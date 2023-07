Präsidiumswechsel Gute finanzielle Situation und grosse Nachfrage: Bruno Gähwiler gibt eine gut aufgestellte Genossenschaft Alterswohnungen Wil in neue Hände Die über 200 Wohnungen der Genossenschaft Alterswohnungen Wil sind alle vermietet und die Nachfrage bleibt hoch. Die Organisation würde deshalb gerne einen neuen Standort eröffnen. Die Aufgabe fällt dem neuen Präsidenten Armin Eugster zu.

Bruno Gähwiler, hier an der Generalversammlung 2022, gab das Präsidium der Genossenschaft Alterswohnungen Wil ab. Bild: Christof Lampart

Bei der Genossenschaft Alterswohnungn Wil (GAW) gibt es einen Wechsel an der Spitze. Dieser wurde an der ordentlichen Generalversammlung im Hotel Schwanen in Wil vollzogen. 37 Jahre lang gehörte der 76-jährige Bruno Gähwiler dem GAW-Verwaltungsrat an – zuerst 30 Jahre als Aktuar, die letzten sieben als Präsident. Nun übergab er sein Amt dem Juristen Armin Eugster. Ebenso neu in den Verwaltungsrat wurden Kathrin Amann und Marco Gehrig einstimmig gewählt.

Erstmals gibt es in Wil ein Konkurrenzangebot an Alterswohnungen

Dem GAW-Verwaltungsrat werde die Arbeit in naher Zukunft nicht ausgehen, sagte der abtretende Präsident nach der Versammlung im Gespräch mit dieser Zeitung. Denn zum einen seien gerade umfassende energetische Sanierungen am Standort Bergholzstrasse 16b/c für fast zwei Millionen Franken im Gange. Und zum anderen sei man darum bemüht, «auch in Zukunft das Angebot an guten und günstigen Alterswohnungen in Wil auszubauen», so Bruno Gähwiler. Und das völlig unabhängig von den 32 Wohnungen, welche die Thurvita AG auf dem ehemaligen «Landhaus»-Areal gegenwärtig baut.

Dass erstmals seit Bestehen der im Jahr 1968 gegründeten GAW auf dem Platz Wil ein «Konkurrenzangebot an Alterswohnungen» entstehe, sei kein Beinbruch, sagte Gähwiler. Denn zum einen belebe Konkurrenz nun mal das Geschäft und zum anderen sei die GAW bestrebt, ihren Standorten an Alterswohnungen – Bergholz, Thurau, Flurhof und Sonnenhof – einen weiteren hinzuzufügen.

Einer der bisher vier Standorte der Alterswohnungen: Flurhof. Bild: zvg

Gut gefüllte Geldschatulle – schwierige Suche nach neuem Land

«Wie viele Alterswohnungen es in Wil braucht, kann heute wohl niemand genau sagen, auch ich nicht. Aber es ist eine Tatsache, dass wir alle unserer 200 Wohnungen heute vermietet haben – und die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Zudem wird die Bevölkerung in naher Zukunft noch älter werden», sagte Bruno Gähwiler. Er machte damit deutlich, dass für ihn bezüglich Bedarf an Alterswohnungen in Wil noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist.

Zumal auch die GAW-Geldschatulle gut gefüllt ist. «Die Hypotheken der GAW belaufen sich auf 10,1 Millionen Franken. Der Wert der Liegenschaften dürfte aber auf über 50 Millionen Franken zu liegen kommen», schätzte Gähwiler. Somit sei die Genossenschaft «offen für neues Land und neue Alterswohnungen». Doch die Suche nach geeigneten Grundstücken sei in der Äbtestadt nicht ganz einfach, räumte der abtretende Präsident ein. «Wer denkt, dass er eine passende Parzelle für uns hätte, darf sich gerne bei uns melden.»

Bestehende Mietverhältnisse profitierten

Zu schaffen machte der GAW der rapide Wegfall von Mietzinszuschüssen von Bund, dem Kanton St.Gallen und der Stadt Wil. Diese sind in den letzten Jahren immer kleiner geworden – und nun Mitte 2023 gänzlich weggefallen. Was dazu führte, dass die GAW der voraussehbaren Entwicklung nun zuvorkam und für die bestehenden Mietverhältnisse die Differenz übernommen hat.

Die Verwaltung der Alterswohnungen wurde beauftragt, für sämtliche Wohnungen und Garagenplätze eine Marktmiete zu bezeichnen, worauf der GAW-Verwaltungsrat im Sinne des gemeinnützigen Zweckes tiefere Mietzinsen festgelegt hat, die für die Wohnungen bei mehrheitlich 85 Prozent der Marktmiete liegen. «Unsere Mietenden haben so die Gewissheit erhalten, dass sie auch in Zukunft auf günstige Mietzinsen zählen können», sagte Bruno Gähwiler.