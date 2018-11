Post Schwarzenbach schliesst -

Spar wird Post-Filiale Die Post wird ihre Dienstleistungen in Schwarzenbach voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2019 im Spar anbieten. Bis zum Start des neuen Angebots bleibt die heutige Filiale der Post in Schwarzenbach unverändert in Betrieb. Andrea Häusler

Das Kundenverhalten ändert sich stetig. Die Digitalisierung hält mehr und mehr Einzug im Alltag der Menschen, was sich auch auf die Nutzung der postalischen Dienstleistungen auswirkt, schreibt die Post in ihrer entsprechenden Mitteilung. "Die Briefmengen sind rückläufig, Einzahlungen werden vermehrt online gemacht. Das wirkt sich auch auf die Filiale in Schwarzenbach aus. Im September 2017 hat die Post daher die Öffentlichkeit informiert, dass sie eine neue Lösung für die lokale Postversorgung in Schwarzenbach sucht. Sie stand dazu im Dialog mit der Gemeinde Jonschwil."

Spar wird zur Post-Filiale

Nun steht fest, dass die Post ihre Dienstleistungen in Schwarzenbach in Zukunft im Spar an der Jonschwiler Strasse 12 anbietet. Voraussetzung für den Start im zweiten Quartal 2019 ist die Rechtskraft einer Baubewilligung für die Standortverlegung. Für die teilweise Nutzungsänderung der Spar-Räumlichkeiten ist ein Baubewilligungsverfahren notwendig. Bis zum Start des neuen Angebots bleibt die heutige Filiale der Post in Schwarzenbach unverändert in Betrieb.

Postfächer geplant

Das Angebot der neuen Filiale mit Partner umfasst die täglich nachgefragten Postgeschäfte rund um Briefe und Pakete sowie Einzahlungen und den Bezug von Bargeld. Eine Postfachanlage ist ebenfalls geplant. Das Modell bewährt sich bereits an über 1000 Standorten in der Schweiz, schreibt die Post. So auch in Jonschwil und Niederuzwil, wo bereits seit einiger Zeit je eine Filiale mit Partner in Betrieb ist.