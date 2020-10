Plus acht Prozentpunkte mehr bis 2024: Deshalb plant der Wiler Stadtrat eine Erhöhung des Steuerfusses Nachdem die Steuerzahlenden in Wil 2018 und 2019 in den Genuss von Steuersenkungen kamen, soll es nun bald wieder in die andere Richtung gehen. Der Stadtrat plant, den Steuerfuss bis 2024 um acht Prozentpunkte auf 126 Prozent anzuheben. Das dürfte vor allem bei den Bürgerlichen für Unmut sorgen.

Ab 2022 dürften für die Wilerinnen und Wiler wieder höhere Steuern anfallen, geht es nach dem Willen des Stadtrats. Bild: PD

Der Steuerfuss ist in Wil ein heisses Eisen. Vor allem in den vergangenen Jahren gehörten Diskussionen darüber bei fast jeder Sitzung des Stadtparlaments dazu, an der das Budget für das nächste Jahr beraten wurde.

Weil die Stadt ab 2015 regelmässig Gewinne im Millionenbereich schrieb, wurden 2018 und 2019 zweimal hintereinander Steuerfusssenkungen durchgesetzt. Die erste im Parlament von 129 auf 120 Prozent, die zweite nach einem Ratsreferendum an der Urne um zwei Prozentpunkte auf 118 Prozent.

Nun hat der Stadtrat im Finanzplan angekündigt, dass es ab 2022 in die andere Richtung gehen könnte. In zwei Etappen soll der Steuerfuss um jeweils vier Prozentpunkte auf 126 Prozent erhöht werden.

Verlust im nächsten Jahr über das Eigenkapital auffangen

Der Stadtrat hat an der Medienkonferenz am Dienstag erklärt, dass das budgetierte Defizit von rund neun Millionen für das Jahr 2021 noch keine Steuerfusserhöhung nötig mache. Dank des Eigenkapitals von über 70 Millionen Franken liesse sich ein solcher Verlust kurzfristig verkraften. Wieso also braucht es in den Folgejahren diese Massnahme trotzdem?

Der Stadtrat liefert dazu im Finanzplan eine ausführliche Begründung. So listet er beispielsweise jährlich wiederkehrende Mehrausgaben auf, auf welche die Stadt keinen Einfluss hat. Ein Teil davon sind vom Parlament beschlossene Ausgaben, ein weiterer Teil sind vom Kantonsrat getroffene Beschlüsse, welche den städtischen Haushalt belasten.

Unbeeinflussbare Mehrkosten von zehn Millionen Franken

Zehn Millionen Franken zusätzlich pro Jahr kosten diese Massnahmen die Stadt Wil. Das seien 18 Steuerprozente, rechnet der Stadtrat vor. Diese Summe alleine entspreche in etwa dem mittelfristigen operativen Defizit ohne Steuerfussanpassungen.

Diese Belastung sei kaum beeinflussbar. Da wegen der Coronakrise nicht mit zusätzlichen Steuereinnahmen gerechnet werden könne, blieben nur zwei Möglichkeiten: ein Abbau der Leistungen oder eine anhaltende hohe Neuverschuldung. Doch im Finanzplan heisst es:

«Der Stadtrat erachtet beide Optionen weder als gangbar noch nachhaltig.»

Pro-Kopf-Verschuldung von über 4000 Franken

Der Stadtrat stellt zudem die erwarteten Zahlen ohne und mit Steuerfusssenkung einander gegenüber. Dabei stellen sich für ihn zwei grundlegende Probleme bei gleichbleibendem Steuerfuss.

Das Erste betrifft die Pro-Kopf-Verschuldung. Ziel des Stadtrats ist es, diese zwischen 1400 und 2500 Franken zu halten. Ohne Steuererhöhung würde sich der Wert aber von 1436 Franken Ende 2020 bis Ende 2024 auf 4125 Franken verdreifachen. Im Hinblick darauf spricht der Stadtrat von einer angespannten Schuldensituation.

Die Folge: Die Bonität sinke und die Refinanzierungskosten stiegen dadurch. Nächsten Generationen bleibe danach kaum noch Handlungsspielraum.

Selbst mit Steuererhöhung steigt Verschuldung stark

Selbst bei einer Steuerfusserhöhung steigt die Pro-Kopf-Verschuldung gemäss der Prognose auf 3751 Franken. Der Stadtrat merkt deshalb an, dass man auch in diesem Fall die Situation kritisch im Blick behalten müsse.

Das zweite Problem, das sich gemäss Stadtrat stellt, ist das Eigenkapital. Mit Steuererhöhung verblieben Ende 2024 rund 50 Millionen Franken. Ohne Anpassung würde sich das Eigenkapital um 36,5 auf rund 40 Millionen reduzieren. Das würde den Spielraum künftig noch stärker einschränken und könnte mittelfristig dazu führen, dass die Stadt dann doch zu einer abrupten Steuerfusserhöhung gezwungen wäre, so der Stadtrat.

Steuererhöhung vom Parlament abhängig

Den Steuerfuss tatsächlich zu erhöhen, dürfte aber unabhängig der wirtschaftlichen Grosswetterlage eine politische Herkulesaufgabe werden. Vor allem FDP und SVP dürften schwer zu überzeugen sein.

Verschiedene Vertreter der FDP haben sich in der Vergangenheit dahingehend geäussert, dass mittelfristig ein Steuerfuss von 110 Prozent das Ziel sein müsse. Auch die Vorstellungen der SVP gehen eher in diese Richtung. Beide Parteien dürften von der Ankündigung des Stadtrats wenig begeistert sein, auch wenn es sich beim Finanzplan um keinen verbindlichen Antrag, sondern nur um ein Planungsinstrument handelt.

Stadtrat hofft auf Versprechen der Parteien

Der Stadtrat hat an der Medienkonferenz vom Dienstag aber angetönt, dass das Parlament – damit waren implizit besonders SVP und FDP gemeint – bei der Diskussion um die Steuerfusssenkungen beteuert habe, künftig auch einer Erhöhung zuzustimmen, falls dies nötig werde. Tatsächlich sagte SVP-Stadtparlamentarier Pascal Stieger im Dezember 2018:

«Falls sich herausstellen sollte, dass wir zusätzliche Steuergelder benötigen, werden wir selbstverständlich Hand bieten.»

Und auch FDP-Parteipräsident Claudio Altwegg liess in einem Interview mit dieser Zeitung Anfang 2019 verlauten, die FDP sei im Grundsatz aber durchaus bereit, dereinst eine Steuererhöhung mitzutragen, falls diese unausweichlich sei. Er machte aber auch deutlich: «Bevor die Steuern wieder erhöht würden, sollten jedoch immer zuerst die Ausgaben hinterfragt werden.»