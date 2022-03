Podiumsdiskussion «Auch Männer müssen mitmachen»: Am Dienstag trafen sich Wilerinnen und Wiler zum internationalen Tag der Frau Etwa 70 Teilnehmende fanden sich am Dienstagabend in der Tonhalle zur Podiumsdiskussion zum Wiler Frauentag ein. Zwei Frauen und zwei Männer aus unterschiedlichen Berufsfeldern sprachen über Klischees am Arbeitsplatz und Teilzeitarbeit. Auch Leute aus dem Publikum erzählten ihre Geschichten.

Auch Leute aus dem Publikum konnten in der Mitte des Kreises bei den Podiumsteilnehmenden Platz nehmen und mitdiskutieren. Bild: Sabrina Manser

Mehr und mehr füllt sich der Saal im unteren Stock der Tonhalle in Wil mit Frauen jeden Alters. Einzelne Männer sind dabei, wie auch Wiler Politikerinnen und Politiker und Stadträte. Das violette Foulard einer Frau, das an den Frauenstreik erinnert, blitzt in der Menge auf.

Es ist Dienstagabend, 8. März. Und es ist der internationale Tag der Frau. Dieser Tag steht symbolisch für den Kampf für die Gleichstellung von Frau und Mann und hat schon eine über hundertjährige Tradition. Heute noch versammeln sich Wilerinnen und Wiler an diesem Tag, denn das Ideal der Gleichstellung ist noch nicht erreicht.

Der Verein Wiler Frauentag, der diesen Anlass organisiert, will an diesem Abend Frauen sichtbarer machen. Angelehnt ist das Thema an das Buch «Unsichtbare Frauen» von Caroline Criado-Perez. Die Autorin zeigt auf, dass Frauen in wissenschaftlichen Erhebungen unsichtbar sind, sei dies in der Medizin, Stadtplanung, Kommunikation.

Klischees im Arbeitsalltag

In der Mitte des Saals in der Tonhalle stehen Stühle in einem kleinen Kreis, die etwa 70 Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen rundherum Platz. Eingeladen zur Podiumsdiskussion sind Kaminfegermeisterin Patrizia Alther, Céline Aeppli, die Health Science und Technology studierte und als einzige Frau in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung tätig ist, der teilzeitarbeitende Oberarzt Philippe Baumann und Michael Sarbach, Kantonsrat, Stadtparlamentarier (Grüne Prowil) und Teilzeit Hausmann.

Die Podiumsteilnehmenden Michael Sarbach, Stadtparlamentarier, Patrizia Alther, Kaminfegermeisterin, Philippe Baumann, Oberarzt, Céline Aeppli, Msc Health Science and Technology, zusammen mit Moderatorin Ulrike Arens-Fischer und Vereinspräsidentin Renata Ruggli (von links). Bild: Sabrina Manser

Die beiden Frauen erzählen, mit welchen Klischees sie im Berufsalltag konfrontiert werden. Céline Aeppli berichtet von einer Konferenz, an der man sie für die Sekretärin gehalten habe und nicht für ein Teammitglied der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Auch Kaminfegermeisterin Patrizia Alther musste für den Platz zur Meisterausbildung kämpfen und sich als junge Frau in der Lehre vor der Kundschaft beweisen.

Ein Lachen geht durch das Publikum, wenn ein Podiumsteilnehmender eine kuriose Geschichte erzählt, dann wieder ein bestätigendes Raunen. Die Männer sprechen davon, dass es nicht einfach ist, als Mann nach der Geburt des Kindes das Pensum zu reduzieren. Michael Sarbach sagt:

«Man wird mit grossen Augen angeschaut.»

Geschichten aus dem Publikum

Dann ist auch das Publikum dazu eingeladen, im innersten Kreis Platz zu nehmen und sich zu äussern – ganz nach dem Motto des Abends «Frauen sichtbar machen». Eine junge Frauen setzt sich in die Mitte und erzählt davon, dass man sich gegenseitig Mut machen müsse.

Eine ältere Frau findet, man müsse die unbezahlte Arbeit sichtbarer machen. In die Runde setzt sich auch ein älterer Mann, der erzählt, wie er vor 45 Jahren wahrscheinlich der erste Hausmann in Wil war. Wieder eine andere Frau fand schon vor 20 Jahren, dass jede Familie Anspruch auf einen Kitaplatz haben sollte.

Viele Leute aus dem Publikum nehmen in der Mitte Platz, erzählen ihre Geschichte, teilen ihre Sichtweise. Ein reger Austausch mit den Podiumsteilnehmenden entsteht, bevor beim Apéro weiter diskutiert wird.

Auch Männer sollen dabei sein

Renata Ruggli, Vereinspräsidentin Wiler Frauentag. Bild: PD

«Wir sind mit dem Abend mehr als zufrieden», sagt Renata Ruggli, Präsidentin des Wiler Frauenvereins. Sie habe nie erwartet, dass so viele kommen würden. Es sei das erste Mal gewesen, dass man diese Form von Diskussion mit dem Publikum ausprobiert habe. «Es gab durch das Publikum immer wieder neue Impulse und es wurden auch persönliche Erfahrungen erzählt», sagt Ruggli.

Sie habe ausserdem gehofft, dass auch Männer kommen würden. Die Vereinspräsidentin sagt:

«Es geht ja nicht nur um uns Frauen. Die Männer müssen auch mitmachen, es muss sich gesellschaftlich etwas ändern.»

Deshalb seien auch bei den Podiumsteilnehmenden zwei Männer dabei gewesen.

Der Anlass soll auch nach dem Abend noch eine Wirkung haben: Die Teilnehmenden konnten auf Zettel Ideen schreiben, wie Frauen in der Stadt Wil sichtbarer werden können. «Wir werden nun die Vorschläge zusammentragen und dem Stadtrat überreichen», sagt Ruggli.