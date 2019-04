Interview Präsident Jürg Schadegg zum dritten Meistertitel des Badmintonclubs Uzwil: «Die Euphorie hat uns getragen» Mit dem dritten Meistertitel in der NLA hat der BC Uzwil einen Meilenstein erreicht. Präsident Jürg Schadegg blickt auf den Exploit zurück – und in die Zukunft. Auf die nächste Saison hin kommt es zum grossen Umbruch im Team – an den hohen Ambitionen Uzwils ändert dies dennoch nichts. Tim Frei

Spielertrainer Iztok Utosa und Tenzin Pelling waren bei allen Meistertiteln dabei. (Bild: Matthias Zindel)

Im Final-Rückspiel gegen Argovia lag der BC Uzwil mit 0:2 zurück. Wurden Sie da nochmals nervös?

Jürg Schadegg: Wir rechneten damit, dass Argovia in den ersten zwei Partien ihre besten Spieler aufstellen würde. Nachdem unser Vorsprung aus dem Hinspiel dahin war, spürte ich die Nervosität – nicht nur bei mir, sondern auch bei unseren Anhängern, Spielern und dem Staff. Gleichzeitig war ich überzeugt, dass wir unsere Punkte noch machen würden. Und vor allem: Dass unsere Spieler diesen Titel unbedingt wollten.

Das war beim Gegner sicher auch der Fall. Was gab den Ausschlag?

Eine grosse Rolle spielte sicher die aussergewöhnliche Unterstützung unserer Anhänger. Eine solche Euphorie im Verein und in Uzwil habe ich noch nie erlebt. Sie hat uns zu diesem Erfolg getragen und überstrahlt den Titel. Dieser Rückhalt stimmt uns für die Zukunft sehr positiv.

Jürg Schadegg ist seit 2011 Präsident des BC Uzwil. Er sagt: «Das Zehn-Jahr-Jubiläum möchte ich noch erreichen.»

Was bleibt Ihnen sonst von den Finalspielen hängen?

Der Sieg von Julien Scheiwiller gegen den aktuellen Schweizer Meister Tobias Künzi. Die bisherigen Begegnungen waren eng, doch Julien zog auf Eliteniveau immer den Kürzeren. Sein Erfolg war im Hinspiel ausschlaggebend. Julien gehört schon jetzt im Alter von 19 Jahren zu unseren Aushängeschildern – in der Zukunft wird er noch stärker in diese Rolle wachsen.

Was trauen Sie ihm als Einzelspieler zu?

Ich würde mich für ihn freuen, wenn er seinen Traum von den Olympischen Spielen verwirklichen könnte. Mit seinem Willen und der professionellen Einstellung traue ich ihm das absolut zu. Er hat das Potenzial, unter die besten 50 Spieler der Welt vorzustossen. Das wäre einzigartig für einen Schweizer.

Iztok Utrosa war bei allen drei Titelgewinnen dabei. Wie gross ist sein Anteil?

Sein Wert für uns kann nicht hoch genug eingeschätzt werden – nicht nur für die erste Mannschaft, sondern auch für den Nachwuchs. Was er mit seiner akribischen Art bisher bewegt hat, ist bemerkenswert. Dass er nach den Titeln 2014 und 2015 als Spieler in diesem Jahr Gleiches als Spielertrainer geschafft hat, ist ein Meilenstein in seiner Trainerkarriere.

Seine Leistungen werden Begehrlichkeiten wecken.

Klar, wir sind nicht blauäugig. Sein nächster Karriereschritt wird irgendwann kommen. Ein Engagement in einer Nationalmannschaft könnte sicher einmal zum Thema werden. Er fühlt sich aber bei uns sehr wohl. Zudem hat er in unserem Nachwuchs ein längerfristiges Projekt angefangen, das er weiterführen will. Das macht mich optimistisch, dass er uns noch eine Weile erhalten bleibt.

Tenzin Pelling war auch bei allen Titeln eine Teamstütze. Nun beendet sie ihre Karriere. Was verliert der Club mit ihr?

Nicht nur Tenzin Pelling tritt zurück, sondern auch Christian Bösiger. Mit Cendrine Hantz verlässt uns eine weitere Schweizer Führungsspielerin – sie wechselt zum NLA-Konkurrenten La Chaux-de-Fonds. Alle drei sind sehr gute Spieler. Als Aushängeschilder der vergangenen Jahre waren sie unserem Nachwuchs Vorbilder. Dass Pelling und Bösiger ihre Karriere auf dem Höhepunkt beenden, ist eine schöne Geschichte.

Mit den drei Abgängen steht der Club vor einem grossen Umbruch.

In der Tat. Es ist schade, können wir nicht mehr auf das Trio zählen. Dies gilt es zu akzeptieren und vorwärts zu schauen:

Wir sind es unserer Nachwuchsentwicklung schuldig, der nächsten Generation eine Chance zu geben.

Was bedeutet das konkret?

Sereina Hofstetter, Ramon Kropf und Irina Kölbener werden in der nächsten Saison mehr Einsätze erhalten. Wir erhoffen uns dadurch auch eine Signalwirkung. Jüngere Spieler sollen merken, dass unsere Philosophie, im NLA-Team auf den Nachwuchs zu setzen, mehr als eine Worthülse ist.

Schweizer Spieler zu verpflichten, ist demnach kein Thema?

Vorgesehen ist das nicht. Ausser es ergibt sich eine Möglichkeit, einen renommierten Spieler zu angeln. Unser Ziel ist es, das Team bis auf die drei Abgänge zusammenzuhalten.

Mit dem Ukrainer Artem Pochtarev, dem Polen Adam Cwalina und der Dänin Amalie Hansen hat Uzwil starke Ausländer. Können Sie gehalten werden?

Pochtarev und Cwalina bleiben. Mit Hansen sind wir noch in Gesprächen. Entscheidet sie sich auch dafür, weiterhin für uns zu spielen, wären wir sehr gut aufgestellt für die nächste Saison.

Der Ukrainer Artem Pochtarev lief im Final zur Hochform auf. (Bild: Benjamin Manser)

Tenzin Pelling (links) und Amalie Hansen überzeugten als Doppel. (Bild: Matthias Zindel) Das Uzwiler Männerdoppel (in den roten Trikots) brillierte im Final-Hinspiel: Christian Bösiger (links) und Adam Cwalina gewannen souverän. Auch Nicolas A. Müller und Artem Pochtarev setzten sich durch. (Bild: Benjamin Manser)

Das Team wird aber an Erfahrung einbüssen. Werden die Ziele nach unten korrigiert?

Nein! Wenn man Meister ist, muss es immer das Ziel sein, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Utrosa wird zudem Schweizer, sodass wir nebst ihm neu drei weitere Ausländer einsetzen dürfen. Wenn wir wieder eine gute Teamchemie finden, werden wir erneut um den Titel mitmischen.

Sie sind seit 2011 Präsident. Wie lange tun Sie sich das noch an?

Gute Frage. (lacht) Ernsthaft: Wenn im Verein nicht alle so am Strick ziehen und ehrenamtliches Engagement zeigen würden, hätte wir es nicht geschafft, den Club so weiterzuentwickeln. Der Verein liegt mir am Herzen, ich habe durch ihn viele Freundschaften geknüpft. Es wird der Moment kommen, das Zepter zu übergeben. Aber das Zehn-Jahr-Jubiläum möchte ich noch erreichen.