor 100 Jahren.» Anstatt eines Defizits von 2,9 Millionen Franken hätte man eine schwarze Null budgetieren können. Sein Pendant bei der FDP, Mario Breu, pflichtet Büsser bei und liefert dafür dieselbe Begründung. Der Stadtrat habe die Steuereinnahmen – die Haupttreiber auf der Einnahmeseite – zu tief kalkuliert. Büsser vermutet dahinter gar bewusstes Kalkül und wirft die Frage auf, ob damit einer «allenfalls gerechtfertigten Steuerfusssenkung» ein Riegel geschoben werden soll.

«Beim Steuerfuss gibt es sicher noch Handlungsspielraum nach unten», so Büssers Einschätzung. Mario Breu sieht dies auch so, fügt aber an, dass eine Senkung nicht zwingend in diesem Jahr erfolgen müsse. «Mittelfristig sollte ein Steuerfuss von 110 Prozent aber möglich sein.» Ganz so deutlich will es CVP-Fraktionspräsident Christoph Gehrig nicht formulieren, doch er betont trotz des budgetierten Defizits: «Aktuell sehe ich sicher keinen Grund, die Steuern zu erhöhen.»

Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil, sieht zumindest eine weitere Steuerfusssenkung als falschen Schritt: «Wenn man sich zu Gemüte führt, was die Regierung und die vorberatende Kommission des Kantonsrats im Zusammenhang mit der Steuervorlage 17 beantragt, ist eine Reduktion des Steuerfusses nicht vertretbar.» Die Stadt sollte sich auf härtere Zeiten einstellen, denn es sei zu befürchten, dass die Regierung und die Rechtsparteien mit ihren Forderungen durchkommen, Unternehmen in Zukunft massiv zu entlasten. «Die Zeche dieser Politik werden der Mittelstand und die Benachteiligten bezahlen.»



Mario Breu fühlt sich bestätigt

Wenig überraschend gibt auch der Ausbau im Stellenplan zu reden. 530 Stellenprozent sind es insgesamt, die der Stadtrat beantragt hat. Nicht mit eingerechnet sind dabei zusätzliche Stellen im Departement für Bau, Umwelt und Verkehr (BUV). Diese sind jedoch in Form eines Kredits in Höhe von 300000 Franken im Budget enthalten. Sie werden dem Parlament mit separatem Bericht und Antrag vorgelegt.



Ein Vorgehen, das den FDP-Fraktionspräsidenten befremdet: «Das zeigt doch die riesigen Probleme, die das BUV in seiner Organisation hat», sagt Breu. Für ihn sei dies ein absolutes No-Go. Generell werde man Stellen kritisch prüfen. «Ein Wohlfühlprogramm für alle können wir uns nicht leisten.» Benjamin Büsser wollte sich aufgrund der laufenden Beratung des Budgets noch nicht zu einzelnen Stellen äussern, sagt allerdings: «Grundsätzlich gilt, dass nur Stellen bewilligt werden, die fundiert begründet und aus unserer Sicht wirklich notwendig sind.» Wer die Budgetdebatte im vergangenen Jahr verfolgt hat, weiss, was dies bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit von Streichungsanträgen ist hoch.