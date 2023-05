Politik «Mit dem E-Bike kann man locker täglich zwischen Wil und St.Gallen pendeln»: Der neue Präsident der EVP Region Wil setzt sich für Tempo 30 ein Die Mitglieder der EVP Region Wil haben den bisherigen Vizepräsidenten Alexander Lyner zum neuen Präsidenten gewählt. Der Wiler Stadtparlamentarier übernimmt das Amt von Thierry Thurnheer. Dringenden Handlungsbedarf sieht er beim Fachkräftemangel sowie bei den Finanzen und dem Verkehr der Stadt Wil.

Alex Lyner auf dem Gipfel des Olymps. Innerhalb von dreieinhalb Monaten ist er einst von zu Hause aus dorthin gewandert. Bild: PD

Mit welchen Visionen und Zielen übernehmen Sie die EVP Wil?

Alexander Lyner: Ich bin ja nicht nur zum EVP-Präsidenten der Stadt Wil gewählt worden, sondern des ganzen Wahlbezirks. Ich will zeigen, dass die EVP die kleineren Gemeinden nicht vergessen hat. Die EVP ist die einzige Partei, die sowohl sozial als auch konservativ eingestellt ist. Für uns ist das E (evangelisch) ganz wichtig, wobei christlich wohl korrekter wäre, denn wir haben viele katholische Freunde, welche die gleiche Meinung vertreten wie wir. Mit der Partei will ich die Basis auf dem Lande besser abholen.

Wo herrscht in der Stadt Wil am dringendsten Handlungsbedarf?

Bei den Finanzen und dem Verkehr steht die Stadt vor ganz grossen Herausforderungen. Ein schwieriges Handlungsfeld ist zudem der Mangel an Fachkräften. Auf diese ist auch die öffentliche Verwaltung angewiesen. Die Bevölkerung stellt immer mehr Ansprüche, will aber die notwendigen Steuern für den Mehrservice nicht erhöhen. Diesen Interessenkonflikt gilt es zu lösen und das geht nur mit Kompromissen. Wir werden nicht drum herumkommen, Diskussionen zu führen, welche Angebote wir uns noch leisten können, wollen oder müssen, um als Stadt attraktiv zu bleiben.

Zur Person Alexander Lyner wohnt in Wil und sitzt seit Juli 2021 im Stadtparlament. Er ist gelernter Medizinlaborant, IT-Projektleiter und Business Analyst, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Seine Hobbys sind Velofahren, Wandern, Kochen und Spielen.

Im Stadtparlament sind Sie der einzige EVP-Vertreter und gehören der Mitte-Fraktion an. Was sind die Vor- und Nachteile dieser Fraktionszugehörigkeit?

Der wesentliche Vorteil ist, dass ich überhaupt in einer Fraktion bin und so in einer Kommission mitwirken kann und über die Arbeiten der anderen Kommissionen informiert werde. Überhaupt bin ich in der Mitte-Fraktion bestens aufgehoben, es gibt keine wesentlichen Differenzen bei den politischen Zielen. Gerade in der Stadt Wil arbeiten die beiden Konfessionen meiner Meinung nach sehr harmonisch zusammen.

Bei den Gesamterneuerungswahlen 2020 strebte die EVP Wil im Stadtparlament erfolglos einen zweiten Sitz an. Welche Ziele hat die Partei für kommende Wahlen?

Bei den Nationalratswahlen ist es unser Ziel, im Wahlbezirk Wil die 2-Prozent-Marke zu erreichen. Bei den Kantonsratswahlen hoffe ich auf ein kleines Wunder, dass wir einen Sitz für den Bezirk gewinnen können. Unrealistisch ist es nicht. Wenn wir die Kirchenmitglieder erreichen und für uns mobilisieren können, dann könnte es klappen.

Sie setzen sich für Tempo 30 ein. Soll es das auch auf Wiler Kantonsstrassen geben?

Ich bin vor zehn Jahren nach einem Unfall vom Auto und Töff auf ÖV und Velo umgestiegen. Mit dem E-Bike kann man locker täglich zwischen Wil und St.Gallen pendeln und ist nicht viel langsamer als die, welche im Stau stehen. Was aus meiner Sicht für Tempo 30 spricht, sind die erhöhte Verkehrssicherheit bei den Schulwegen und der reduzierte Lärm für die Anwohner. Der Verkehr in der Stadt fliesst sowieso häufig gar nicht schneller als die 30 km/h. Da spielt es letztendlich gar keine Rolle, ob ich durch den Vordermann oder von einem Limit ausgebremst werde.

Warum braucht Wil ein Stadtparlament? Das grössere Rapperswil-Jona hat unlängst darauf verzichtet.

Rapperswil-Jona ist nicht Wil. Jedes öffentliche und freie Parlament ist eine Bereicherung für die Demokratie. Die Bevölkerung kann ganz unkompliziert auf uns Parlamentarier zukommen und wir nehmen die jeweiligen Probleme gerne auf.