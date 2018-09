«Programmieren wird Allgemeinbildung» – wie der Informatikunterricht in der Kanti angelaufen ist

Seit diesem Schuljahr muss die Kantonsschule Wil Informatik unterrichten. Die Anforderungen an die Schüler sind hoch. Sie lernen bereits selber Computerprogramme zu schreiben. Doch auch für die Lehrkräfte ist das neue Fach eine Herausforderung. Tobias Bruggmann

Den Bildschirm stehts im Blick: Die Schüler lösen die Programmieraufgaben selbstständig, nur wenn Fragen auftauchen, hilft Lehrer René Greminger. (Bild: Tobias Bruggmann)

Im Zimmer ist es ruhig. Nur die blanken Tischplatten sind zu sehen, darauf aufgestützt die Köpfe einiger müden Schülerinnen, die zu früh zur ersten Stunde erschienen sind. Etwas fällt auf: Im Informatikzimmer fehlen die Computer. «Die Schüler bringen ihre Laptops selber mit», erklärt René Greminger, Prorektor der Kantonsschule Wil.

Seit diesem August, dem Start des neuen Schuljahres, ist der Informatikunterricht in der Mittelschule obligatorisch. Das Fach habe es schon einmal gegeben, jedoch mit dem Fokus auf die Anwendung, erklärt Greminger.

«Die Schüler lernen jetzt zusätzlich das Programmieren von Algorithmen, Robotern und Simulation. Dazu wird angeschaut, wie Netzwerke und Datenbanken funktionieren.»

Der Grund für die Stärkung des Informatikunterrichts liegt an dem veränderten Umfeld der Schule. «Programmieren wird in der Zukunft zur Allgemeinbildung gehören, genauso wie erwartet wird, dass man Englisch spricht», sagt der Prorektor. Die Kantonsschule bereite grundsätzlich auf ein Studium vor. Auch darum sei Programmieren wichtig: «In beinahe jedem Studiengang kommt man mit der Informatik in Kontakt.»

Lehrpersonen werden gesucht

Doch nicht nur Kantischüler sitzen jetzt öfters vor dem Computer, auch in der Primar- und Oberstufe wird Informatik unterrichtet. Im Lehrplan 21 gibt es ein eigenes Fach namens «Medien und Informatik», das ab der fünften Klasse unterrichtet wird. «Das Schwergewicht liegt hierbei auf der Vermittlung von Anwendungskompetenzen», erklärt Andreas Bösch, Leiter Fachstelle Pädagogik der Stadt Wil. In der Volksschule unterrichten die bestehenden Lehrkräfte das neue Fach. «Pflicht ist jedoch ein Weiterbildungskurs. Die Kosten trägt entweder der Kanton oder wir als Schule», sagt Bösch. An der Kantonsschule rekrutierte die Schulleitung neue Lehrpersonen. Alle Stellen sind besetzt. Doch bis es soweit war, sei es ein steiniger Weg gewesen, erklärt René Greminger:

«Informatiker sind auch in der Privatwirtschaft sehr gesucht. Dazu müssen sie in der Schule Teilzeit arbeiten, weil es zu wenig Stunden für ein 100-Prozent-Pensum gibt.»

Die Anforderungen an die Lehrer sind hoch. Sie müssen Informatik studiert haben oder eine gleichwertige Weiterbildung besuchen.

Mehr Lektionen für die Schüler

Die jungen Menschen sind mit der Technik aufgewachsen – die Lehrpersonen nicht. In der Primarschule sei das kein Problem: «Wir müssen das vorhandene Wissen nutzen, aber auch herausfinden, wo ein Kind noch gefördert werden muss», sagt Bösch. Besonders an der Kantonsschule, wo auch programmiert wird, hätten die Schüler dann kaum mehr Vorteile. «Die Digital Natives haben keine Berührungsängste mit der Technik. Doch ihr Systemverständnis für die Informatik ist klein», sagt Greminger. In der Kanti gibt es im ersten Jahr eine Lektion, im zweiten Jahr zwei Lektionen und im dritten dann wieder nur eine Lektion pro Woche Informatikunterricht:

«Die Belastung für die Schüler ist mit dem zusätzlichen Informatikunterricht sehr hoch. Wir haben aber andere Lektionen verschoben, um zumindest die Spitzenzeiten zu brechen»

Die Ostschweizer Mittelschüler müssen bereits jetzt im Vergleich zum Rest der Schweiz am meisten Lektionen besuchen, wie eine Studie herausgefunden hat (Ausgabe vom 28. August).

Eigene Laptops an der Kanti

Die Schülerinnen und Schüler der Kanti Wil arbeiten selbstständig. Nur am Anfang gibt es einen kurzen Lehrervortrag, danach holen die Jugendlichen ihre Aufgaben von einer Onlineplattform und lösen sie. Bei Fragen hilft der Lehrer. Sind die Aufgaben fertig programmiert, können die Schüler selber überprüfen, ob das Programm korrekt läuft. Der Dozent macht dann nur noch stilistische Anmerkungen zum Programm, zum Beispiel, wie die Lesbarkeit erhöht werden kann.

Während die Kantonsschüler ihre eigenen Laptops in den Unterricht mitbringen, stellt in der Primar- und Oberstufe die Schule die Geräte zur Verfügung. Ein finanzieller Mehraufwand, doch Schulratspräsidentin Jutta Röösli sagt:

«Der unentgeltliche Grundschulunterricht muss in jedem Fall eingehalten werden.»

Auch an der Kanti zahlt man kein Schulgeld. «Die Jugendlichen müssen aber auch Bücher und den obligatorischen Sprachaufenthalt selber bezahlen. Bereits seit drei Jahren müssen alle neuen Schüler einen Laptop mitbringen. Das war schon vor dem neuen Informatikunterricht so, da die Laptops auch für andere Fächer verwendet werden. Bei finanziellen Problemen bieten wir Hilfe», sagt René Greminger.

Prüfungen nicht nur am Computer

Das neue Fach Informatik ist kein Promotionsfach, es zählt gleich viel wie Sport und wird nicht benötigt, um die nächste Schulstufe zu erreichen. Trotzdem gefällt das Fach. Fast alle Schüler sagen, dass sie das Fach gerne besuchen.

Und so technisch, wie der Unterricht ist, etwas hat er mit den anderen Fächern gemeinsam: Die Prüfungen werden vorerst analog abgelegt. «Bei Computerprüfungen ist es schwieriger, das Spicken zu verhindern. Wir probieren verschiedene Testformen aus, deshalb wird es sowohl Prüfungen am Computer als auch auf Papier geben.»