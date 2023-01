Pop-Ballade «Happy Day» als Karrieresprungbrett: Der Flawiler Michael Grey veröffentlicht seine erste Single Vor einem halben Jahr sang der Gastronom im Duett mit Calum Scott. Dass er nun seine erste Single veröffentlicht, liegt auch an der Unterstützung des Promis.

Michael Grey, wie er auf dem Cover seiner bald erscheinenden Single zu sehen ist. Bild: PD

Ein gutes halbes Jahr ist es her, da sagte der Weltstar Calum Scott zum Flawiler Gastronomen Michael Grey: «Mach was draus.» Damals hatte die SRF-Sendung «Happy Day» den britischen Balladensänger und den Flawiler mit britischen Wurzeln für ein Duett zusammengebracht. «Das war eine Initialzündung für mich», sagt Grey heute. In Kürze wird er seine erste Single veröffentlichen.

Vom Familienkreis ins Tonstudio

Singen sei schon lange eine Leidenschaft gewesen, sagt Grey.

«Freunde und Familie haben mir immer positives Feedback gegeben, doch sie wollen auch nett sein. Nach ‹Happy Day› bekam ich aber plötzlich auch Lob von Fremden.»

Angespornt vom vielen Zuspruch hat Grey nach «Happy Day» den Schritt zu einer professionellen Musikproduktion gewagt: «Ich wollte nicht eines Tages dastehen und sagen, ich hätte es nie probiert.» Vergangenes Jahr hat er im Flawiler Musikstudio Migou Soundpool unter der Leitung von Andreas «Ghandi» Vetterli eine Single aufgenommen. «Ich dachte, man würde einmal ins Studio gehen und dann hat man ein fertiges Lied. Das war blauäugig.»

Ein besonderes Erinnerungsselfie: Michael Grey (Mitte) mit Calum Scott (rechts), aufgenommen während der Sendung «Happy Day» von Moderator Röbi Koller. Bild: SRF

Vorab hatte Grey zusammen mit einer Songwriterin den Text verfasst. Es folgte dennoch ein langer Prozess: die Instrumentalisierung von Studiomusikerinnen und -musikern, Revisionen und Aufnahmen – am Ende waren Monate und eine nicht unerhebliche finanzielle Summe ins Projekt geflossen. Doch was zähle, sei das Endresultat, sagt der Sänger: «Es hat sich gelohnt.»

Von Social Media zu Spotify

Bislang teilte Michael Grey seine Gesangsdarbietungen auf Instagram, Tiktok und Youtube. Nun möchte der 36-Jährige die Online-Musikplattformen erobern. Da er bislang nicht bei einem Label unter Vertrag ist, kommt noch einmal viel Arbeit auf ihn zu: Denn die Werbetrommel muss der Flawiler selbst rühren.

Dabei hofft er auf die Unterstützung aus seinem Freundeskreis und mit etwas Glück auch von seinem Idol Calum Scott. «Wir haben uns bei den Proben zu ‹Happy Day› sofort gut verstanden», erzählt Grey. Seitdem stehen der Weltstar und der Gastronom aus Flawil gelegentlich im Austausch.

Michael Grey (links) mit dem Balladensänger Calum Scott hinter den Kulissen von «Happy Day». Bild: PD

Allzu hohe Ansprüche stellt der aufstrebende Musiker aber nicht. «Ich habe Freude an meinem Lied und freue mich, wenn ein paar Menschen auch Freude haben.» Sein Traum wäre allerdings, wenn er sein Lied einmal im Radio hört und seine Single ihm weitere Türen öffnen würde. «Wenn die Single Anklang findet, wäre es toll, ein Album aufzunehmen», sagt Grey. Dann aber mit der Unterstützung eines Labels.

Michael Grey bedient auf seiner Single mit Brust- und Kopfstimme ein beachtliches Oktavenregister. «Der Text ist tiefgründig und behandelt ein Thema, mit dem wir uns alle identifizieren können», sagt Grey. Ganz im Stil seines britischen Vorbilds ist «Escape» ein Song für Fans von Popballaden, gewürzt mit einer Prise Rock. Veröffentlicht wird die Single voraussichtlich Ende Januar auf Spotify, iTunes, Apple Music und diversen anderen Plattformen.