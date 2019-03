Projekt mit Klärungsbedarf: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur geplanten ARA in Niederuzwil

Dahinter stecken zunächst finanzielle Überlegungen. «Die Vorstudien des Kantons haben klar gezeigt, dass ein Zusammenschluss allen Beteiligten letztlich Kostenvorteile bringt», sagt Keel. Ersparnisse erwachsen aus der gebündelten Investition in die Infrastruktur und insgesamt tieferen Betriebskosten. Es geht aber auch um Solidarität: «Wir verfolgen gemeinsam die Idee der Eliminierung von Mikroverunreinigungen, um unser Wasser zu schützen.» In Niederuzwil würde so das Wasser für die ganze Region von Mikroverunreinigungen befreit werden.