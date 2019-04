Preis für Extraktionsfett um 15 Prozent gesunken - trotzdem ein neuer Rekord Die TMF Extraktionswerk AG hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresgewinn von 242'000 Franken abgeschlossen. Das sind trotz tieferer Preise 72'000 Franken mehr als im Vorjahr, weil die Verarbeitungsmenge unerwartet stark angestiegen ist. Hans Suter

Die Anlagen haben eine Verarbeitungskapazität von 60000 Tonnen an tierischen Nebenprodukten und Kadavern pro 6-Tage-Woche. (Bild: pd)

«Für die TMF hat Ende 2017 noch nichts auf ein ausserordentlich rohwarenreiches Jahr 2018 hingedeutet», halten Verwaltungsratspräsident Philipp Stähelin und Geschäftsführer Harald Lüling im Geschäftsbericht fest. Völlig unerwartet sei die zu Tiermehl und -fett zu verarbeitende Rohwarenmenge rapide angestiegen. Dieser Trend habe das ganze Jahr über angehalten und mit 55992 Tonnen tierischen Nebenprodukten geendet.

Ein halber und ein ganzer Rekord

«Fast wäre das Jahr 2018 mit einem neuen Rohwarenrekord in die Annalen der TMF eingegangen», stellen Stähelin und Lüling fest. Zur Höchstmarke aus dem Jahr 2006 hätten nur 81 Tonnen gefehlt, was rund fünf Lkw-Mulden entspreche.

Ein neuer Rekord wurde dennoch erzielt: bei der Abholung von Tierkadavern ab Landwirtschaftsbetrieben. Mit 11292 Tierkörpern hat sich der steigende Trend gemäss Angaben im Geschäftsbericht auch 2018 fortgesetzt und den Rekord aus dem Jahr 2017 um satte 7,4 Prozent übertroffen.



Deutlich tiefere Preise für Extraktionsfett

Ganz ohne Sorgen sind die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der TMF aber nicht. So haben sich die Fettpreise seit Herbst 2017 bis in den Frühling 2018 rasant abwärts entwickelt. «Von diesem Zeitpunkt an blieben die Preise für das Extraktionsfett in etwa konstant auf einem tiefen Niveau, was sich natürlich auch auf die Erträge der TMF auswirkte», halten Stähelin und Lüling fest. Der Preis für Tierfett habe 15 Prozent tiefer gelegen als budgetiert, was aber durch die Mehrmengen habe kompensiert werden können.

Tiermehl für die Zementindustrie

Das Tiermehl, das zweite Produkt der TMF, sei 2018 im In- und Ausland abgesetzt worden. Es wird häufig in Zementwerken als Brennstoff eingesetzt. In den Wintermonaten, während der Revisionszeiten der Zementfabriken, sei es nach wie vor eine Herausforderung, das Mehl zeitgerecht vermarkten zu können.

Preisdruck bleibt

Der Ausblick fällt eher verhalten aus. Die Entwicklung der Rohwarenmenge sei nur schwerlich vorhersehbar und hänge von verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und Effekten ab. Es wird angenommen, dass die Fettpreise auch 2019 tief bleiben.

Grössere Investitionen

Im laufenden Jahr werden bei der TMF in Bazenheid mehrere grössere Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Unter anderem werden zwei Autoklaven vollständig ausgewechselt.