In Flawil und Degersheim hat der Pfarreirat ausgedient In den vier Pfarreien der künftigen Katholischen Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim wird es keine gewählten Pfarreiräte mehr geben. Deren Aufgaben und Funktion sollen ab Januar 2020 Pfarreigremien übernehmen. Andrea Häusler

Sie kandidieren für den Verwaltungsrat der fusionierten Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim: Werner Muchenberger, Bruno Egli, Beatrice Abegg Schneider, Dieter Schwizer, Markus Burtscher, Giuseppina Angheben und Markus Stäheli (Präsident) (von links). (Bild: Andrea Häusler)

Es wird sich einiges ändern, wenn am 1. Januar kommenden Jahres die neue «Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim» die bisher eigenständigen Kirchgemeinden Flawil, Degersheim, Niederglatt und Wolfertswil ablöst. Weniger auf der staatskirchlichen Ebene, wo die Führungsaufgaben neu auf einen siebenköpfigen Kirchenverwaltungsrat konzentriert werden, als im kirchenrechtlichen Bereich. Denn Pfarreiräte, wie sie heute in Flawil und Degersheim eingesetzt sind, wird es künftig nicht mehr geben.

Wenig Interesse an langen Amtszeiten

Der Entscheid ist die gemeinsame Antwort der Räte auf die Veränderungen in der Gesellschaft. Zwar bestehe nach wie vor eine hohe Bereitschaft zu persönlichem Engagement, sagte der Präsident des Vereines der Kirchgemeinden der Seelsorgeeinheit Magdenau, Markus Stäheli, am Informationsanlass vom Donnerstag in Flawil. Hingegen fehle zunehmend der Wille oder die Möglichkeit, sich langfristig zu verpflichten. Sprich, an ein Amt zu binden.

Die Pfarreigremien, die neu das kirchliche Leben in den Gemeinden prägend begleiten sollen, sind klein und flexibel. Zwei bis drei Mitglieder sowie zwei Vertreter des Pastoralteams und ein Kirchenverwaltungsrat müssen beispielsweise für Flawil als grösste Pfarrei ausreichen. Die Führungsteams in Degersheim, Niederglatt und Wolfertswil-Magdenau sollen noch kompakter aufgestellt werden.

Mitwirkung der Pfarreimitglieder gefragt

Die Aufgaben der Pfarreigremien sind primär koordinative und strategische. Einen Schwerpunkt bildet der intensive Austausch und die enge Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ideen aus der Bevölkerung sollen aufgenommen, zu Projekten entwickelt und – auch unter Einbezug engagierter Freiwilliger – umgesetzt werden. «Damit letztlich Aktivitäten angeboten werden, die auch nachgefragt sind», wie Pfarrer Markus Schöbi verdeutlicht. Selbstredend setze dies ein hohes Mass an Eigeninitiative seitens der Pfarreimitglieder voraus.

Jedes Talent ist willkommen

Welchen oder welche Namen die vier neuen Körperschaften tragen werden, ist noch nicht entschieden. Eine einheitliche Benennung ist nicht zwingend, eine Zusammenarbeit über die Pfarreigrenzen hinaus hingegen sehr erwünscht. «Situativ, bedürfnisorientiert und/oder themenbezogen», wie es Vroni Krämer, Seelsorgerin in Degersheim, auf den Punkt brachte.

Jedes Talent ist gefragt

Die Pfarreigremien befinden sich aktuell im Aufbau. Dabei geht es nicht nur um die Rekrutierung der Mitglieder, sondern auch um die Bildung sogenannter Freiwilligenpools: einen «Vorrat» an Personen, die für passende Projekte gelegentlich zur Verfügung stehen. Dabeisein kann hier jedermann. «Man frage sich einfach: Was kann ich gut, was tue ich gern», sagte Vroni Krämer. Wer ist bereit, Festbänke aufzubauen, Gäste zu bewirten, Kuchen zu backen, sich handwerklich, musikalisch oder spirituell einzubringen?

Kandidierende für den Kirchenverwaltungsrat

Am 8. September werden der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrats der fusionierten Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim, die Geschäftsprüfungskommission sowie die Vertretungen im Katholischen Kollegium gewählt.

Als Präsident steht Markus Stäheli aus Degersheim zur Wahl, während Giuseppina Angheben, Flawil, Markus Butscher, Wolfertswil, Bruno Egli, Degersheim sowie Werner Muchenberger, Beatrice Abegg-Schneider und Dieter Schwizer, (alle Flawil) als Mitglieder kandidieren.

Für die GPK stellen sich Nilla Carlot, Thomas Gisler, Andreas Helg, Nadja Holenstein, Gerold Pfister zur Verfügung. Ins Katholische Kollegium gewählt werden wollen Roman Brülisauer, Vera Bühler, Werner Muchenberger (alle Flawil) sowie Regula Senn und Markus Stäheli. Marcel Baechler, Niederglatt, und Pascal Bossart, Flawil, stellen sich als Ersatzmitglieder zur Verfügung.