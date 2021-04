Pflegenotstand Tertianum in Degersheim will Pflegenotstand entgegenwirken – und bildet Leute im eigenen Haus aus Pflegefachleute sind immer schwerer zu finden. Schweizweit fehlen bis ins Jahr 2030 rund 65000 von ihnen, so die Prognosen. Das Tertianum Steinegg/Feldegg in Degersheim bildet deshalb das eigene Personal konsequent aus und weiter.

Die Ausbildungsverantwortliche der Tertianum Steinegg/Feldegg, Majlinda Jakupi (l.) und Pflegedienstleiterin Katja Walt. Bild: PD

(art) Mitte März publizierte der Bund die neuesten Prognosen in Sachen Pflege. Demnach werden bis ins Jahr 2030 in der Schweiz rund 65000 Pflegende fehlen, da nur rund die Hälfte der benötigten Pflegekräfte ausgebildet werden. Zur Veranschaulichung: Aktuell arbeiten in der Schweiz rund 180000 Frauen und Männer in einem Pflegeberuf.

Die Zahl der Heime in der Schweiz ist mit etwas über 1500 Häusern konstant, der Bedarf an Pflegeplätzen und somit auch an Personal nimmt jedoch zu. Da gute Pflegende aber nicht einfach auf den Bäumen wachsen, hat es sich das Tertianum Steinegg/Feldegg in Degersheim zur Aufgabe gemacht, «eigene Talente zu fördern», wie deren Leiterin Pflege, Katja Walt, erklärt.

Ein Beispiel dafür ist Majlinda Jakupi, welche mittlerweile die Bildungsverantwortliche für beide Häuser ist. Sie fing 2002 in der Steinegg als Pflegeassistentin an – und machte im Haus Karriere.

Ausbildung zur Pflegefachfrau

Nächsten Sommer beginnt sie die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF berufsbegleitend. Sie selbst begleitet «mit viel Herzblut» die Lernenden durch ihre Lehrzeit. Majlinda Jakupi sagt:

«Diesen Sommer schliessen drei junge Frauen als Fachangestellte Gesundheit bei uns ab. Zurzeit laufen die Qualifikationsverfahren. Ich bin zuversichtlich, dass sie es schaffen.»

«Majlinda ist die Zweite, die bei uns eine HF-Ausbildung absolviert. Wir sind aber interessiert daran, dass zukünftig noch weitere Frauen und Männer diesen Weg mit uns gehen werden», betont Katja Walt.

Dass der Tertianum-Gruppe schweizweit rund 80 Wohn- und Pflegezentren angehören, ist hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung ein Riesenplus. Denn so ist es zum einen relativ einfach, Kurse effizient anzubieten, und zum anderen Praktika in anderen Tertianum-Häuser zu vermitteln. «Wir können so unsere eigenen Ausbildungsbedürfnisse befriedigen und unsere Mitarbeitenden beim Erwerb neuer Qualifikationen unterstützen», freut sich Walt.

Die Kurse können die Mitarbeitenden Anfang Jahr aus dem Weiterbildungsprogramm auswählen. «Alle sollten jährlich mindestens eine mehrtägige Weiterbildung besuchen», betont Walt. Schon aus Eigeninteresse, denn eine Weiterbildung eröffne Chancen auf eine Karriere in der Langzeitpflege.