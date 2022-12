Prävention Eine Schulsozialarbeiterin ist besorgt: «In den letzten Jahren hat sich die psychische Gesundheit von Jugendlichen laufend verschlechtert» Die Schulen in Wilen und Rickenbach haben ein Präventionskonzept erarbeitet, um die körperliche und psychische Gesundheit von Jugendlichen zu verbessern.

Der runde Holztisch im Büro der Schulsozialarbeiterin Claudia Uhlmann Bild: Lara Wüest

Eine Beobachtung bereitet Claudia Uhlmann Sorge: Immer mehr Kinder und Jugendliche bleiben der Schule fern. Vor allem auf der Primarstufe haben die Absenzen zugenommen. Und Uhlmann sagt, dass die globalen Krisen mit ein Grund dafür sind:

«Die aktuelle Weltlage bringt in vielen Ängste zum Vorschein, die sich auf den Alltag auswirken können.»

Seit fünf Jahren ist Uhlmann die Schulsozialarbeiterin an den Primarschulen Wilen und Rickenbach und an der Sekundarschule Ägelsee. Sie ist zuständig für das Unterstützungsangebot für rund 700 Kinder und Jugendliche und rund 90 Lehrpersonen. Sie weiss aus ihrer Erfahrung: «In den letzten fünf Jahren hat sich die psychische Gesundheit von Jugendlichen laufend verschlechtert. Nicht erst durch die aktuellen Krisen.» Doch die Pandemie, der Krieg oder die Energiekrise hätten ihren Teil dazu beigetragen.

Uhlmann ist nicht die einzige, die sich sorgt. Kürzlich schlug etwa auch «Pro Juventute» Alarm, weil in den letzten Monaten immer mehr Kinder und Jugendliche wegen ihrer Ängste bei der Stiftung Rat suchen. Die Beratungen zu Suizidgedanken stagnieren schon länger auf hohem Niveau. Dies zeigen aktuelle Daten der Stiftung.

«Pro Juventute» fordert Soforthilfe von der öffentlichen Hand. Und auch für Uhlmann ist klar, dass man nicht mehr bloss zuschauen kann. Eine Projektgruppe um die Schulsozialarbeiterin hat deshalb ein Konzept erarbeitet, das eine koordinierte Präventionsarbeit über alle Schulstufen hinweg vorsieht. Uhlmann sagt:

«Bisher haben wir oft einfach die Feuer gelöscht, wenn es gebrannt hat. Mit dem Konzept möchten wir längerfristig etwas bewirken.»

Höhere Gewaltbereitschaft

Während der Pandemie haben sich viele Ängste von Eltern auf ihre Kinder und Jugendlichen übertragen. Uhlmann, 52, zierliche Gestalt, wacher Blick, sitzt in ihrem Büro im Sekundarschulhaus Ägelsee in Wilen an einem runden Holztisch und erzählt von einem Kind, das während Corona Angst vor der Zukunft entwickelte. Die Eltern verloren wegen der Pandemie ihren Job. Auch das Kind wusste plötzlich nicht mehr, wie es weitergehen soll. In einem solchen Fall versucht es Uhlmann zuerst einmal mit Gesprächen.

«Wenn ich mich mit Jugendlichen an diesen Tisch setze und über ihre Ängste spreche, verschwinden diese oft wieder.»

Manchmal muss Uhlmann aber auch Ärzte oder Psychotherapeuten mit ins Boot holen. Etwa wenn ein Kind ernsthaft mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen. Oder wenn ernsthaft die Gefahr besteht, dass es andere verletzen könnte. Solche Themen kommen aber selten vor, sagt die Schulsozialarbeiterin.

Die Bereitschaft zur Gewalt ist in ihrem Alltag aber öfter ein Thema. Sie vermutet: Bilder in den Medien hinterlassen Spuren.

Mit Jugendlichen der Sekundarschule führt Uhlmann deshalb regelmässig sogenanntes «fair Kämpfen» durch, in denen sie Schülerinnen und Schüler zum Beispiel gegeneinander armdrücken lässt. Natürlich nur, wenn die Jugendlichen das wollen. «Sie sollen lernen, fair zu kämpfen und ihren inneren Schiedsrichter aktivieren», sagt Uhlmann. Auch das ein Teil des Präventionskonzepts.

Über Zukunftsängste reden

Für das Konzept hat die Projektgruppe um Uhlmann mehrere Module erarbeitet. Die einen dienen zum Beispiel der Gewalt- und Suchtprävention. Andere handeln von Medienbildung oder Sexualpädagogik.

In dem sogenannten Peacemaker-Programm lernen Dritt- bis Sechstklässler, auf dem Pausenplatz Frieden zu stiften. Schülerinnen oder Schüler, die in Streit geraten, können die Peacemaker um Hilfe bitten. Während Clubgesprächen über Mittag sprechen Oberstufenschüler über ihre Zukunft und tauschen sich über aktuelle Themen aus. In einem weiteren Modul lernen Erst- bis Zweitklässler, wie man Streit löst.

Ziel des Konzeptes ist, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, ihre körperliche und psychische Gesundheit zu stärken. Uhlmann möchte ihnen eine Art Rüstzeug für das spätere Leben mit auf den Weg geben.

Für die Kinder zu viel

Wenn die Schulsozialarbeiterin aus ihrem Alltag erzählt, betont sie stets, dass sie kein Fan davon sei, die Pandemie und den Krieg für alles verantwortlich zu machen. Dass es vielen Kindern und Jugendlichen immer schlechter gehe, liege auch am heutigen Zeitgeist. Sie sagt:

«Die Eltern wollen ihren Kindern viel ermöglichen.»

Eine Folge davon: Immer mehr Kinder würden an einer Erschöpfungsdepression erkranken. Weil sie zweimal pro Woche Sport treiben, ein Musikinstrument spielen, in der Schule mithalten müssen. Für manche Kinder sei das einfach zu viel, so Uhlmann.