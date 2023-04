Plakatkunst Die Sammlung eines Druckpioniers: Auf einem Streifzug durch die Schweizer Plakatgeschichte in der «Galerie alte Plakate» in Schwarzenbach Die Welt der Werbeplakate mag heute noch zu faszinieren, wie ein Gang durchs Schwarzenbacher Plakatmuseum zeigt. Die Tochter eines Druckpioniers hat eine Sammlung von Plakaten in die Ostschweiz gebracht. In Schwarzenbach wird ein Teil davon ausgestellt.

Sie freuen sich daran, wenn andere sich an der bunten Bilderwelt der ausgezeichneten Schweizer Plakate erfreuen: Brigitte Karrer, Arnold Karrer und Helen Kropf (von links). Bild: Christof Lampart

Dass es unweit des Schweizer Hauptsitzes von Aldi in Schwarzenbach ein Plakatmuseum gibt, wissen die wenigsten. Die kleine, aber feine Trouvaille mit dem Namen «Galerie alte Plakate» ist nicht einmal von aussen angeschrieben. Und so nur kunstinteressierten Insidern ein Begriff. Wenn überhaupt.

Dies dürfte wohl auch etwas damit zu tun haben, dass die Besitzer, das Wiler Ehepaar Brigitte und Arnold Karrer, Gruppen und Vereine nur nach telefonischer Anmeldung empfängt. «Wir zeigen und erklären gerne unsere Ausstellung, aber wir haben nicht die Kapazität, um ständig geöffnet zu haben, auch wenn wir mit Helen Kropf eine grosse Hilfe haben», erklärt Brigitte Karrer, die zwar nicht der Ursprung der Sammlung ist, wohl aber die treibende Kraft dahinter, dass diese erhalten blieb und öffentlich gemacht wurde.

Der Vater war ein Pionier

Denn Brigitte Karrer hiess mit Mädchennamen Hug. Eine Hug aus jener Familie, der die berühmte Druckerei Hug und Söhne AG (1900 bis 1988) in Zürich gehörte. Ihr Vater Willy Hug (1917 bis 2006) war ein Druckpionier. War er doch der Erste, der im Offsetverfahren Plakate im Weltformat (89,5 mal 128 Zentimeter) druckte, rüstete er doch in den 1950er-Jahren eine alte Steindruckmaschine um.

Willy Hug war aber auch ein Sammler. Denn neben den vielen Druck-Exemplaren der eigenen Druckaufträge sammelte er auch schöne Werke befreundeter Plakatkünstler. Was wenig verwunderte, war doch die Schweiz Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit führend in der Plakatkunst. Die Leidenschaft übertrug sich auch auf die Tochter. Und so verwundert es nicht, dass es Brigitte Karrer nach dem Druckereiverkauf im Jahr 1988 ein Anliegen war, die Plakatsammlung zu erhalten und zu zeigen. Mit dem privaten Umzug von Zürich nach Wil zügelte denn auch die Sammlung vor 15 Jahren in die Ostschweiz.

Ein Einblick in die Ausstellung. Bild: Christof Lampart

Meisterwerke von Leupin und Erni

Die Plakatkunst lebt in den Räumlichkeiten des Plakatmuseums auf und weiter. Schon der Gang, der zu den Ausstellungsräumen hinführt, ist wie eine «Strasse der Plakate» angeordnet. Beidseitig treffen die Besucherinnen und Besucher Plakate an, die einem bekannt vorkommen. Vielleicht, weil man sie in der Kindheit noch am Bahnhof oder am Marktplatz hängen gesehen hatte? Kann gut sein.

Denn bei den meisten der im Museum gezeigten rund 120 Plakate – die eigentliche Sammlung ist viel grösser, umfasst an die 1700 Exemplare – handelt es sich um ausgezeichnete Werke. Und das nicht nur, weil viele von ihnen von Meistern wie Herbert Leupin, Hans Erni, Celestino Piatti oder Alois Carigiet stammen. Nein, viele von ihnen wurden auch aufgrund ihrer gestalterischen Qualität vom eidgenössischen Departement des Innern als «Bestes Schweizerplakat des Jahres» ausgezeichnet. Kurzum: Wer die Ausstellung betritt, schreitet Schritt für Schritt an Meisterwerken entlang.

Spürbarer Berufsstolz

Dabei gibt es noch vieles anderes, was sehenswert ist. Eine alte Stern-Steindruckpresse aus Holz aus dem Jahre 1800 etwa sowie eine hundertjährige Maschinensatz-Anlage – eine der ältesten Linotype-Setzmaschinen in der Schweiz. Holzschriften, ein Regal mit Handsatz und andere Druckutensilien wie Litho-Steine, Setzkasten, Schneidmaschinen, Handtiegel lassen die damalige Zeit aufleben und den Berufsstolz in der Druckbranche nachempfinden.

Alle 1700 Plakate der Sammlung werden in Dauerschleife an eine Wand projiziert und eine umfangreiche Sammlung an Kunstbänden und druckereispezifischen Nachschlagewerken lässt keine Fragen hinsichtlich der Schweizer Plakatgeschichte offen.