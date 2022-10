Porträt «Wir wollen Historisches schaffen»: Die Torhüterin des FC Wil möchte im Cup gegen Yverdon eine Runde weiterkommen Die Bündnerin Marina Sprecher fährt jede Woche zweimal von Arosa nach Wil ins Training. Diese Aufopferungsbereitschaft muss im Cupspiel gegen Superligist Yverdon nun das ganze Team zeigen, damit sich Wil zum ersten Mal für den Achtelfinal des Schweizer Cups qualifizieren kann.

Am Samstag wird Torhüterin Marina Sprecher in der heimischen Lidl-Arena versuchen, ihren Kasten sauber zu halten. Bild: Lukas Tannò

Dass am Samstagabend beim Cupspiel des FC Wil Frauen Marina Sprecher zwischen den Pfosten steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn eigentlich hat die Bündnerin ihre Aktivkarriere schon länger beendet und sich auf einen anderen Bereich fokussiert – die Sportphysiotherapie.

«Ich habe früher 14 Jahre bei Chur 97 gespielt und musste leider mit 21 Jahren wegen Knieproblemen aufhören. Weil mich der Sport aber so fasziniert hat, habe ich Physiotherapie studiert und konnte so weiterhin meiner Leidenschaft nachgehen», sagt Marina Sprecher, die in Chur eine eigene Sportphysio-Praxis betreibt.

Ihre Arbeit als Physio hat sie zum Fussball zurückgeführt

Durch ihren Job ist sie weit in der Fussballschweiz herumgekommen. Neben verschiedenen Jobs im Juniorenbereich war sie unter anderem beim FC St.Gallen-Staad und FC Zürich in der NLA tätig. Zudem betreut sie seit einigen Jahren das Schweizer U17-Nationalteam der Frauen und die Frauen-Nationalmannschaft Liechtensteins. Sprecher hat also schon einiges miterlebt:

«Ich durfte durch den Fussball viele Erfahrungen sammeln und tolle Menschen kennen lernen. Vor allem die Einstellung und Einsatzbereitschaft von Natispielerin Fabienne Humm hat mir imponiert.»

Durch ihre Physiotätigkeit kam sie wieder auf den Geschmack, selbst Fussball zu spielen. Florian Holenstein, Trainer der FC Wil Frauen, fragte Sprecher an, ob sie bei den Wilerinnen Physio werden möchte. Nach einigen Trainings bekam die Bündnerin Lust, wieder selbst mitzuspielen. So hat sie im Sommer 2021 nach jahrelanger Pause bei den Wilerinnen als dritte Torhüterin angefangen. Wegen Abwesenheiten des ersten und zweiten Goalies stand Sprecher dann aber plötzlich auf dem Platz und musste abliefern. Das tat sie, und seit der Rückrunde der vergangenen Saison ist sie Stammtorhüterin des FC Wil.

Als Teil der besten Defensive der 1. Liga stieg Sprecher im Sommer mit ihrem Team in die Nationalliga B auf – historisch. Der FC Wil Frauen spielte noch nie so hoch. Doch auch in der NLB musste sich der Aufsteiger nicht verstecken. Nach sechs Spielen steht man auf dem vierten Platz. Sprecher war selbst ein wenig überrascht, dass es so gut läuft: «Ich war schon etwas nervös vor der Saison, aber dank unserem guten Teamspirit können wir auch gegen starke Mannschaften bestehen.»

Nun wartet das Cup-Highlight auf die Wilerinnen

Nach einem Kaltstart gegen den FC Zürich U21 in der Liga hat sich das Team Spiel für Spiel verbessert, zeigte zuletzt starke Leistungen und steht vor allem defensiv sehr gut. Mit nur sechs Gegentreffern stellt man die zweitbeste Verteidigung der Liga. Diese starke Defensive wird auch am Samstagabend gegen Yverdon eine Schlüsselrolle spielen. Hält man hinten die Null, sind die Chancen auf ein Weiterkommen gegen den Superligisten sicher höher.

«Ich freue mich riesig auf das Spiel. Cuppartien sind immer etwas Spezielles, vor allem wenn man gegen ein Team aus der besten Liga spielen kann. Natürlich hätte ich mir gewünscht gegen Zürich oder Basel zu spielen, aber mit Yverdon haben wir dafür ein machbares Los bekommen», so Sprecher.

In Wil geht man also mit gutem Gefühl ins Cupspiel. Auch die momentane Formkurve spricht für die Wilerinnen. Als Aufsteiger steht man auf dem starken vierten Platz, während sich Yverdon mit null Punkten und null Toren auf dem zweitletzten Platz der Women's Super League wiederfindet. Für die Wiler Torhüterin ist klar:

«Das Ziel ist es weiterzukommen. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, indem eine Situation entscheidend sein kann. Wir wollen gegen Yverdon Historisches schaffen.»

Wil hat Elfmeterschiessen geübt

Es wäre das erste Mal, das der FC Wil Frauen in den Achtelfinal des Schweizer Cups kommen würde. In den letzten Jahren scheiterte man immer im Sechzehntelfinal. Zweimal an Superligist St.Gallen und einmal an Thun Berner Oberland. Sprecher ist bereit, alles dafür zu geben, um Geschichte zu schreiben. «Ich habe unter der Woche noch mit dem liechtensteinischen Torwarttrainer trainiert und für alle Fälle haben wir auch noch Elfmeterschiessen geübt», sagt Sprecher schmunzelnd.

Man wird sehen, ob es so weit kommen wird. Das Spiel findet am Samstag um 19.30 Uhr in der Lidl-Arena statt.