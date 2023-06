Radrennen Helikopter landet auf dem Sportplatz: Der FC Bazenheid stellt für die Live-Übertragung der Tour de Suisse Frauen seine Sportanlage samt Klubhaus zur Verfügung Die diesjährige Tour de Suisse Frauen führt am 19. und 20. Juni durch die Region Wil und das Toggenburg. Für die Live-Übertragung ist das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) auf geeignete Plätze für den Kamerahelikopter und die Kameramotorräder angewiesen – und in Bazenheid fündig geworden.

Der Sportplatz Ifang in Bazenheid wird am Sonntag und Montag zum Helikopterlandeplatz. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Horrorsturz mit tragischen Folgen überschattet diese Woche die Tour de Suisse der Männer. Trotzdem soll heute Samstag das Radrennen der Frauen losgehen – zumindest gemäss Informationsstand vom Freitagabend. Die dritte von vier Etappen der Tour de Suisse Frauen führt am Montag von St.Gallen nach Ebnat-Kappel. Die vierte Etappe führt am Dienstag in einem Rundkurs durchs Toggenburg, mit Start und Ziel in Ebnat-Kappel.

Die Planung für das Rennen ist schon lange abgeschlossen, auch für die Live-Übertragung im TV. Dafür ist das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) unter anderem auf Vorbereitungs- und Landeplätze für den Kamerahelikopter und die Kameramotorräder angewiesen. SRF hat in der Gemeinde Kirchberg nach einem geeigneten Platz angefragt. Zur Verfügung gestellt wird dem Kamerateam die Sportanlage Ifang in Bazenheid.

Vorbereitungen finden kurzfristig statt

Man sollte meinen, dass dort die Vorbereitungen bereits in vollem Gange sind, wenn am Sonntag der Sportplatz kurzerhand zum Landeplatz umfunktioniert wird. Allerdings ist dem nicht so. Patrick Bernhardsgrütter, Hallenwart der Mehrzweckhalle Ifang in Bazenheid, sagt: «Wir haben lediglich die Anfrage des Schweizer Fernsehens erhalten, ob der Platz und der Stromanschluss am 18. und 19. Juni zur Verfügung stehen.»

Vorbereitet werden müsse ohnehin nicht viel, da die Fernsehleute lediglich den Platz und die Stromversorgung benötigen. Mehr Informationen seitens SRF gebe es voraussichtlich am Wochenende, sagt Bernhardsgrütter.

Rahmenprogramm ändert sich nicht

Die Tour de Suisse Frauen führt die Teilnehmerinnen am Montag von St.Gallen über Wittenbach in Richtung Thurgau. Die Fahrerinnen passieren danach die Gemeinden Niederhelfenschwil, Zuzwil, Jonschwil und Kirchberg, bevor der Tross über den Ricken nach Ebnat-Kappel kommt. Die Entscheidung der Tour de Suisse fällt mit Rundkurs vom Dienstag im Toggenburg.

Wer das Radrennen nicht als Radsportinteressierter verfolgt und als Verkehrsteilnehmer unterwegs ist, muss sich in dieser Zeit beim Durchfahren der betroffenen Gemeinden auf Einschränkungen des Verkehrs einstellen. Auf www.tds-sg.ch finden sich die Tabellen mit den ungefähren Ankunftszeiten.

In Ebnat-Kappel finden von Sonntag bis Dienstag rund um den Bahnhof verschiedene sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten rund um die Tour de Suisse statt. Dazu gehören eine Festwirtschaft und am Dienstagabend dann die grosse Siegerehrung. Laut Auskunft des Organisationskomitees wird am Rahmenprogramm festgehalten.