Porträt «Frustrierend, dass andere viel mehr trainieren können»: Der Wilener Weitspringer Nico Graf über seinen Vollzeitjob und wie er trotzdem ganz oben angreifen will Nico Graf vom KTV Wil Leichtathletik ist einer von vielen Athletinnen und Athleten, die ihr hohes Trainingspensum, einen Vollzeitjob und die Freizeitplanung unter einen Hut kriegen müssen. Der 20-jährige Wilener erzählt, wie er das macht und warum er sich an Wettkämpfen manchmal etwas benachteiligt fühlt.

Nico Graf auf der Sportanlage Lindenhof in Wil, wo er im Sommer drei bis vier Mal pro Woche trainiert. Bild: Benjamin Manser

Nico Graf steht im Kraftraum der Sportanlage Lindenhof. Vor ihm hängt eine Langhantel mit mehreren Gewichtsscheiben an beiden Seiten. Der Weitspringer vom KTV Wil Leichtathletik schüttelt sich kurz, geht an die Hantel und macht einige Kniebeugen. Neben ihm stehen ein weiterer Sportler und Trainer Philipp Engeler, die eingreifen würden, falls Graf das Gewicht nicht mehr stemmen könnte. Der 20-Jährige aus Wilen schafft es aber mit Leichtigkeit.

Ebenfalls im Kraftraum steht mit Lia Thalmann eines der grössten Sprinttalente der Schweiz. Das Gesamtbild könnte den Eindruck erwecken, dass Graf vom Schweizer Leichtathletikverband, Swiss Athletics, gefördert wird und kurz vor dem Durchbruch steht. Doch etwas unterscheidet Graf von anderen Athletinnen und Athleten. Der 20-Jährige ist neben seinem hohen Trainingspensum Vollzeitangestellter und arbeitet als Verkaufsberater bei einem Autohändler.

Grosser Einsatz trotz Vollzeitjob

Trotzdem trainiert der junge Leichtathlet im Sommer vier bis fünf Mal pro Woche – im Winter sogar noch häufiger. «In einer normalen Trainingswoche habe ich praktisch keine Freizeit. Meistens gehe ich direkt von der Arbeit ins Training und komme erst spät am Abend wieder nach Hause», sagt Graf. Der Wilener trainiert seit zwei bis drei Jahren auf halbprofessionellem Niveau. Dennoch ist er aufgrund seiner Arbeit eingeschränkt und kann nicht die gleichen Fortschritte erzielen wie Athletinnen und Athleten, die studieren oder nur Teilzeit arbeiten.

Nico Graf, Leichtathlet des KTV Wil. Bild: Benjamin Manser

«Manchmal ist es frustrierend zu sehen, dass andere viel mehr Zeit ins Training investieren können und sich schneller verbessern», so Graf. Man fühle sich dann schon etwas benachteiligt und das nage an der Motivation, meint der 20-Jährige. Als sich der Weitspringer vor einiger Zeit eine Verletzung zugezogen hatte, stellte er alles infrage: «Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob sich der ganze Einsatz noch lohnt und ob ich wieder auf mein übliches Leistungsniveau komme.» Nach einigen guten Trainings und Wettkämpfen fand er den Willen jedoch wieder. Heute trainiert er in der Gruppe der besten Ostschweizer Weitspringer und kann in der U23-Kategorie schweizweit gut mithalten.

Er glaubt an den Exploit in der Zukunft

Momentan sei er mit seiner Situation zufrieden: «Auch wenn ich auf einiges verzichten muss, bin ich zufrieden, wie es im Moment läuft. Ich bringe alles unter einen Hut und kann meiner Leidenschaft nachgehen.» Wenn alles nach Plan laufe, sei es aber schon das Ziel, dass er etwas weniger arbeiten und mehr Zeit in die Leichtathletik investieren könne.

Um sein Arbeitspensum reduzieren zu können, müsste Graf von Swiss Athletics unterstützt werden. Voraussetzung dafür wäre, dass er bis am kommenden Sonntag die nötige Limite für einen internationalen Grossanlass erreicht. Nach diesem Sonntag ist das Qualifikationsfenster geschlossen. Die nötige Limite liegt im Weitsprung bei 7,60 Metern. Grafs Bestleistung in dieser Saison liegt etwas über sieben Meter. «Ich habe gerade etwas Probleme mit dem Anlauf. Dort versuche ich mich nun zu verbessern. Wenn das gelingt, denke ich, dass 7,35 Meter drin liegen», sagt der 20-Jährige.

Er ist zuversichtlich, dass der Exploit in der Zukunft noch möglich ist und er die Limite erreichen kann. Trotzdem wünscht sich der Wilener, dass der Leichtathletikverband mehr Förderprogramme auf die Beine stellt. «Im Moment werden nur die Besten der Besten gefördert und unterstützt. Wenn Swiss Athletics mehr Jugendliche fördern würde, könnten Sportlerinnen und Sportler, die Vollzeit arbeiten, die Leistungslücke schliessen», so Graf. Das würde in seinen Augen den Konkurrenzkampf erhöhen, wovon alle profitieren würden.

Nico Graf ist neben seiner Paradedisziplin Weitsprung auch noch Sprinter. Bild: Benjamin Manser

Ein Podestplatz möglich

Graf verfolgt in dieser Saison ambitionierte Ziele. «Wenn ich am Wochenende am Munotmeeting in Schaffhausen die Limite für die U23-EM erreiche, wäre das natürlich der Hammer. Aber ich fokussiere mich in dieser Saison vor allem auf die Schweizer U23-Meisterschaften im September.» Dort könne er an einem guten Tag um die Podestplätze mitspringen. Ob er auch an der Schweizer Elite-Meisterschaften Ende Juli teilnimmt, weiss der junge Leichtathlet noch nicht: «Klar ist es cool, sich mit seinen Idolen zu messen, aber ich mache nur mit, wenn ich mich bereit dazu fühle.» Die nötige Limite, um anzutreten, hat er erreicht.

Langfristig ist es Grafs Ziel, zu den besten Weitspringern der Schweiz zu gehören. Falls er das mit einem Vollzeitpensum erreicht, würde er zu einigen wenigen gehören, die das geschafft haben.