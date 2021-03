Playoffs Volley Toggenburg fordert den VBC Cheseaux – verliert aber wegen desaströsem ersten Satz Die Frauen von Volley Toggenburg verlieren auch das zweite Spiel und damit die Best-of-three-Serie gegen die Waadtländerinnen. Vor allem der Beginn des Spiels am Samstag war geprägt von vielen Fehlern und teilweise unmotiviertem Auftreten.

Topskorerin Gabriela Maciagowski konnte vor allem zu Beginn des zweiten Satzes glänzen. Zu einem Satzgewinn reichte es dann aber doch nicht. Bild: Markus Imthurn

Im Playoff-Viertelfinal ist Volley Toggenburg an Favorit Sm’Aesch Pfeffingen gescheitert, nun ist auch die Best-of-three-Serie gegen den VBC Cheseaux vorbei. Die Toggenburgerinnen verloren am Samstag auch das zweite Spiel der Serie.

Zum insgesamt fünften Mal in der Saison 20/21 traf Volley Toggenburg auf die Waadtländerinnen. Alle Spiele gingen mit einem 3:0 an die Romands. Allerdings hatten diese beim aktuellen Spiel am Samstag doch mehr Mühe als erwartet.

Einerseits zeigten die Wattwilerinnen vor allem in der Defensive eine starke Leistung. Andererseits fiel beim Auswärtsteam von Trainerin Doris Stierli-Hämmerli die Aussenangreiferin Ines Granvorka verletzt aus. Ein Sieg gegen die Favoritinnen aus dem Waadtland war trotz dieser Vorzeichen eher unwahrscheinlich. Aber ein erster Satzgewinn hätte für die Damen von Volley Toggenburg alleweil drinliegen sollen.

Enttäuschender Start von Volley Toggenburg

8:25! So lautete das vernichtende Resultat nach nur 18 Minuten aus Sicht von Volley Toggenburg. Was aber noch verstörender war: Der VBC Cheseaux steuerte mit vier Fehlern gleich viele Punkte für das Heimteam bei, wie diese aus eigener Kraft erreichten.

Bei den Wattwilerinnen funktionierte im ersten Satz praktisch nichts. Die Defensive kam zu keinem Zeitpunkt an das Niveau vom vorherigen Samstag heran. Die Offensive schien gar nicht erst auf dem Platz zu stehen und produzierte Fehler am Laufmeter. Der einzige Akteur, der im ersten Satz zu Hochform auflief, war Trainer Marcel Erni, der mit seinen energischen «Konzentriert euch!»-Aufforderungen den anwesenden Zuschauern aus dem Herzen sprach.

Volley Toggenburg kann gegen Cheseaux einfach keinen Satz gewinnen

Trainer Erni brachte im zweiten Satz Joanna Mazzoleni für Martina Koch. Tatsächlich schien die Standpauke des Trainers eine gewisse Wirkung gezeigt zu haben, denn das Spiel gestaltete sich nun offener. Topskorerin Gabriela Maciagowski hatte hier ihre beste Phase und die Fehlerquote in der Annahme konnte gesenkt werden. Beim Stand von 7:6 konnte sich das Heimteam leicht absetzen und profitierte auch von Nachlässigkeiten bei den Waadtländerinnen, die nach dem lockeren ersten Durchgang ein bisschen die Konzentration zu verlieren schienen.

Jasmin Kuch und Gabriela Maciagowski sorgten aus einer stabilen Defensive heraus (Romina Schnyder) für eine komfortable 21:15 Führung. Was dann folgte, war eine Glanzleistung des «VBC Wolowicz». Die amerikanische Mittelblockerin sollte bis zum Ende des zweiten Satzes nicht weniger als acht Punkte einfahren. Die Wattwilerinnen liessen sich tatsächlich noch abfangen und verloren Satz zwei denkbar knapp mit 24:26.

Cheseaux’s Defensive ist eine Macht

Die Waadtländerinnen setzten sich zu Beginn des dritten Satzes zum komfortablen 3:8 ab und besannen sich anschliessend auf ihre stärkste Waffe: ihren Kampfgeist in der Defensive. Obschon sich Volley Toggenburg vor allem in Form von Annouk Erni und Jasmin Kuch nochmals gegen die Niederlage stemmte, so fehlten ihnen die Möglichkeiten, den Verteidigungsriegel der Waadtländerinnen knacken zu können. Jeder Punkt musste gefühlt dreimal erspielt werden, bis er endlich gewonnen wurde. Und mit einer Offensive, die nicht ihren besten Tag erwischt hatte, war das nicht möglich. Auch der dritte Satz ging mit 21:25 an die Gäste aus der Romandie.

Eine Niederlage und ihre Gründe

Somit ging auch das fünfte Spiel gegen VBC Cheseaux klar mit 3:0 verloren. Es ist denn auch nicht die Niederlage selber, die einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, als vielmehr die Art und Weise, wie das Spiel verloren ging. Während Cheseaux um jeden Ball kämpfte und sich auch bei einem Sechs-Punkte-Rückstand nicht geschlagen gab, so vermisste man diese Fähigkeit bei Volley Toggenburg.

Besonders augenfällig war dies vor allem im ersten Satz. Die vielen Flüchtigkeitsfehler und das teilweise unmotivierte Auftreten lassen unweigerlich die Frage nach der Einstellung mancher Akteurinnen auf dem Feld aufkommen. Trainer Marcel Erni hat nun drei Wochen Zeit, um sein Team auf das Klassierungsspiel um Rang 7/8 vorzubereiten. Gegner dort ist Volley Lugano, das gegen Volleyball Franches-Montagnes auf der Strecke blieb.