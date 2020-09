Prozession in letzter Minute gerettet: Coronapandemie hebt eine 575 Jahre alte Tradition aus den Angeln Wie durch ein Wunder blieb Wil 1445 im Alten Zürichkrieg von einer Brandschatzung verschont. Seither gibt es eine Dankesprozession. Wegen der Coronapandemie ist dieses Jahr alles etwas anders.

3 Bilder 3 Bilder Die Darstellung aus der Diebold-Schilling-Chronik zeigt die Belagerung und Verteidigung Wils im Alten Zürichkrieg. Bilder: PD

Zum 575. Mal jährt sich dieses Jahr an Pfingsten die Bestürmung Wils im Alten Zürichkrieg. Nach erfolgloser Belagerung der Stadt traten die Angreifer am 21. Mai 1445 überstürzt den Rückzug an. Warum, ist bis heute nicht bekannt. «Und man wird es auch nie erfahren», sagt der Wiler Historiker und Stadtarchivar Werner Warth. Der Grund ist so simpel wie bedauerlich: Es gibt keinerlei Urkunden oder andere Schriftstücke zu diesem Ereignis. Warth verdeutlicht:

«Das früheste Wiler Ratsprotokoll stammt aus dem Jahr 1519.»

Trotzdem: Den Wilern erschien dies als ein Zeichen des Himmels. Seither gedenken sie diesem bedeutenden Ereignis alljährlich am Pfingstmontag mit einer Dankesprozession. Dieses Jahr allerdings anders als in den 574 Jahren zuvor. Wegen der Coronapandemie darf die übliche Prozession mit der Bevölkerung nicht durchgeführt werden. So machte sich der Wiler Seelsorger Walter Lingenhöle auf die Suche nach einer pragmatischen Lösung zur lückenlosen Fortsetzung dieser an sich nicht kirchlichen Tradition. Er fand sie in der modernen Technik.

Streaming Not macht erfinderisch Die Wiler Pfingstmontagsprozession führt jeweils von der Kirche St. Nikolaus zu den vier ehemaligen Stadttoren und zurück in die Altstadt. Erstmals seit 575 Jahren kann sie wegen der Coronapandemie nicht mit der Bevölkerung stattfinden. Deshalb haben die Seelsorger Walter Lingenhöhle und Sabine Leutenegger die Prozession mit Fähnrich Karl Köberl durchgeführt und sich dabei filmen lassen. Der Film wird am Pfingstmontag auf www.kathwil-live.ch um 10 Uhr gesendet, als Wiederholung auf dem Infokanal der TBW von Dienstag bis Sonntag täglich um 10 Uhr und 14 Uhr (mit dem Pfingstgottesdienst). (hs)

Erbstreitigkeiten nach dem Tod des letzten Toggenburger Grafen

Wie aber kam es überhaupt zur verhängnisvollen Belagerung Wils? Die Antwort finden sich in den skurrilen Eigenheiten des Spätmittelalters. Zu jener Zeit war die Eidgenossenschaft alles andere als gefestigt und es kam in der Schweiz immer wieder zu Scharmützeln, Raubzügen und Waffengängen. Insbesondere während des Alten Zürichkrieges (1440 bis 1450) war auch die Äbtestadt in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt. Damals brauchte es wenig, bis zu den Waffen gegriffen wurde. Hauptgründe waren Macht- und Besitzansprüche. Das sollte auch Wil zum Verhängnis werden, wie in einem Text des Wiler Autors Benno Ruckstuhl nachzulesen ist.

1436 starb der letzte Toggenburger Graf Friedrich VII., kinderlos und ohne Testament. Die Abtei und Wil verloren damit ihren sogenannten Bundesgenossen. Ein Jahr darauf schloss Abt Egolf Blarer mit Schwyz ein Landrecht auf 20 Jahre. So wurden die Wiler, die Blarers Bündnis anerkannten, «uss und inwendig burger, landlüt ze schwytz». Im vier Jahre später ausbrechenden Alten Zürichkrieg, dem Streit um das Toggenburger Erbe zwischen Schwyz und Zürich, ergriffen die Wiler Partei für ihren neuen Bundesgenossen und erklärten 1440 Zürich den Krieg. Der Abt selber blieb neutral. Mit Schwyz wählten die Wiler und der Klerus den geschickteren und politisch klügeren Erbschleicher um die Hinterlassenschaft des Toggenburgers. Doch das Bündnis blieb nicht ohne Enttäuschungen.

Schwere Krise der Eidgenossenschaft

Wil entwickelte in diesen Auseinandersetzungen eine respektable Macht. Dämpfer erfuhr diese, als da und dort unter eigener Fahne oder mit den Verbündeten gemachte Eroberungen an Zürich zurückgegeben werden mussten.

Mit dem Alten Zürichkrieg, der sich mit Unterbrüchen bis zum endgültigen Frieden von 1450 hinzog, hatte die acht Orte umfassende Eidgenossenschaft eine der schwersten Krisen ihrer Staatswerdung hinter sich gebracht. Die Auseinandersetzung festigte aber die Partnerschaft zwischen Wil und den Schwyzern und damit den Eidgenossen.

Die Wiler selber waren weitherum berüchtigte Gesellen

Zu jener Zeit war niemand in der Region Wil seines Lebens sicher. Hab und Gut waren ständig gefährdet durch gegnerische Truppen, die unterwegs waren. Umliegende Dörfer wie Wilen und Zuzwil gingen in Flammen auf. Auf dem Feld oder im Rebberg arbeitende Bauern wurden überfallen. Zum Teil wurden in der Region auch Vieh und Vorräte geraubt. Die Wiler reagierten auf das Risiko. Sie gruben einen zusätzlichen Graben vor der Altstadt, der sie vor Angriffen besser schützen sollte.

Auch sie selber waren damals nicht nur Friedensstifter: Ein Haufen von Landsknechten und Söldnern zog aus der Stadt Richtung Elgg und legte das Städtchen in Schutt und Asche. Sie überfielen auch weitere Dörfer und Burgen in der Region. Sie waren wegen ihrer Rücksichtslosigkeit bei ihren Raubzügen als «Wiler Böcke» berüchtigt.

Die 1953 vom Wiler Künstler Werner Hilber geschaffene Brunnenfigur auf dem Lindenplatz erinnert an sie. Für den feindseligen Übergriff folgte alsbald die Quittung. Am 13. Mai 1445 zogen Zürcher sowie verbündete Frauenfelder und Diessenhofer Truppen gegen Wil und schossen die untere und die obere Vorstadt in Brand. Die Wiler wehrten sich heftig. Dabei erstachen die Böcke beim Stadttor etwa den Pfarrer von Lommis. Die Belagerer sahen ein, dass sie die Stadt nicht zu erobern vermochten, und zogen mit ihren Toten ab. Doch es sollte noch nicht das Ende der Auseinandersetzung sein.

Die überstürzte Flucht ist bis heute nicht geklärt

Bereits eine Woche später, am 21. Mai 1445, kehrten die Zürcher mit Verstärkung zurück. Mehrere Tausend Mann unter dem Kommando von Hans von Rechberg bedrängten Wil. Feurige Kugeln und Pfeile flogen ab Mitternacht gegen die Stadt. Von zwei Seiten wurde mittels Leitern versucht, sie einzunehmen. Die Wiler Männer wehrten sich nach Kräften. Die Frauen und die Kinder flehten ihrerseits in der Kirche Gott, Maria und den heiligen Gallus um Beistand an. Das erhoffte Wunder geschah: Bei Tagesanbruch zogen die Truppen ab und liessen etliches Kriegsgerät zurück.

Die tatsächlichen Gründe für den überstürzten Rückzug waren wohl weltlicher als gedacht: Die heftig läutenden Sturmglocken hatten die mit Wil verbündeten Schwyzer alarmiert. Die Belagerer Wils fürchteten, eingekesselt zu werden. Dieses Blutbad wollten sie vermeiden. Im Juni tauchten nochmals kleinere Truppenverbände auf und raubten in der Region Vieh und erstachen vereinzelt Menschen. Schliesslich zogen sie gegen Kirchberg und brandschatzten dort.

Die Verteidigungsgräben, welche die Wiler damals gruben, wurden später in friedlicheren Zeiten aufgefüllt und in Gärten verwandelt. Die Grabenstrasse zeugt bis heute von dieser Zeit.

Prozession gestiftet als spontaner Dank

Die Wiler empfanden grosse Dankbarkeit für die Verschonung der Stadt vor der Brandschatzung. Ausserdem hatten sie nur einige Leichtverletzte zu beklagen, während bei den Gegnern einige ihr Leben lassen mussten. Die Schultheissen Rudolf von Steinach (Vater und Sohn), der Rat sowie die ganze Bürgerschaft stifteten damals spontan eine feierliche Prozession, die künftig alljährlich in der Pfingstwoche abgehalten wurde. Dabei wurden jeweils auch die Armen in der Stadt beschenkt.

Dieser Text entstand unter Mitarbeit von Ruedi Schär, Adrian Zeller und Werner Warth.