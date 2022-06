Raumplanung Innenentwicklung beim Kreisel Lindenplatz: Uzwil will den Hueberbach offenlegen und vier neue Mehrfamilienhäuser bauen lassen Entlang der Fichtenstrasse, ab dem Kreisel Lindenplatz, soll das Areal entwickelt werden. Das ermöglicht zentrumsnahen Wohnraum – und im Interesse der Ökologie auch, einen Bach wieder offen zu führen.

Vom Kreisel Lindenplatz führt die Fichtenstrasse ins Quartier (schräg nach rechts oben). Das Restaurant Linde, direkt am Kreisel gelegen, und die Altbauten auf der Westseite der Fichtenstrasse sollen neuem Wohnraum Platz machen. Bild: PD/Sarah Bösiger-Büchel

Im November 2018 bewilligte die Bürgerversammlung einen hohen Kredit, um den eingedolten Hueberbach umzulegen. Sein alter Kanal zwischen Buecherwäldli und der Wiesentalstrasse ist am Ende der Lebensdauer. Der Bach sollte – so das damalige Projekt – auch weiterhin unterirdisch geführt werden, weil die Offenlegung nicht realistisch schien.

Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Der eingedolte Bach soll mitten im Siedlungsgebiet wieder ans Tageslicht geholt werden. Dies schreibt die Gemeinde im aktuellen «Uzwiler Blatt». Der Bach erhält seine ökologische Funktion zurück und schafft damit auch einen hohen Mehrwert für die Siedlung, die entlang der Fichtenstrasse, ab dem Kreisel Lindenplatz, neu gestaltet werden soll.

Hochwassergefahr wird entschärft

Die Bachoffenlegung geht jedoch weit über das Areal hinaus, welches neu bebaut werden soll. Auch im Bereich des Buecherwäldlis soll der Hueberbach offengelegt werden. Und auch das längere Stück zwischen der Wiesentalstrasse und der Uze, welches heute ebenfalls im Kanal verläuft, soll künftig ein offener, munterer Bach werden. Dadurch können die Grün- und Gewässerräume beim Buecherwäldli und der Uze durch den Siedlungsraum miteinander vernetzt werden. Im «Uzwiler Blatt» heisst es:

«Quasi als Nebenwirkung – aber nicht minder wichtig: Die Bachoffenlegung führt zu einer deutlichen Entschärfung der Hochwassergefahr entlang des Baches.»

Drei neue Gebäude mit 25 Wohnungen entstehen

Entlang der Fichtenstrasse entstehen zwischen der Wiesentalstrasse und dem Kindergarten Fichte drei neue Mehrfamilienhäuser. Der neu offen gelegte Bach führt um sie herum. Ein Mehrfamilienhaus auf der gegenüberliegenden Bachseite ergänzt das Areal, das über die Tiefgarage mit den anderen Häusern verbunden ist. Auch ein öffentlicher Fussweg folgt dem Bach.

Weichen sollen dafür das Restaurant Linde und die dahinterliegenden Altbauten auf der Westseite der Fichtenstrasse. Auch die übermächtigen, ausgewachsenen Rottannen gehören gemäss «Uzwiler Blatt» nicht ins Wohnquartier.

Im neu gestalteten Areal sind lediglich einheimische Pflanzen vorgesehen. Die Gebäude sollen im Minergie-Eco-Standard gebaut werden und sehen 25 Wohnungen vor. Im Erdgeschoss des Gebäudes am Lindenkreisel soll es zudem wieder ein Restaurant geben.

Auswirkungen auf den Strassenverkehr

Das letzte Teilstück der Gartenstrasse, bevor sie in die Fichtenstrasse mündet, wird verschmälert und als Einbahn ausgestaltet. Die Fahrt von der Gartenstrasse in die Fichtenstrasse bleibt möglich, der umgekehrte Weg nur für den Langsamverkehr. Und die Gartenstrasse wird in diesem Teilstück auch baulich zurückgenommen, sie tritt mehr als integrierte Umgebung der Häuser in Erscheinung.

Nächste Etappe auf dem Weg des Entwicklungsvorhabens ist das Mitwirkungsverfahren. Vom 17. Juni bis 16. Juli ist die Bevölkerung eingeladen, zur Offenlegung des Hueberbaches, zu den Veränderungen an der Gartenstrasse und zum eigentlichen Arealentwicklungsvorhaben Fichtenstrasse, welches einen Sondernutzungs- sowie einen Teilzonenplan erfordert, sich vernehmen zu lassen. Am 22. Juni findet im Gemeindehaus eine Informationsveranstaltung statt. (gk/lsf)