Raserdelikt 14-Jähriger klaut Auto seines Vaters und rast mit 213 km/h über die A1 bei Wil – ihm könnten 10 Tage Gemeinnützige Arbeit drohen Ein 14-Jähriger war mit dem Auto seines Vaters mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Anstelle der erlaubten Geschwindigkeit von 120 km/h wurde das Auto mit 213 km/h gemessen.

Am Sonntag, dem 25. September, ist es auf der A1 zu einem Raserdelikt gekommen, das die St.Galler Kantonspolizei in der Art wohl auch selten erlebt. Auf der Höhe Wil wurde um 4 Uhr ein Auto geblitzt, das mit 213 km/h unterwegs war. Am Steuer des Fahrzeugs: ein 14-Jähriger, der offenbar das Auto seines Vaters für eine Spritztour entwendete.

Der Jugendliche stahl das Auto seines Vaters in der Nacht auf den Sonntag. Mit diesem fuhr er vom Toggenburg nach Wil und anschliessend auf der Autobahn in Richtung St.Gallen. In Oberbüren verliess er die A1 und fuhr wieder zurück. Kurz nach dem Rastplatz Thurau erfasste ihn ein Blitzer. Dieser zeichnete eine Geschwindigkeit von 213 km/h auf, wie es im Communiqué der St.Galler Kantonspolizei heisst.

Generell sieht das Jugendstrafgesetz für Jugendliche, die zur Zeit der Tat das 15. Altersjahr noch nicht vollendet haben, als Höchststrafe Persönliche Leistung von maximal 10 Tagen vor. Heisst: Gemeinnützige Arbeit, beispielsweise in einem Altersheim. Zusätzlich dazu prüft die Jugendanwaltschaft, ob jugendstrafrechtliche Massnahmen wie eine pädagogische Betreuung notwendig sind. Das hängt unter anderem vom Jugendlichen selbst sowie von seinem Umfeld ab.

Die Kantonspolizei wird den 14-Jährigen nun bei der Jugendanwaltschaft anzeigen, wie es in ihrem Communiqué heisst. Diese leitet dann ein Jugendstrafverfahren ein. Doch was könnte einem 14-Jährigem drohen? Zum Verfahren selbst darf die Medienstelle der Staatsanwaltschaft keine Auskunft geben, wie es auf Anfrage dieses Mediums heisst. (kapo/sae)