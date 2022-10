Porträt «Essen hält die Familie zusammen»: Die Wilerin Dominique Kähler Schweizer alias Madame Tricot spricht über ihren Garten, ihre Kunst und verschimmelte Würste Seit zehn Jahren ist Dominique Kähler Schweizer pensioniert. Doch die Wiler Strickkünstlerin ist alles andere als im Ruhestand. Wenn sie nicht gerade ihre nächste Ausstellung vorbereitet, ist sie mit ihrem Naturgarten oder ihrer Schmetterlingszucht beschäftigt. Ein Besuch bei Madame Tricot.

Dominique Kähler Schweizer alias Madame Tricot in ihrem Naturgarten in Rossrüti. Bild: Sabrina Manser

«Jetzt bin ich schon zehn Jahre pensioniert», sagt Dominique Kähler Schweizer, während sie auf dem Esstisch eine Guetzlibüchse in Form eines Polizisten und einen Kerzenständer zur Seite räumt. Sie könne nicht verstehen, warum sich die Leute schon so früh pensionieren lassen wollen. Auch mit 74 Jahren führt Kähler Schweizer noch zwei Mal pro Woche Blutegeltherapien durch. Bekannt geworden ist die Wiler Ärztin aber vor allem durch eines: ihre Strickkunst. Die gebürtige Pariserin strickt als Madame Tricot Lebensmittel. Sie erlangte damit internationale Bekanntheit.

Doch gerade hat sie noch ein anderes Projekt am Laufen. Auf ihrem Hausdach werden Solarzellen montiert. Kähler Schweizer ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Rossrüti, die beiden erwachsenen Töchter sind ausgezogen. Kähler Schweizer hat beim Klimadialog der Stadt Wil mitgemacht. Ein Workshop, bei dem gezeigt wurde, wie man im Alltag einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Sie habe schon immer Solarzellen gewollt, nun habe sie diese nach dem Workshop kurzerhand installieren lassen.

«Mein Traum war immer ein total unabhängiges Ökohaus», erzählt Kähler Schweizer. Sie zeichnet mit ihren Händen einen Hügel in die Luft. Ein Haus im Hang, nur vorne eine Fensterfront, ein Wintergarten, ein Treibhaus, alles begrünt. Die Vorstellung ist ein Traum geblieben. Nun habe sie wenigstens die Solarzellen.

Schmetterlingszucht und Naturgarten

«Ich habe mich schon in den 80er-Jahren für den Klimaschutz interessiert», erzählt Kähler Schweizer. Nur sei man damals von den Leuten noch belächelt worden, heute sei es anders. Sofort wirft sie ein, sie habe aber nie politisch aktiv sein wollen. «Ich will keiner Linie folgen, ich will ein freier Geist sein.» Und man müsse bei sich selbst anfangen. Kähler Schweizer sagt: «Ich will in meiner kleinen Welt für die Natur und die Tiere sorgen.» Im Winter füttere sie Vögel und züchte Schwalbenschwanz-Schmetterlinge.

Sie steht vom Küchentisch auf und führt nach draussen in ihren Garten. Dort öffnet sie eine kleine Holzbox, mehrere Kokons sind zu sehen. Im Frühling würden sich die Schmetterlinge aus ihrer Verpuppung lösen, sagt Kähler Schweizer. Dann zeigt sie ihren Gemüsegarten und den mediterranen Kräutergarten. «Es ist etwas wild, aber ich will das so. Es ist ein Naturgarten», sagt Kähler Schweizer. Sie hat sich als Zertifiziererin von Naturgärten ausbilden lassen. Sie zeigt Leuten, wie sie ihren Garten möglichst naturbelassen gestalten können und stellt ihnen ein Zertifikat aus.

Dominique Kähler Schweizer kocht auch mal mit ihrem Solarkocher. Bild: Sabrina Manser

Auf dem Rundgang durch ihren Garten bleibt sie stehen, zeigt auf ihre Fotovoltaikanlage auf dem Dach und lächelt. Für fünf weitere Familien reiche der Strom. «Der Solidaritätsgedanke ist mir wichtig.» Just in dem Moment klingelt es an der Haustür. Der Handwerker, er macht sich an die letzten Arbeiten für die Anlage.

Eine Weihnachtsausstellung mit Kitsch

Die Künstlerin ist aber nicht nur in ihrem Garten beschäftigt. Kähler Schweizer führt in den unteren Stock des Hauses, in ihr Atelier. Vor den Fenstern wuchert der Kräutergarten. Das Zimmer ist eine Mischung aus Ausstellung und Arbeitsraum. Überall liegen Wollknäuel, Nadeln, Kisten und Körbe mit Utensilien. In einer Ecke steht ein Gestell mit Dutzenden kleinen Schubladen, die feinsäuberlich beschriftet sind. Auf Schränken und Tischen sind Jesusfiguren mit gestrickten Kleidern zu sehen, in Glasglocken sind gestrickte Kunstwerke ausgestellt.

Gerade bereitet sich die Künstlerin für die Ausstellung Hotel Noël The Christmas Paradox in Zürich vor. Künstlerinnen und Künstler schmücken für die Weihnachtszeit Hotelzimmer. Kähler Schweizers Ausstellung ist in einem Zimmer im Guesthouse Kalkbreite, am 24. November wird das Hotelzimmer öffentlich zugänglich sein. Kähler Schweizer zeigt in ihrer Ausstellung die keltische Weihnachtsfeier. Sie erklärt, dass das Weihnachtsfest, wie man es hier feiert, einen keltischen, nicht einen christlichen Ursprung habe. Es gehe darum, die Sonne zu feiern. «Man sass mit der Familie zusammen und ass. Das machen wir auch heute noch.»

An ihrer nächsten Ausstellung zeigt Dominique Kähler Schweizer eine Installation zur keltischen Weihnachtsfeier. Bild: Sabrina Manser

Ave-Maria mit Schmuck. Bild: Sabrina Manser

Kähler Schweizer wird unter anderem zwei Installationen zeigen. In einem alten Wanduhr-Gehäuse sind christliche Figuren platziert, geschmückt mit Perlen, Blumen und Lichterketten. Auch die Sonne ist dargestellt. In einem zweiten Gehäuse steht eine Maria-Figur. Auch dort glitzert es, die Figur trägt Schmuck. «Ein bisschen Kitsch», sagt Kähler Schweizer und stellt die Lichterkette ein. Aber auch Strickkunst wird im Hotelzimmer zu sehen sein. In einer Krippe werden gestrickte Würste und Kürbisse ausgestellt. Die Speisekammer der Bauern nennt es Kähler Schweizer.

Die Ernährerin der Familie

Dass Kähler Schweizer hauptsächlich Lebensmittel strickt, hat damit zu tun, dass sie gerne kocht und isst. «Essen hält die Familie zusammen», erklärt sie zurück in der Küche. Sie sehe sich als Ernährerin der Familie.

Ihre Sujets sind oft Fleischwaren. «Ich finde es schöner als der Rest», erklärt sie. «Fleisch zersetzt sich schnell, mit der Wolle kann ich es unvergänglich machen.» Ihr gefalle es, den Prozess von Leben und Sterben darzustellen. So strickt sie zum Beispiel auch verschimmelte Würste. «Wenn Fleisch verdirbt, beginnen drinnen Mikroorganismen zu leben. Das finde ich faszinierend», sagt sie und lächelt. Sie stricke aber auch frisches Gemüse. Aber nur lokales, jenes aus dem Garten.