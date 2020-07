Zwei Personen in Henau in Wasserfall geraten – Rettungseinsatz dauert an Am Sonntagabend sind zwei Personen bei der Thurbrücke zwischen Brübach und Henau in einen Wasserfall geraten. Sie konnten durch die Rettungskräfte noch nicht geborgen werden.

Zwei Personen bei der Thurbrücke zwischen Brübach und Henau in einen Wasserfall geraten. Um 22.30 Uhr waren die Rettungskräfte immer noch im Einsatz. Bild: Andrea Häusler (Henau, 5. Juli 2020)

Laut Kantonspolizei St.Gallen sind in Henau am Sonntagabend um 18.48 Uhr zwei Personen in die Thur gestürzt und in eine Wasserwalze geraten. Gemäss ersten Erkenntnissen querten drei Personen oberhalb des Wasserfalls den Fluss. Dabei wurden zwei Personen mitgerissen, stürzten den Wasserfall hinab und konnten sich dort nicht mehr befreien, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Suche nach den vermissten Personen läuft auch abends um 22.45 Uhr noch. Bei der Suchaktion stehen gemäss Polizeisprecher Gian Andrea Rezzoli auch Taucher und die Rega im Einsatz.