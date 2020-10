Premiere in der höchsten Liga gelingt: Uzwil Futsal besiegt Genf mit 5:2 Der FC Uzwil Futsal ist mit einem 5:2-Heimerfolg gegen Geneva Futsal erfolgreich in die Premier League gestartet. Dave Obrist traf zweimal, die weiteren Tore für den Gastgeber erzielten Dario Koller, Luca Lanzendorfer und Getuart Asani.

Dave Obrist erzielte den wichtigen 1:2-Anschlusstreffer und das 4:2 für Uzwil beim Heimspiel in der Sporthalle des Berufs- und Weiterbildungszentrums in Niederuzwil. Bilder: Beat Lanzendorfer

David Levi, Trainer des FC Uzwil Futsal, sagte vor dem ersten Ernstkampf in der Premier League im Interview mit der Wiler Zeitung, dass es sicher «kein Einjahresabenteuer» in der höchsten Schweizer Liga werde: «Wir sind ambitioniert und haben uns den Ligaerhalt zum Ziel gesetzt. Am Sonntag wollen wir ganz klar drei Punkte anvisieren.»

Gesagt, getan: Die Uzwiler starteten mit einem 5:2-Heimsieg in die Saison – und dies gegen Genf, ein durchaus grösseres Kaliber im Schweizer Futsal. Der Start verlief allerdings suboptimal: Nach 17 Minuten lag der Gastgeber mit 0:2 in Rücklage. Umso heftiger fiel die Reaktion aus: Mit einem Doppelschlag innert einer Minute glichen Dave Obrist und Dario Koller aus.

Auf Rang vier nach erster Runde

Noch besser kam es in der zweiten Halbzeit: Luca Lanzendorfer brachte Uzwil erstmals in Führung. Später besorgten Obrist mit seinem zweiten Treffer und Getuart Asani den 5:2-Schlussstand. Mit diesem Starterfolg liegen die Uzwiler nach der ersten Runde auf Rang vier.

Bereits am nächsten Samstag geht es für die Uzwiler mit dem zweiten Meisterschaftsspiel auswärts gegen Mobulu Futsal Uni Bern weiter. Anpfiff in der Sporthalle Neufeld ist um 19.30. Von Vorteil für Trainer David Levi und seine Mannschaft: Der FC Uzwil, für den einige Akteure des Futsalteams spielen, tritt erst am Sonntagnachmittag an – so könnten sie in beiden Partien auflaufen.

FC Uzwil Futsal – Geneva Futsal 5:2 (2:2)

BZWU, Niederuzwil.

Tore: 15. Vazquez 0:1. 17. Ferreira 0:2. 18. Obrist 1:2. 19. Koller 2:2. 30. Lanzendorfer 3:2. 37. Obrist 4:2. 39. Asani 5:2.