Radrennen Acht Kilometer, die es in sich hatten, aber am Ende gewannen doch die Favoriten Das Strassenrennen «Rund um Uzwil» profitierte am Sonntag von perfektem Radsportwetter. 243 Sportlerinnen und Sportler pedalten um Ruhm, Ehre und schnelle Rundenzeiten.

Start zum Männerrennen in der Kategorie U17 am «Rund um Uzwil». Bild: Christoph Heer

Das Organisationskomitee von «Rund um Uzwil» sah sich unlängst einer gewichtigen Rochade gegenüberstehen. So trat der bis anhin amtende OK-Chef Peter Lienhard zurück ins zweite Glied und übernahm die Rolle des Speakers. Speakern sei seine alte Leidenschaft, war im Vorfeld zu vernehmen.

Neuer OK-Präsident ist nun Peter Kuhn. Er fand immer wieder Zeit, sich während der Rennen um das Publikum und die Anliegen der Starter zu kümmern. Lange im Gespräch war er dabei etwa mit dem ehemaligen Radprofi Beat Breu.

Der neue OK-Präsident Peter Kuhn im Gespräch mit Ex-Radprofi Beat Breu und zwei Zuschauern (von links). Bild: Christoph Heer

Hätte mehr Starterinnen verdient

Zum ersten Mal erhielten die Frauen ein eigenes Rennen in den Kategorien Elite und Nachwuchs. «Schade, dass nicht etwas mehr Frauen am Start gewesen sind», sagte OK-Präsident Peter Kuhn. In der Kategorie Frauen Elite / Amateure gingen 11 Sportlerinnen an den Start, in der Kategorie U19 / U17 gerade mal vier.

Gesamthaft nahmen 243 Sportlerinnen und Sportler die acht Kilometer unter die Räder. Peter Kuhn freute sich:

«Auch dank dem hervorragenden Velowetter sind wir enorm zufrieden mit der neuesten Austragung von ‹Rund um Uzwil›.»

Nebst dem zehnköpfigen OK-Team waren am Renntag rund 90 Helferinnen und Helfer im Einsatz; dies vor allem auch darum, da die Sicherheit stets hochgeschrieben wurde. Die Streckenposten, aber auch die Begleitfahrzeuge, unternahmen alles Mögliche, um ein unfallfreies Radrennen sicherzustellen.

In der Festwirtschaft und beim Start- sowie Zielgelände verfolgten die Zuschauer die Durchfahrten der jeweiligen Felder, unterstützten aber auch lautstark die abgehängten Fahrer. Insbesondere die Steigung zum Ziel, der Morgentalstrasse empor, verlangte von den Sportlern alles ab. Gemütlicher hatten es die Passagiere im Schlusswagen, auch als Besenwagen bekannt. Immer wieder wurde ihnen zugejubelt, so, als würden sie die grösste Anstrengung an den Tag legen.

Anspruchsvolle Strecke sorgte für Favoritensiege

Der acht Kilometer lange Rundkurs mit 128 Höhenmetern rund um Uzwil ermöglichte spannende Rennen. In allen acht Rennen setzten sich die Favoriten durch, bei den Frauen Lea Fuchs aus Winterthur, bei den Herren Marcel Wyss aus Münsingen. In fünf Nachwuchskategorien und einem Fun-Rennen für ambitionierte Hobbyfahrer wurde ebenfalls grossartiger Sport gezeigt.

Marcel Wyss baute mit einem überzeugenden Solosieg die Führung im Jahresklassement weiter aus. Bild: PD

Wer weiss, vielleicht hört oder liest man in den kommenden Jahren auch im grösseren Rahmen positive News von den diesjährigen Teilnehmenden. Denn die heutigen Profis Stefan Küng, Stefan Bissegger, Silvan Dillier oder Michael Albasini waren einst ebenfalls erfolgreich, oder gar siegreich am «Rund um Uzwil». (che/pd)