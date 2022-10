Porträt «Es ist schön zu sehen, dass sich die vielen Trainings gelohnt haben»: Die Wilerin Celina Schmid wurde mit den Wittenbach Panthers Schweizer Softball Meister Für viele Schweizerinnen und Schweizer sind Base- und Softball nur Randsportarten. Für die 21-jährige Celina Schmid aus Wil ist es aber ein zentraler Teil ihres Lebens. Nun machte sich ihre harte Arbeit bezahlt. Celina Schmid wurde mit den Wittenbach Panthers Schweizer Meister.

Celina Schmid avancierte in den letzten Jahren zu einer Leistungsträgerin bei den Wittenbach Panthers. Bild: Anette Flavia Matt/Coolor

Sportlich reitet die 21-jährige Wilerin Celina Schmid momentan auf einer Erfolgswelle. Denn nach Europacup-Silber im Sommer konnte Schmid Mitte September mit den Wittenbach Panthers den Schweizer Softball Meisterpokal in die Höhe strecken – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.

Ein zeitintensives Hobby

Dass die Wittenbach Panthers den Titel geholt haben, überrascht, denn das Team gibt es erst seit fünf Jahren. Schmid ist seit Anfang mit dabei und gehört zu den routinierteren Spielerinnen. «Ich bin vor einigen Jahren im Rahmen der Jugend Games Wil mit Baseball in Berührung gekommen und habe danach bei den Wil Devils angefangen zu spielen», sagt die 21-Jährige und fährt fort: «Es gab früher mal ein Softballteam in Wil, das 2015 auseinanderfiel. Zwei Jahre später wurden die Wittenbach Panthers gegründet und ich wechselte dorthin.»

Was ist Softball? Softball wird grundsätzlich nach den selben Regeln gespielt wie Baseball. Anders als der Name vermuten lässt, ist der Ball nicht weich, sondern einfach nur etwas grösser und kann deshalb nicht ganz so stark geworfen werden. Zudem wird beim Softball mit kleineren Distanzen gespielt, heisst für einen «Homerun» muss der Ball weniger weit geschlagen werden. Obwohl Baseball nicht nur den Männer vorbehalten ist, ist es hauptsächlich so, dass Männer Baseball und Frauen Softball spielen. (lto)

Auf die Frage, warum sie mit Baseball angefangen hat, sagt Schmid:

«Irgendwie gefiel es mir einfach. Es ist ein Sport, bei dem man alles braucht: Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und Technik. Das hat mich fasziniert.»

Nun pendelt Schmid dreimal in der Woche nach Wittenbach ins Training. Manchmal von zu Hause aus, manchmal direkt von der ETH Zürich, wo sie Gesundheitswissenschaften und Technologie studiert. «Teilweise ist das schon anstrengend, aber mit dem Auto geht es eigentlich noch», sagt sie. Das zeigt: Die Wilerin gibt für ihr Hobby viel auf. Ganz einfach war das nicht immer, denn zu Beginn der Wittenbach Panthers blieb der Erfolg aus. In der ersten Saison des Vereins gewann man kein Spiel.

«Das war schon sehr deprimierend, aber wir merkten, dass wir ständig besser wurden», so Schmid. Die meisten Fortschritte machten die Panthers unter dem venezolanischen Trainer Larry Castro, als dieser vor einigen Jahren das Softballteam aus Wittenbach trainierte. Auf diese Saison hin kam Castro wieder in die Schweiz, um die Panthers zu coachen. Ein Mitgrund, weshalb es Wittenbach so gut läuft.

Panthers holten sich beim Europacup die Silbermedaille

Auch Schmid wurde unter dem ausländischen Coach immer besser und schaffte 2018 den Sprung in die Schweizer Nationalmannschaft. «In einem Randsport wie Softball ist es logischerweise etwas einfacher, in die Nati zu kommen, als zum Beispiel im Fussball. Aber ich bin trotzdem sehr stolz, das Schweizer Trikot anziehen zu können und mich mit den besten Softballspielerinnen Europas zu messen», so die 21-Jährige.

Aber nicht nur in der Schweizer Nationalmannschaft konnte Schmid in den letzten Jahren Erfolge feiern, auch bei den Wittenbach Panthers lief es immer besser. In der vergangenen Saison qualifizierten sich die Ostschweizerinnen zum ersten Mal für den Final, mussten sich dort aber den Zürich Challengers geschlagen geben. «Man merkte im Final, dass sich die Challengers an diesen Druck gewohnt waren. Wir haben hingegen Nerven gezeigt und den Final verloren», meint Schmid.

Trotzdem qualifizierten sich die Panthers als Zweitplatzierte für den Winners Cup B. Das bedeutete: Wittenbach spielte erstmals international. Schmid konnte im Sommer in Frankreich aber nicht dabei sein: «Ich hatte leider Prüfungen und konnte deshalb nicht mitfahren. Trotzdem schafften wir es bis in den Final. Das zeigte uns, dass wir gut genug sind, um auch international mit den Besten mitzuspielen», sagt die 21-Jährige zur Europacup-Silbermedaille.

Celina Schmid (mit Stirnband in der Mitte) feiert den ersten Meistertitel der Wittenbach Panthers. Bild: Annette Flavia Matt/Coolor

Dieser internationale Erfolg gab nochmals das nötige Selbstvertrauen, dass es in diesem Jahr mit dem ersten Meistertitel klappen könnte. Am 17. September war es dann geschafft. Celina Schmid konnte den ersten Schweizer-Meister-Titel der Wittenbach Panthers feiern. Für die Wilerin ein unvergesslicher Moment:

«Den Pokal hochzustrecken, war so ein cooles Gefühl. Es ist einfach schön zu sehen, dass sich die vielen Trainings gelohnt haben.»

Der Blick geht bereits nach vorne

Auch wenn der Titelgewinn erst wenige Wochen her ist, schaut die Nationalspielerin schon in die Zukunft: «Dank dem Meistertitel können wir nun im nächsten Sommer am Europacup der Meisterinnen teilnehmen. Dort werden wir gegen noch bessere Teams spielen. Aber wir werden sicher viel lernen und wollen einfach Spass haben. »

Auch national gibt es für die 21-Jährige ein klares Ziel: «Das Ziel ist natürlich die Titelverteidigung», sagt Schmid schmunzelnd. «Ansonsten könnte gesagt werden, dass wir es nur mit Glück geschafft haben.»