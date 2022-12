Cracks gegen Kids: Nöldi Forrer, Stefan Küng und Giulia Steingruber messen sich in drei Disziplinen mit Jugendlichen. Wer gewinnt wohl? Video: Sarah Wagner

promi-Turnstunde «Ein gutes Essen muss drin liegen»: Wie Forrer, Küng und Co. Weihnachten feiern – und warum sie kurz davor in Kirchberg turnen Rund 30 Sportstars turnten am Donnerstag mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe Kirchberg. Sechs Athleten aus der Region blicken auf ihre persönlichen Höhepunkte im Jahr 2022 zurück. Und verraten, ob sie an Weihnachten Schlemmen oder Trainieren.

In der Turnhalle, wenn der Turnlehrer die Übung erklärt, sind für einen Moment alle wieder gleich. Spitzensportlerin und Oberstufenschüler schauen sich fragend an, so richtig verstanden haben beide noch nicht, was sie gleich machen sollen. Am Donnerstagmorgen bestreiten rund dreissig Athletinnen und Athleten aus dem Micarna-Sport-Team zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe in Kirchberg einen unterhaltsamen Mehrkampf.

Die fünffache Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig bei der Stafette mit den Schülerinnen und Schüler in Kirchberg. Bild: Arthur Gamsa

Herausforderungen wie Schwinger Nöldi Forrer durch einen Hula-Hoop-Reif zu bringen, oder zu zehnt auf einem Schwedenkasten zu stehen, wollen gemeistert werden. Beim Bändel-Fangis beweisen neben der Sprinterin Salomé Kora auch Kunstturner Pablo Brägger und die OL-Brüder Hubmann Wendigkeit und Antritt.

7 Bilder 7 Bilder Beim Erklimmen des Schwedenkastens hängt alles an Sprinterin Salomé Kora. Bild: Arthur Gamsa

Im Anschluss an die Turnstunde konnten sich die Jugendlichen ihre selbst gebastelten Fanschilder und Autogrammkarten signieren lassen. Einige Sportlerinnen und Sportler aus der Region blickten auf ihre persönlichen Highlights des Jahres 2022 zurück. Und verrieten, was sie an Weihnachten machen.

Stefan Küng: Endlich zu Hause

Stefan Küng, Radprofi aus Wilen Bild: Arthur Gamsa

«Die Silbermedaillen bei der WM und bei der EM im Einzelzeitfahren waren grosse Erfolge. Der 5. Rang bei der Tour des Suisse und der 7. Platz in der Weltrangliste haben mir bestätigt, dass ich 2022 konstant auf Top-Niveau gefahren bin. Weihnachten feiere ich bei den Eltern in Wilen. Das ist mir wichtig, nach über 200 Tagen im Jahr unterwegs.»

Aline Höpli: Ganz normal Skifahren

Aline Höpli, Skirennfahrerin aus Flawil Bild: Arthur Gamsa

«Nach vier Jahren mit Verletzungen endlich wieder dabei zu sein, war toll. Ein Highlight war natürlich die Bronzemedaille bei der Junioren-WM in Kanada. Aber auch, dass ich in Sestrière und in Levi meine ersten Weltcup-Rennen fahren konnte. Ich freue mich darauf, über die Festtage ein paar Tage frei Ski zu fahren, ganz normal auf der Piste.»

Beda Klee: Über die Festtage täglich Training

Beda Klee, Langläufer aus Wattwil Bild: Arthur Gamsa

«Toll war, dass ich im November in Kuusamo mit dem 27. Rang bereits die WM-Qualifikation geschafft habe. An Silvester startet in Val Müstair die Tour de Ski. Darum ist über die Festtage jeden Tag Training angesagt, Weihnachten hin oder her. Ein schöner Abend mit gutem Essen am 24. Dezember bei meinen Eltern in Wattwil muss aber drin liegen.»

Michaela Koch: Gitzi tränken und Fondue Chinoise

Michaela Koch, Seilzieherin aus Mosnang Bild: Arthur Gamsa

«An den World Games haben wir bei den Frauen Bronze geholt, zum ersten Mal in der Geschichte. Medaillen an der WM und der Schweizer-Meister-Titel mit Mosnang waren weitere Highlights. Weihnachten feiern mein Vater und ich seit Jahren zu zweit. Das läuft immer gleich. Ich tränke die Gitzi, er macht Dessert. Und es gibt Fondue Chinoise.»

Werner Schlegel: Schinkengipfeli und Lachsbrötli

Werner Schlegel, Schwinger aus Hemberg Bild: Arthur Gamsa

«2022 war bis jetzt mein bestes Jahr. Das Highlight war das Eidgenössische, aber auch, dass ich an sechs Kranzfesten im Schlussgang gestanden bin. Die Siege beim Kantonalen in Wil und beim Nordwestschweizer ragen heraus. Speziell schön waren die Empfänge in Hemberg. An Weihnachten gibt es bei uns wie immer Schinkengipfeli und Lachsbrötli.»

Nöldi Forrer: Es könnte spät werden

Nöldi Forrer, Schwinger aus Stein Bild: Mario Testa

«Es war toll, nochmals aktiv in das Geschehen einzugreifen. Dass ich noch den 150. Kranz holen konnte, war natürlich schön. Auf der Schwägalp konnte ich bei meinem Heim-Schwingen aufhören. Und zwar gesund. Das war mein Highlight 2022. Weihnachten feiere ich mit der Familie bei mir in Stein. Das kann schon mal bis tief in die Nacht gehen.»