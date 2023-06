Personalkosten Im Dezember strich das Parlament eine Informatik-Stelle aus dem Budget der Stadt Wil – jetzt will sie der Stadtrat zurückholen Gemäss einem Bericht des Stadtrats läuft die Informatik der Stadt Wil am Anschlag. Eine zusätzliche Vollzeitstelle und eine zusätzliche Lehrstelle sollen Abhilfe schaffen. Weil er im Tagesgeschäft ausgelastet sei, komme der Leiter der Dienststelle nicht zum Überarbeiten der Informatikstrategie.

Ein Schüler bedient ein Tablet. Auch die Wiler Schulen sind mit rund 1600 iPads ausgerüstet, die von den Informatik-Diensten der Stadt Wil betreut werden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Informatik der Stadt Wil befindet sich im Umbau – und am Anschlag. So geht es aus dem jüngst an das Parlament überwiesenen Bericht und Antrag des Stadtrats für eine neue Vollzeitstelle hervor. Grund für die Überlastung seien immer mehr Geräte und neue Software, die gewartet werden müssen.

Noch im vergangenen Dezember hatte das Parlament eine 100-Prozent-Stelle der Informatik aus dem städtischen Budget 2023 gestrichen. Nun will der Stadtrat die Prozente offenbar zurückholen. Er beantragt eine 100-Prozent-Stelle für eine Applikationsmanagerin oder einen Applikationsmanager. Dazu soll eine ICT-Lehrstelle geschaffen werden.

Um die Löhne für die Stellen auszurichten, müsste das Parlament wiederkehrende Kredite genehmigen. Gemäss dem städtischen Lohnklassensystem würde die Vollzeitstelle jährlich zwischen 91’200 und 127’200 Franken kosten, die Lehrstelle durchschnittlich 17’000 Franken.

Täglich 30 Anfragen

Im vergangenen Jahr hat die Stadt die Geschäftsverwaltungssoftware Abacus eingeführt. Diese und weitere «geschäftsrelevante Applikationen» könnten mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Personal nicht genügend betreut werden, begründet der Stadtrat den Stellenantrag. Mit der Lehrstelle sollen zudem Fachkräfte intern ausgebildet werden.

Derzeit arbeiten in der Informatik der Stadt Wil fünf Mitarbeitende und ein Lernender im Bereich Systemtechnik. Bisher sei die Informatikabteilung der Stadt vor allem ein Infrastrukturbetreiber, schreibt der Stadtrat. Die täglich anfallende Arbeit könne «knapp bewältigt» werden. Gemäss dem Bericht erreichen die Abteilung jeden Tag 30 Betreuungsanfragen.

Der Bericht des Stadtrats beinhaltet auch eine Tabelle, die zeigt, dass die Stadt Wil im Vergleich mit Rapperswil-Jona und Gossau weniger Stellenprozente bei mehr Geräten und zu betreuenden Betrieben aufweist.

Stadtrat: Mehr Personal ist unvermeidlich

Rund 3000 Computer, Tablets, Drucker und Smartphones betreut die Informatik der Stadt Wil. Eingesetzt werden die Geräte in der Verwaltung, in den Schulen und in den 13 der Stadt nahestehenden Betrieben wie den Technischen Betrieben, der Bergholz-Betreiberin Wispag oder der Thurvita.

Damit die Informatik der Stadt langfristig «professionell und zuverlässig» betrieben werden kann, seien mehr neues Personal und die Spezialisierungen des bestehenden Personals unvermeidlich. «Ergänzend und teilweise alternativ» könnten spezifische Leistungen auch ausgelagert werden.

Der Auftrag zur Überarbeitung der Informatikstrategie der Stadt sei erteilt worden, heisst es im Bericht. Dass die überarbeitete Strategie bis dato noch nicht vorliegt, sei der Tatsache geschuldet, dass der Leiter der Dienststelle Oliver Ernst «zu stark mit operativer Arbeit beschäftigt ist».