Porträt «Der Traum ist es, irgendwann um den Meistertitel zu spielen»: Nationalspieler Luca Lanzendorfer über die Ziele mit dem FC Wil Futsal Luca Lanzendorfer ist Mittelfeldspieler beim FC Uzwil in der 1. Liga. Daneben spielt er mit dem FC Wil in der Swiss Futsal Premier League und steht dort auf dem starken dritten Rang. Der Futsal-Nationalspieler über die Doppelbelastung und was er mit dem FC Wil langfristig erreichen will.

Luca Lanzendorfer (rechts) ist mit 22 Treffern bester Torschütze der Futsal Premier League. Bild: PD

Was für viele nach zu viel Aufwand klingt, gehört für Luca Lanzendorfer zum Alltag. Seit fast 15 Jahren trainiert der Mittelfeldspieler des Erstligisten FC Uzwil mindestens dreimal die Woche. «Im Nachwuchs beim FC St.Gallen und FC Wil waren es teilweise sogar vier bis fünf Trainingseinheiten», sagt Lanzendorfer.

Doch für den 26-Jährigen sind drei Trainings und ein Spiel am Wochenende nicht genug. Denn seit 2015 spielt er auch noch Futsal. «Wir haben damals als kleine Gruppe einfach Lust gehabt, uns in der Winterpause weiterhin sportlich zu betätigen und meldeten uns an den ersten Hallenturnieren an», so Lanzendorfer. Irgendwann wollte man im Ligabetrieb mitmachen, so stieg die Truppe mit einem Futsal-Team des FC Uzwil in die dritthöchste Liga ein.

Die Wochenenden sind oft verplant

Dort war der Aufwand erst noch überschaubar. Die Meisterschaft lag genau in der Winterpause der Fussball-Meisterschaft. Seit dem Aufstieg in die Futsal Premier League im Jahr 2020 hat sich der Aufwand aber um ein Mehrfaches erhöht. Denn nun beginnt die Meisterschaft schon im September und geht bis Ende März.

Luca Lanzendorfer, Spieler des FC Wil Futsal. Bild: PD

«Natürlich sind das viele Trainings und Spiele, aber man muss sich die Freizeit halt gut einteilen», sagt der Mittelfeldspieler. Es könne gut sein, dass er am Wochenende neben den Spielen mit Uzwil und Wil keine Zeit mehr habe, aber er könne gut damit leben. Lanzendorfer fügt an:

«Für mich gehört Fussball einfach zu meinem Alltag. Ich trainiere gerne und es macht Spass. Solange ich daneben noch Futsal spielen kann und will, mache ich das.»

Er kann sich aber auch durchaus vorstellen, irgendwann nur noch Futsal zu spielen: «Wir sind auf diese Saison hin als Futsal-Abteilung von Uzwil nach Wil gewechselt, weil es unser Ziel ist, professioneller zu werden und irgendwann auch eine reine Futsal-Mannschaft zu stellen.» Er fühle sich beim FC Uzwil aber ebenfalls sehr gut aufgehoben, vor allem weil man ein tolles Team habe und er mit vielen Freunden zusammen spiele.

FC Uzwil: Mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause Luca Lanzendorfer trifft mit dem FC Uzwil zum Abschluss des Jahres 2022 in der 1. Liga auswärts auf den Tabellenfünften Winterthur II. Mit der bisherigen Saison ist Lanzendorfer zufrieden: «Wir haben in 15 Spielen 19 Punkte geholt. Klar hätten wir hier und da einen mehr holen können, aber grundsätzlich bin ich mit der Hinrunde ganz zufrieden.»

Nun steht am Samstag um 16 Uhr das erste Rückrundenspiel und die letzte Partie vor der Winterpause an. «Winterthur II ist eine spielstarke Mannschaft, die oft mit Verstärkung aus dem Fanionteam spielt. Das haben sie gegen uns schon im Hinspiel gemacht und trotzdem haben wir unentschieden gespielt. Das wird ein Duell auf Augenhöhe», sagt der 26-Jährige. (lto)

Grosse Ziele mit dem FC Wil

Das wäre eine wichtige Entwicklung, denn wenn man um den Futsal-Meistertitel mitspielen will, braucht man ein reines Futsal-Team, das unter der Woche trainiert und Automatismen entwickelt. Das zeigen die zwei besten Mannschaften der Schweiz, Futsal Minerva und die Maniacs. Das weiss auch Lanzendorfer:

«Diese zwei Teams spielen immer um den Titel. Um diese anzugreifen, brauchen wir noch ein paar Jahre. Aber das ist mittelfristig unser Ziel mit dem FC Wil. Der Traum ist es, irgendwann um den Meistertitel zu spielen.»

Luca Lanzendorfer (zweiter von links) und der FC Wil Futsal nach einem Sieg in der höchsten Schweizer Liga. Bild: PD

Auch wenn es für den Titel noch nicht ganz reicht, persönlich läuft es für Lanzendorfer sehr gut. In der Liga ist er mit 22 Toren nach sieben Partien Topskorer und im Frühling durfte er mit zwei weiteren Spielern des FC Wil Futsal an die WM-Qualifikationsspiele nach Moldawien. «Das war eine sehr coole Erfahrung. Wir sind da auf Profispieler getroffen. Mit dem Überstreifen des Nati-Trikots ist natürlich auch ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen», so der 26-Jährige.

Nun möchte er die Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Am Freitag um 20.30 Uhr treffen die drittplatzierten Wiler auswärts in Wettingen auf die Futsal Maniacs. Gegen den Tabellenzweiten geht Wil zwar als Underdog in die Partie, möchte aber für eine Überraschung sorgen.