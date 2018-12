Raubüberfall auf Raiffeisen-Filiale in Oberuzwil – bewaffneter Mann erbeutet Tausende Franken

Am Montag kurz vor 16.50 Uhr hat ein unbekannter Mann die Raiffeisenbank an der Wilerstrasse in Oberuzwil überfallen. Er erbeutete mehrere tausend Franken. Ihm gelang die Flucht.