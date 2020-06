Personalrochade im Verkehrsverein Flawil: Denise Wohlwend wird neue Kassiererin, Nachfolge für den Präsidenten bleibt jedoch weiterhin offen

Dieses Jahr wird es in Flawil keine Bundesfeier geben. Flawil steht mit diesem Entscheid, der nicht leicht gefallen ist, nicht alleine da. Auch in Degersheim, Rorschach, St.Gallen und an weiteren Orten wurden die Feiern am Nationalfeiertag abgesagt. Grund dafür: Wegen der Coronakrise dürfte für die nächste Zeit nicht an Grossveranstaltungen zu denken sein.