Provider Schwarzenbach kann Alternativen zur Thurcom bieten Die Dorfkorporation Schwarzenbach hat mit der SAK einen Vertrag abgeschlossen und kann nun mehrere Provider anbieten.

Thomas Schwarz, SAK, und Eugen Meier, Präsident der Dorfkorporation Schwarzenbach (rechts), haben den Vertrag unterzeichnet. Bild: PD

Die Auswahl an Dienstanbietern für das Glasfasernetz in Schwarzenbach vergrössert sich. Dies teilt die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt mit. Bisher war der einzige Anbieter die Thurcom. Nun habe man mit der St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) einen Vertrag abschliessen können.

Mit der Thurcom habe man noch immer ein gutes Verhältnis, heisst es weiter. Der Provider kümmere sich um den Einkauf der Signale, das Marketing der Services, die Technik und den Vertrieb. Das werde auch weiterhin so bleiben.

Verhandlungen waren nicht einfach

Die Dorfkorporation Schwarzenbach habe schon länger kommuniziert, dass der Verwaltungsrat immer wieder mit verschiedenen Providern verhandelt habe, um Lösungen zu finden, das Glasfasernetz zu öffnen und der Bevölkerung eine Auswahl an Dienstleistungsanbietern zu ermöglichen. «Die Verhandlungen waren jeweils recht schwierig, sodass es nie zu einem Vertragsabschluss für eine Zusammenarbeit gekommen ist», schreibt Eugen Meier, Präsident der Dorfkorporation Schwarzenbach.

Nun könne man eine Zusammenarbeit mit der SAK vermelden. Nach diversen Gesprächen und Abklärungen haben die beiden Verwaltungsräte dem Zusammenarbeitsvertrag zugestimmt. Dieser wurde nun durch die Verantwortlichen Thomas Schwarz, SAK, und Eugen Meier, Präsident der Dorfkorporation Schwarzenbach, unterzeichnet.

Eine Vielzahl an Providern

Mittlerweile sind in der Ostschweiz über 30 Gemeinden mit dem Glasfasernetz der SAK ausgerüstet. Erschlossene Ortschaften würden von den schnellen Leitungen profitieren sowie von von einer grossen Auswahl an Providern wie SAK, Iway, Leucom, Green, Gib-Solutions und Init7. Die SAK biete ein umfassendes Angebotspaket mit Internet-, TV-, Telefon- und Mobile-Diensten an.

Nun würden noch die technischen Anpassungen anstehen und Anfang Jahr umgesetzt werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Somit dürfte dem Beginn eines neuen Abschnitts der Glasfasertechnologie mit der Öffnung respektive dem Startschuss für die Bevölkerung am 3. April 2023 nichts mehr im Wege stehen. (pd/mas)