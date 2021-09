Pferdesport Sechs Goldmedaillen: Voltige Lütisburg krönt sich selbst am CVN Rosental Das Turnierwochenende vom 11. und 12. September war für Lütisburg ein volles Erfolg. Insgesamt sechs Goldmedaillen holten sich die Pferdesportler. Die Hauptprobe für die Schweizer Meisterschaften Ende September in Gossau ZH ist gelungen.

Auch die Junioren und Juniorinnen der Voltige Lütisburg dominierten letztes Wochenende in ihren Kategorien. Bild: Esther Di Maria

Unter nahezu perfekten Wetterbedingungen durfte Voltige Lütisburg am letzten Wochenende das Turnier in Wängi bestreiten. Im Rahmen des jährlichen CVN Rosental gingen rund 350 Athleten an den Start.

Nichtsdestotrotz war das Starterfeld mit acht Kategorien als Team und Einzel sehr spannend aufgestellt. Voltige Lütisburg lief mit seinen fünf Wettkampfsmannschaften in den Zirkel ein. Das junge Team Lütisburg 3 mit Moni Winkler siegte auf Silvantus. Für Miria Kleger ist es die erste Saison als Einzelvoltigierer und sie durfte sich verdient die Goldmedaille umhängen lassen.

Voltige Lütisburg gewinnt den OKV Cup

Publikumsmagnet am Samstag war die Austragung des OKV Cup Finals 2021 mit dem Juniorenteam Tösstal, welches an der diesjährigen EM Bronze holte und natürlich mit dem Elite Team von Lütisburg. Diese Teams wurden jeweils mit einem Einzelvoltigierer ergänzt, welche die Schweiz an der Senioren-WM in Budapest vertreten durften.

Für Lütisburg startete Kyra Seiler mit ihren «Kleinen» auf Kopernikus. Sie sagte nach der Aufführung: «Die Kiddies waren sehr aufgeregt! Sie waren sich einig, dass sie alles geben wollten. Und sie haben ihr Können bewiesen, genau wie Kopernikus» Moni Winkler longierte Solitario für ihr Seniorenteam, Nadja Büttiker lief mit Keep Cool und Sven Ris in den Zirkel ein. Am Ende durfte Voltige Lütisburg schliesslich den OKV Cup Pokal entgegennehmen.

Am Sonntag folgte dann das Turnierhighlight mit den zahlreichen Kürdarbietungen der Teams. Das Juniorenteam 2 mit Stefanie Hangartner holte sich souverän Gold auf Quiril.

Schweizer Meisterschaften am 25. und 26. September

Martina Brander stand mit ihren Mädchen ebenfalls auf dem obersten Podest: «Sowohl in Pflicht wie auch Kür schlichen sich zwar einige Fehler und Unsicherheiten ein. Trotzdem dürfen wir recht zufrieden sein mit unseren Noten. Im Hinblick auf die Schweizer Meisterschaften vom 25. und 26. September werden wir unsere Leistung in Rosental genau analysieren und gegebenenfalls nochmals Anpassungen vornehmen. Sicher ist, dass das Team in dieser Konstellation in Gossau ZH an den Start gehen wird.»

Das Eliteteam mit Longenführerin Moni Winkler sicherte sich auf Rayo ebenfalls den ersten Rang; für sie war es der erste Wettkampf überhaupt in dieser Saison und gleichzeitig die Hauptprobe für die Schweizer Meisterschaften 2021.