Hoselupf-Viewing in Schwarzenbach: ESAF-Stimmung auf Grossleinwand Hochspannung auf dem Büffelhof. Bis zum Schlussgang kann das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) auf Grossleinwand verfolgt werden. Und wer mag, kann selber in die Zwilchhose steigen. Kathrin Meier-Gross

Dario und Finn (im grünen Shirt) stiegen beim Public-Hoselupf in Schwarzenbach auch selber in die Zwilchhosen. (Bild: Kathrin Meier-Gross)

David Hugi weiss, wann es ernst gilt. Der Mitorganisator des ersten Public-Hoselupf-Festes eilt auf die Sägemehlarena, lupft seinen Sohnemann in die Höhe und wischt diesem das Sägemehl aus den Augen. Notfall behoben, der Kleine kann wieder mit den anderen Kindern herumtollen. Papa Hugi setzt sich derweil zu den Gästen, behält die grosse Leinwand und das Geschehen rundherum im Auge und geniesst das „Gesprächeln“.

Richtiger Beamer für ein gutes Bild

"Die Leinwand“, so Hugi, „ist eine richtige Herausforderung gewesen“. Zwar ist das Zelt im hinteren Bereich abgedunkelt, bis aber ein richtig gutes Bild auf die weisse Wand projiziert werden konnte, musste erst der richtige Beamer gefunden werden. „Logisch, dass wir nicht die gleiche Stimmung wie in Zug erreichen. Hier in Schwarzenbach ist es dafür gemütlich. Ein richtiges Dorffest“, sind sich Hugi, Jan Künzle und David Bühler einig, die gemeinsam mit den Partnerinnen und vielen Helfenden aus dem Familien- und Freundeskreis den Anlass stemmen. Auslöser für den Hoselupf-Anlass war der Schwingklub Uzwil. Der Verein stellt jeden Sommer bei einem Bauern ein Zelt auf. Mittwochs haben die Burschen jeweils dort trainiert, gleichzeitig war eine kleine Festwirtschaft geöffnet. „Es war wirklich herzig, den kleinen Schwingern zuzuschauen“, erinnert sich Sabrina Künzle und fügt an, dass das „Public-Hoselupf-Fest“ doch eine Nummer grösser sei. Es galt abzuschätzen, wie viele Hamburger und Würste bereitgestellt und wie viel Personal aufgeboten werden mussten.

Schäli Dario gegen Aepli Finn

Während auf der Leinwand die grossen Bösen gegeneinander antreten, steigen in der Büffelhofarena immer wieder junge Schwinger und Schwingerinnen in die reissfesten Zwilchhosen. Auch Schäli Dario, 13 Jahre alt, 161 Zentimeter gross und 50 Kilogramm schwer, sowie Aepli Finn, ebenfalls 13, knapp ein 160 gross und 45 Kilos leicht. Die beiden sind begeisterte Mitglieder im Schwingklub Uzwil, der normalerweise in der Degenau trainiert. Kämpfen, Vollgas geben, das ist es, was ihnen an diesem Sport gefällt. Sie beteiligen sich pro Jahr an gut 16 Schwingwettbewerben. Der nächste findet am 7. September in Jonschwil statt. Was auffällt bei den kurzen Kämpfen zwischen den Kindern sind die fröhlichen Gesichter. Schwingen bereitet offensichtlich gute Laune und mit Vergnügen lassen sich die Verlierer das Sägemehl vom Rücken klopfen. Dann düst die Jungmannschaft nach draussen tobt sich in der Hüpfburg aus oder hämmert Nägel in den Baumstamm.

Musig Lenggenwil zu Gast

Mächtig gefreut hat die Veranstalter, dass am Samstagmorgen die Musig Lenggenwil spontan zu einem „Hoselupf-Konzert“ aufgespielt hat. „Für je eine Bratwurst mit Bürli“, wie Hugi berichtet. Er hat schon Ideen, wie ein nächstes Public Viewing auf dem Büffelhof weiter entwickelt werden könnte. Dieses Jahr sind die offiziellen Zeiten von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends. „Die Leute würden am Samstagabend vielleicht gerne sitzen bleiben. Darum brauchen wir Musik“, sinnieren Hugi und Künzle. Hugi fügt an: „Wenn eine Idee vorhanden ist und die Freunde sie für gut befinden – dann musst du sie realisieren“. Nicht nur die Freunde, auch die übrigen Besucher finden den „Public-Hoselupf-Anlass“ eine megastarke Idee und sind sich einig: dieses Fest ist ein gelungener Beitrag an ein lebendiges Dorfleben.

