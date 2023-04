Pendeln «Ich habe nie gewusst, wo ich durchlaufen muss»: Seit zwei Jahren befindet sich der Bahnhof Wil wegen Bauarbeiten im Ausnahmezustand Zwei Jahre dauern die Bauarbeiten der SBB am Bahnhof Wil nun schon an. Mindestens ein weiteres werden sie wohl noch anhalten. Für Pendelnde ist das mühsam, gleichzeitig finden sie es nötig, dass umgebaut wird. Dies zeigt eine Umfrage.

Eine Folge der Bauarbeiten: Züge nach Zürich fahren derzeit nicht mehr ab Gleis 2, sondern ab Gleis 1. Bild: Lara Wüest

Ein Bohrer rattert, eine Sirene heult, ein Zug fährt mit quietschenden Bremsen in den Bahnhof ein. So klingt der tägliche Geräuschpegel am Bahnhof Wil. Seit Mai 2021 dauern die Bauarbeiten der SBB am Bahnhof Wil nun schon an. Für Pendlerinnen und Anwohner muss sich das anfühlen, wie eine halbe Ewigkeit. Perrons, die plötzlich nur noch von der Westunterführung erreichbar sind. Am Vortag noch war ein Gleis zugänglich, nun ist es gesperrt. So manch ein Frühstück dürfte in den Pendlerbäuchen schon durchgeschüttelt worden sein, wenn jemand frühmorgens von einem Ende des Bahnhofs zum anderen sprinten musste.

Zwar informieren die SBB im Internet und mit Flyern in der Post über den Stand der Dinge. Doch wer schafft es schon, sich während zwei Jahren stets auf dem Laufenden zu halten? Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, wie eine Umfrage dieser Zeitung am Bahnhof zeigt.

Mühsam aber nötig

«Die Baustelle ist schon mühsam», sagt etwa Sabile Edipi-Shala, eine Pendlerin aus Wil. Auch schon hat die 24-Jährige zur Westunterführung rennen müssen, damit sie es noch rechtzeitig auf den Zug schafft. Eine andere Pendlerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt: «Ich habe nie gewusst, wo ich durchlaufen muss oder auf welchem Gleis mein Zug fährt.» Die 32-Jährige ist vor wenigen Wochen von Wil nach Uzwil gezogen und «froh», dass sie nun nicht mehr in Wil in den Zug einsteigen muss.

Bruno Gamper, Pendler aus Sirnach. Bild: Lara Wüest

Und Bruno Gamper aus Sirnach sagt: «Jemand, der nicht regelmässig am Bahnhof ist, bleibt auf sich allein gestellt.» Da er selbst jedoch pendelt, ist er gut informiert und hat noch nie einen Zug verpasst.

Die Umfrage zeigt: So manche Reisende empfinden die Baustelle ab und zu als mühsam. Zum Beispiel die 70-jährige Susi Hildebrand aus Wil. «Als ich vor gut einem Monat in die Ferien ging, musste ich meinen Koffer auf Gleis 2 über eine Schotterpiste ziehen», sagt sie. Das sei anstrengend gewesen.

Mirjam Signer aus Wil. Bild: Lara Wüest

Grundsätzlich sehen die Zugreisenden die Bauarbeiten aber positiv. Es sei notwendig und letztlich würden sie ja eine Verbesserung bringen, lautet der Tenor. Mirjam Signer aus Wil etwa sagt: «Es ist wirklich nötig, dass der Bahnhof umgebaut wird.» Die 47-Jährige nutzt den Zug regelmässig mit ihrem Vater, der im Rollstuhl sitzt.

Ausnahmezustand dauert an

Der Grund für die Bauarbeiten ist, dass der alte Bahnhof nicht mehr den Anforderungen an die Barrierefreiheit entsprach. Nicht alle Bereiche waren stufenfrei zugänglich. Die Rampe zu den Gleisen 2 und 3 bei der Unterführung West zum Beispiel war so steil, dass sie für Personen im Rollstuhl kaum zu bewältigen war.

Weil die SBB dies ändern wollen, ist der Bahnhof nun also im Ausnahmezustand. Und er wird das noch eine Zeit lang bleiben.

Die Gleise 2 und 3 sind über die Ostunterführung nicht zugänglich. Bild: Lara Wüest

Die Gleise 2 und 3 sind bis Anfang Juni ganz gesperrt, weil das Perron auf die Höhe von 55 Zentimetern angepasst werden muss. Auch die Hubstrasse muss erneut zweimal komplett gesperrt werden. Einmal an diesem Wochenende und einmal vom 19. bis zum 22. Mai. Jeweils ab Freitagabend um 21 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr.

Schlechte Neuigkeiten gibt es für all jene, die früher gerne mit dem Velo durch die Unterführung Ost hindurch sausten: Für Velofahrer wird die Unterführung auch nach Abschluss der Bauarbeiten gesperrt bleiben. Die SBB geben enge Platzverhältnisse und das Sicherheitsrisiko für Fussgängerinnen und Fussgänger als Grund an.

Bauarbeiten im Zeitplan

Zudem stehen weitere Arbeiten an. Das Perron 2 wird zum Beispiel noch verlängert, wie die SBB auf Anfrage mitteilen. Die Gleise 2 und 3 werden neu errichtet. Bis im Herbst 2023 wollen die SBB die Unterführung West sanieren.

Bisher, so geben die SBB an, sei man im Zeitplan. Auf die Frage, wann denn alles fertig sei, bleiben sie aber vage. Bis Mitte 2024 würden noch diverse Abschlussarbeiten erfolgen.

Teile des künftigen Bahnhofs stehen bereits: Eine neue Treppe bei der Ostunterführung. Bild: Lara Wüest

Eins ist aber klar: Die SBB verlangen den Pendlerinnen und Pendlern noch ein wenig Geduld ab. Manche dürften das Ende wohl jetzt schon herbeisehnen. Sie sei froh, wenn alles abgeschlossen sei, sagt etwa die Zugreisende Mirjam Signer bei der Umfrage.