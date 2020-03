Raiffeisenbank Regio Uzwil verschiebt Generalversammlung wegen Coronavirus Die Mitarbeitenden sollen nicht unnötig der Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden. Deshalb wird die GV vom 13. März auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Raiffeisenbank Regio Uzwil informiert zu gegebenem Zeitpunkt über den neuen Termin der GV. Bild: KEYSTONE

(pd/mlb) Auf die Einschätzung des Bundesrats, der jüngst die Gefahr Coronavirus-Epidemie auf die nächsthöhere Stufe anhob, reagiert die Raiffeisenbank Regio Uzwil proaktiv. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, wurde die Generalversammlung, die am 13. März hätte stattfinden sollen, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Bundesrat hat am 28. Februar 2020 auf die jüngste Entwicklung der Corona-Virus Epidemie reagiert und stuft die Situation in der Schweiz als «besondere Lage» gemäss Epidemiegesetz ein. In diesem Zusammenhang wurden Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten. Bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen, bei denen weniger als 1000 Personen teilnehmen, müssen die Veranstalter zusammen mit den zuständigen kantonalen Behörden eine Risikoabwägung vornehmen. Mit diesen Massnahmen soll die Verbreitung des Corona-Virus in der Schweiz verzögert oder eingedämmt werden, heisst es im Communiqué.

Im Rahmen dieser Risikoabwägung haben sich Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Regio Uzwil dazu entschieden, die Generalversammlung der Raiffeisenbank Regio Uzwil zu verschieben. Dies, um die Gesundheit unserer Mitglieder nicht unnötig zu gefährden und im Besonderen auch angesichts der Tatsache, dass die oben erwähnten Massnahmen unter Umständen weiter verschärft werden könnten.

Die Verantwortlichen der Raiffeisenbank Regio Uzwil bedauern diesen Schritt und bitten um Verständnis, sind aber gleichzeitig der Überzeugung, damit die richtige Entscheidung in der gegenwärtigen Situation getroffen zu haben. Die Bank wird zum gegebenen Zeitpunkt über das Durchführungsdatum der Generalversammlung orientieren, welche in einem der Situation angepassten Rahmen durchgeführt werden wird.