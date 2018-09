«Präventionsarbeit ist kaum möglich» Der Stadtrat plant, die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren finanziell mehr zu unterstützen. Laut Schulratspräsidentin Jutta Röösli kann dadurch vor allem im Bereich der Früherkennung viel bewirkt werden. Nicola Ryser

Mit dem Stellenausbau sollen Präventionsarbeit und Früherkennung der Schulsozialarbeit intensiviert werden. Bild: Benjamin Manser

Die Schulsozialarbeit in Wil ist ein ambivalentes Thema – und seit kurzem erneut brandaktuell. Der Stadtrat plant, ab 2019 Mehrausgaben von 100000 Franken in die Beratung und Krisenintervention von jungen Schülerinnen und Schülern zu investieren. Ein Jahr später sollen weitere 100000 Franken dazu kommen. Der Entscheid löste eine Debatte aus, deren Ursprung bereits vier Jahre zurückliegt. Im Herbst 2014 wurde über den Vorschlag eines potenziellen Ausbaus der Schulsozialarbeit abgestimmt – und mit 58 Prozent von der Wiler Bevölkerung abgeschmettert. Damals ging es um einen finanziellen Aufschlag der jährlichen Kosten auf über 300000 Franken. Für den SVP-Stadtparlamentarier Pascal Stieger ist es denn auch unverständlich, warum dieses Geschäft nur vier Jahre nach dem deutlichen Referendumsentscheid schon wieder im Stadtrat diskutiert wird (Wiler Zeitung vom 15. September 2018).

Mit Früherkennung den Schülern helfen

Trotz harter Gegenwehr sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um mehr in die Schulsoziarbeit zu investieren, findet Stadträtin und Schulratspräsidentin Jutta Röösli. Dies hat vor allem mit den mangelnden Ressourcen zu tun: «Die Schulsozialarbeit an den Schulen der Stadt Wil leistet vorwiegend Beratungsarbeit in dringenden Fällen. Auch hier reicht die Zeit oft nicht aus, um Situationen adäquat auffangen zu können.»

Dabei handle es sich um anspruchsvolle Situationen aus dem Alltag, bei denen Handlungsbedarf bestehe. «Wir sprechen von veränderten Familienstrukturen, Entwurzelungen oder Konsumverhalten. Das geht nicht spurlos an unseren Schülerinnen und Schülern vorbei», sagt Röösli. Gewalt, soziale Ausgrenzung, persönliche Desorientierung und Suchtverhalten seien immer wieder zu beobachten und beeinträchtigten bei einem Teil der Kinder das Lernen und ihre Persönlichkeitswahrnehmung. Laut Jutta Röösli soll da die Schulsozialarbeit präventiv intervenieren können. Das Problem: «Zurzeit ist die Präventionsarbeit kaum möglich, die Aufgabe der Früherkennung kommt zu kurz.»

Aufstockung um 100 Stellenprozente

Aktuell umfasst das Angebot der Schulsozialarbeit 305 Stellenprozente, welche den rund 2300 Schülerinnen und Schülern der Stadt zur Verfügung stehen. Die Schulratspräsidentin peilt nun eine Aufstockung von 100 Stellenprozenten an. «Wir haben ein städtisches Konzept für die Schulsozialarbeit als Grundlage für das Angebot und die damit verbundenen Ressourcen erstellt. Das Angebot soll neben der Beratung auch Prävention und ein Stück weit Früherkennungsarbeiten ermöglichen. Damit wollen wir anspruchsvollen Situationen an den Schulen besser begegnen.» Bis anhin oblag den Schulen die Leitung der Schulsozialarbeit. «Mit einem Fachleitungspensum von 40 Prozent sollen die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit und die fachliche Führung sichergestellt werden», erklärt Jutta Röösli. Das Konzept sei als Folge der Abstimmung von 2014 entstanden. Der Streitpunkt sei damals nicht eine Erhöhung gewesen, «sondern die Höhe der Aufstockung wurde nicht geteilt». Deshalb sei es schliesslich zum Referendum gekommen.