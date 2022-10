Porträt «Es freut mich, dass eine junge Familie einzieht»: Köbi Scherrer aus Hemberg hat für seinen Bauernhof eine Nachfolgelösung gefunden Köbi Scherrer war zeitlebens im Hof Stocken zu Hause. Jetzt ist sein Wegzug von Hemberg geplant. Mit der Betriebsaufgabe beginnt ein neuer Abschnitt in seinem Leben. Er ist froh, dass er die Nachfolge auf seinem Hof regeln konnte.

Köbi Scherrer blickt zufrieden in die Zukunft. Bild: Ruedi Roth

Es sind nicht viele Leute, die Köbi Scherrer aus Hemberg richtig gut kennen. Aber mögen tun ihn viele. Nun zieht der ruhige Mann im kommenden Neujahr weg von Hemberg. Nach Neu St.Johann geht es. Eine Wohnung hat er dort gekauft.

Wie sein Alltag dann aussehen wird, weiss er noch nicht so recht. Das Alleinsein ist er sich aber, nach dem Tod seines Vaters, schon seit 15 Jahren gewohnt. Gerne hätte er irgendwann eine Partnerschaft aufgebaut. «Es hat wohl nie gepasst. Das Leben geniessen werde ich trotzdem weiterhin.»

Milchtransport mit dem Hornschlitten

Mit fünf Schwestern und einem Bruder wuchs Köbi Scherrer als Drittjüngster auf. Der nach Norden geneigte Hof Stocken funktionierte schon damals als Milchwirtschaftsbetrieb. So richtig beeilen mit der Mechanisierung des Betriebs wollte sich Köbi Scherrers Vater Jakob nicht.

Da man kein Auto hatte, wurde die Milch mittels kleinen Töffs und Tanse oder mit dem Hornschlitten zur Annahmestelle gebracht. Bei stürmischem Winterwetter hinauf zum Nachbarn sei dies recht anstrengend gewesen, erinnert sich Köbi Scherrer. Wenn die Milch zentrifugiert wurde, nahmen Scherrers die anfallende Magermilch als Schweinefutter wieder nach Hause.

Köbi Scherrer schnupperte während des letzten Schuljahrs Berufsluft bei einem Zimmermann und einem Mechaniker. «Das Interesse an der Landwirtschaft war dann aber doch grösser.» Nach dem Heimlehrjahr stand das Fremdlehrjahr beim Betrieb Forster in Gossau an.

Arbeiten als Betriebshelfer oder längere Anstellungen bei Landwirten folgten. Dazwischen war Werken zu Hause angesagt. Köbis jüngerer Bruder Gregor lernte auch Landwirt. So war immer einer von den beiden zu Hause, um dem schon bald pensionierten Vater Hilfe zu sein.

Die beiden Winterschulhalbjahre in Flawil absolvierte Köbi Scherrer nach der Rekrutenschule. Dann ging es wieder nach Hause, wo der dienstfertige Mann bald überall gefragt war. Beim Holzen, beim Tiefbau oder beim Aufrichten von Hallen; in vielen Bereichen wurde Erfahrung gesammelt.

In ein paar Monaten wird Köbi Scherrer seine Heimat verlassen. Bild: Ruedi Roth

Scherrers brachten ihr Vieh seit 1974 auf die Alp

1980 war im Stocken ein neuer Milchviehstall mit Schwemmentmistung und Teleskopanlage für die Heukonservierung erstellt worden. 1988 wurde der Betrieb auf den damals 30-jährigen Sohn Köbi überschrieben. «Mein Vater kam auch nach seiner Pensionierung noch gut ‹z’gang›. Aber mit der Mechanisierung konnte er nicht mehr so richtig mithalten», erinnert sich Köbi Scherrer schmunzelnd.

Elf Hektaren Land galt es auf dem Heimbetrieb in Hemberg zu bewirtschaften. Dazu sömmerten Scherrers ihr Vieh ab 1974 auf Alp Bernhalden, die an der Schwägalpstrasse liegt. Die 18 Hektaren grosse Sommerweide galt es zusammen mit einem anderen Bauern hälftig zu bewirtschaften. Eine neue Alphütte stand dort zur Verfügung.

Der Stall hingegen war schon 1900 gebaut worden; weist aber auch heute noch eine sehr praktikable Raumhöhe auf. «Im Laufe der Jahre wurden im Anbindestall Anpassungen vorgenommen. Die Kühe sind mit der Zeit grösser geworden», begründet Köbi Scherrer die grosszügig praktizierte Aufstallung.

Ab 1990 wurde die Bernhalde neu unter drei Landwirten aufgeteilt. Das gemeinsame Älplern habe gut geklappt. Eine frische Idee sei immer möglichst rasch den anderen Mitälplern unterbreitet worden. So hätten diese auch Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Viele Jahre lang wurden die Weideabteile von den drei Landwirten jeweils gemeinsam genutzt. «Als dann mein Cousin und Mitälpler Gregor Scherrer mit Jerseys auf die Bernhalde kam, mussten wir dies ändern», sagt Köbi Scherrer.

«Die verschiedenen Rassen weisen unterschiedliche Ansprüche aus.»

Die Unterteilung in eigene Weideabschnitte habe aber ohne Probleme funktioniert.

Die Bernhalden ist eine gutgrasige Alp. Bild: Ruedi Roth

Dem Unkraut zu Leibe rücken

Die schwach geneigte Alp Bernhalden bietet dem Vieh angenehme Weidebedingungen. Den Pflanzenbestand habe man im Lauf der Jahre stetig verbessern können. «Die Pfefferminze im Griff zu haben, ist momentan noch das grösste Problem. Die Blacken konnten wir erfolgreich zurückdrängen», sagt Köbi Scherrer. Dafür hatte er sich einst ein Gerät für Unkrautbekämpfung mittels Flächenbehandlung angeschafft.

Köbi Scherrer verabreicht seinem Vieh ausschliesslich Futter vom eigenen Betrieb. Sein Zuchtziel sei nicht überaus hochgesteckt. Eine Tonne Maiswürfel pro Jahr und etwas Kraftfutter bekämen seine Kühe aber schon. «Der Kuh ist es eigentlich egal, ob sie viel Milch liefert oder nicht. Da will ich dann doch ein wenig mitbestimmen», sagt Köbi Scherrer und lacht über seine Milchviehhaltung.

Wunderbar funktioniert habe über all die Jahre die Zusammenarbeit mit seinem Bruder Gregor; ebenfalls selbstständiger Landwirt. Das Einanderhelfen beim Heuen oder Alpen habe man nie zwecks Abrechnung aufgeschrieben. Hauptsache, man sei gemeinsam an ein Ziel gekommen. Öfters half Köbi Scherrer mit seinem Transporter anderen Landwirten beim Misten. Eine Zeitlang war der Hemberger auch für die Präparierung der Langlaufloipe auf dem «Scherb» zuständig.

Zwecks längeren Weidegangs hat Köbi Scherrer seine Alpkühe am Morgen jeweils spät gemolken. Bild: Ruedi Roth

Die Zukunft des Betriebs

Leute zu führen, dafür sei er nicht gemacht, meint Köbi Scherrer. Aber mithelfen tue er schon gerne. Weit über 20 Jahre lang war er Vorstandsmitglied der Alpgenossenschaft Hemberg. Als Alpmeister amtete er auf der Jungviehalp Hinterschlatt. «Dort waren derart gute Älpler angestellt, dass die Aufgabe wirklich einfach war.» Köbi Scherrer war Mitglied der Feuerwehr Hemberg; eine Zeitlang auch beim Turnverein Brunnadern.

Die Freizeit nutzt Köbi Scherrer gerne, um mit dem Rennvelo, im alpinen Skisport oder den Langlaufskiern aktiv zu sein. Er habe ein breites Interesse am Sportgeschehen und verfolge dies oft am Fernsehen. Dafür werde er wohl in Zukunft mehr Zeit haben. Köbi Scherrer hat seine Betriebsnachfolge geregelt. Mit Rosam und Silvia Mettler zieht ein junges Paar auf den Hof Stocken.

«Natürlich macht man sich im Vorfeld der Pensionierung Gedanken darüber, wie es weitergehen soll. Mit der jetzt getroffenen Entscheidung bin ich sehr zufrieden.»

Den neuen Besitzern des Hofs ständen noch andere Landwirtschaftsgrundstücke zur Verfügung. So sei ihnen eine Existenz grundsätzlich gesichert. Köbi Scherrer freut sich. Seine Gesundheit lasse wenig Wünsche offen. «Das ‹Puuren› habe ich gerne gemacht. Aber jetzt kann ich auch ganz gut zusehen. Und ich lasse mich überraschen, was die kommende Zeit bringt.»