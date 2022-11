Porträt Von der Champions League ins Bergholz: Wie die Amerikanerin Alana O'Neill zum FC Wil Frauen kam und wie sie im Cup Super-League-Leader Servette Genf ärgern will Die Amerikanerin Alana O'Neill aus Chester, New York, wollte nach einer schwierigen Phase beim FC Zürich vergangene Saison die Fussballschuhe an den Nagel hängen. Der Wechsel zum FC Wil Frauen hat ihr Feuer aber neu entfacht. Nun trifft sie mit Wil im Cup-Achtelfinal auf das beste Schweizer Frauenfussballteam.

Hier fühlt sie sich wohl: Im Stadion Bergholz im Wiler Südquartier möchte Alana O'Neill noch so einige Erfolge feiern. Bild: Ralph Ribi

Jeder Sportler kennt sie: gute und schlechte Phasen. Sie gehören zum Alltag einer Athletin oder eines Athleten. Mal läuft’s, mal nicht. Dieses Auf und Ab tangiert einen noch stärker, wenn man versucht, alles auf eine Karte zu setzen, und in einem fremden Land Profisportlerin werden will. So erging es auch der Fussballerin Alana O'Neill aus Amerika. Dabei startete ihr Europaabenteuer sehr vielversprechend.

Mit 21 Jahren den Sprung nach Europa gewagt

Nach ihrer Zeit an der Syracuse Universität in New York, wo sie auch ihren jetzigen Lebenspartner Jan Breitenmoser (Sportchef des FC Wil) kennen lernte, entschied sie sich im Jahr 2018, den Sprung nach Europa zum FC Lugano zu wagen. «Da bereits einige meiner Mitspielerinnen vor mir nach Europa wechselten und ich nach der Zeit an der Syracuse Universität weiterhin auf hohem Level Fussball spielen wollte, war es für mich eine einfache Entscheidung, nach Lugano zu gehen», sagt O'Neill und ergänzt:

«Ich hatte zum Glück auch ein gutes Umfeld, das mich unterstützte. Ich würde diesen Schritt immer wieder machen.»

In Lugano gehörte O'Neill schnell zu den Stammspielerinnen. 24 Mal kam sie in der Women's Super League zum Einsatz und qualifizierte sich Ende Saison für die Champions League. Ihre zweite Saison im Tessin sollte noch erfolgreicher werden. In der Champions League spielte sie zweimal über 90 Minuten gegen Manchester City. «Gegen City zu spielen, war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich wusste, dass wir resultatmässig natürlich wenig Chancen haben, aber nur schon, dass ich das Feld mit diesen Weltklassespielerinnen teilen durfte, zeigt, dass ich etwas richtig gemacht habe», sagt die Amerikanerin zu ihrer Champions-League-Erfahrung.

Doch nur einen Tag nach dem Champions-League-Spiel kam der erste Rückschlag in ihrer Karriere. Das Schweizer Migrationsamt teilte dem FC Lugano mit, dass er keine Spielerinnen ohne Arbeitserlaubnis mehr einsetzen dürfe. Bedeutet, dass Austauschstudentinnen, wie auch O'Neill eine war, nach Hause fliegen mussten.

Die Lust am Fussballspielen verloren

Alana O'Neill, Spielerin des FC Wil. Bild: Ralph Ribi

O'Neills Weg führte sie danach über Benfica Lissabon zu Arminia Bielefeld in die zweite Bundesliga. Nach einer Saison in Deutschland traf sie eine wichtige Entscheidung: «Ich entschied mich, mein Leben in Amerika hinter mir zu lassen und permanent in die Schweiz zu ziehen. Ich wechselte zu den Frauen des FC Zürich und wollte mich dort durchsetzen.» Bei den Zürcherinnen lief es der Amerikanerin aber nicht wie gewünscht. «Ich fühlte mich dort nicht wohl und konnte dementsprechend auch keine guten Leistungen zeigen», so O'Neill.

Beim FCZ schaffte sie es nur zu sechs Teileinsätzen und einem Tor im Cup gegen den FFC Uzwil. Trotzdem gewann sie die Meisterschaft und den Schweizer Cup. So richtig freuen konnte sie sich aber nicht: «Es war schön zu sehen, dass sich meine Mitspielerinnen mit diesen Titel belohnt haben, aber für mich persönlich haben sich diese Medaillen nicht so angefühlt, wie man sich das wünschen würde.»

Der FC Wil entfachte ihr Feuer neu

Sie kam in eine Negativspirale, verlor die Lust am Fussballspielen und wollte ihre Schuhe eigentlich an den Nagel hängen. In dieser Phase legte ihr Jan Breitenmoser einen Wechsel zum FC Wil Frauen in die Nationalliga B nahe. Auch Trainer Florian Holenstein versuchte sie zu überzeugen. «Am Anfang wollte ich gar nicht ins Training gehen, aber zum Glück bin ich dann doch gegangen», meint O'Neill. Beim familiären FC Wil fand die 26-Jährige wieder zu ihrer Leidenschaft zurück:

«Ich fühle mich in der Stadt und dem Team extrem wohl. Es ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe das Gefühl, als würde ich alle schon ewig kennen. Der FC Wil ist wie eine Familie für mich.»

O'Neill wird emotional, wenn sie über das Thema spricht. Ihr bedeutet es viel, wieder Spass am Fussballspielen und ein Zuhause in der Fremde gefunden zu haben. Aber nicht nur persönlich läuft es der Amerikanerin, sondern auch der FC Wil Frauen befindet sich auf einem Höhenflug. In der Liga belegen die Wilerinnen in der ersten Saison nach dem Aufstieg Rang vier und im Cup-Achtelfinal spielen sie am Samstag um 19.30 Uhr zu Hause gegen den Super-League-Leader Servette FC Chênois Féminin.

Beim 6:0-Sieg im Cup-Sechzehntelfinal gegen Superligist Yverdon krönte Alana O'Neill (am Ball) ihre starke Leistung mit einem Tor. Bild: Michel Canonica

Von der besten Seite zeigen

O'Neill sagt: «Wenn ich die Wiler Frauenabteilung und vor allem die Infrastruktur mit anderen Klubs der Women's Super League vergleiche, gibt es keine grossen Unterschiede. Zunächst wollen wir uns aber in der Nationalliga B etablieren.»

Nun geht es erst einmal gegen Servette Genf. Gegen das momentan beste Schweizer Team geht der FC Wil Frauen als Underdog in die Partie. «Wir wollen alles geben und unsere beste Leistung zeigen. Es ist nicht alltäglich, dass man gegen ein so gutes Team spielt und ich hoffe, dass wir viel daraus lernen können. Mein Ziel ist es, dass Servette uns respektieren muss. Man kann nicht einfach ins Bergholz kommen und mit einem Sieg rechnen. Sie müssen sich das Weiterkommen verdienen. Wir werden alles in diese Partie werfen, um vielleicht sogar die grosse Überraschung zu schaffen», so O'Neill.