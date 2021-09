Passerelle Kino Um 0:07 Uhr feiert der neue James-Bond-Film in Wattwil Premiere: «Dieser Event soll den grössten Bond-Fans zugutekommen» Die Coronapandemie hat den Start des neuen James-Bond-Films lange herausgezögert. In der Nacht auf Donnerstag wird «No Time to Die» nun zum ersten Mal im Wattwiler Kino Passerelle gezeigt. Nicht nur die Uhrzeit ist speziell.

Daniel Craig wird in diesem Film das letzte Mal den James Bond spielen. Bild: Universal Pictures International Switzerland

Lange mussten sich James-Bond-Fans gedulden. Nun ist es endlich so weit: Am ganz frühen Donnerstag wird der neue Film «No Time to Die» im Kino Passerelle gezeigt. Für die Premiere haben sich die Veranstalter etwas Spezielles einfallen lassen. Der Film startet in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag, kurz nach Mitternacht, genau um null, null, sieben, also 0:07 Uhr.

Martinis geschüttelt, nicht gerührt

Auch sonst soll die Premiere ein aussergewöhnlicher Anlass werden. «No Time to Die» läuft im Wattwiler Kino in zwei verschiedenen Sälen: Im grossen Kinosaal ist der 136-minütige Streifen in der Originalfassung, also in Englisch und mit deutschem Untertitel, zu sehen. Im kleinen Saal läuft der Film auf Deutsch. Passend zum Thema werden Martinis geschüttelt, nicht gerührt, und Hotdogs angeboten.

Geschüttelt und nicht gerührt trinkt James Bond seinen Martini. Auch die Wattwiler Kinogäste können beim Event in den Genuss von Bonds Lieblingsgetränks kommen. Bild: PD

Yanick Hug ist der technische Leiter und stellvertretender Geschäftsführer des Kinos Passerelle. Er sagt: «An dieser Premiere wollen wir dem Publikum etwas aussergewöhnliches bieten.» Die letzten Bond-Filme hat das Kino Passerelle allesamt gezeigt. Die Filmreihe hat im Haus an den Gleisen Kultstatus erreicht. Dieses Mal war alles etwas komplizierter. Hug sagt;

«Wegen der Coronapandemie war es nicht einfach, den neuen James Bond Film nach Wattwil zu bringen.»

Eigentlich wäre der Start des neuen Bond-Films im November des vergangenen Jahres geplant gewesen. Aufgrund des Lockdowns musste dieser jedoch verschoben werden.

Es gibt noch genug freie Plätze für den neusten James-Bond-Film im Kino Passerelle. Bild: Yanick Hug

Dass der Film in der Nacht ausgestrahlt wird, habe nicht nur mit der James-Bond-typischen Nummer 007 zu tun: Die Bedingungen des Verleihers liessen keinen früheren Start zu regulären Spielzeiten zu. Also musste sich das Passerelle Kino für einen Filmstart in der Nacht entscheiden. Hug wisse nur von einem anderen Kino in Zürich, das den Film zur selben Zeit zeigt.

Aussergewöhnliche Events

In beiden Sälen gibt es noch genügend verfügbare Plätze. Hug empfiehlt jedoch, die Tickets online auf der Website des Kinos zu reservieren. Das Kino Passerelle ist bekannt für Filmabende, an denen auch Regisseure und Schauspieler zugegen sind. Hug scherzt und sagt:

«Leider konnten wir Daniel Craig nicht nach Wattwil locken.»

Die Kinonacht soll exklusiv und ein aussergewöhnliches Erlebnis für die Kinogäste werden. Hug sagt: «Dieser Event soll den grössten Bond-Fans zugutekommen.»

Simple Rettungsmission mit bedrohlichem Wendepunkt

Bild: Universal Pictures International Switzerland

Im Film gibt James Bond, gespielt von Daniel Craig, seine Lizenz zum Töten ab und geniesst seinen Ruhestand auf Jamaika. Als sein alter CIA-Kollege auftaucht und ihn um Hilfe bittet, nimmt seine friedliche Zeit ein unerwartetes Ende. Ein bedeutungsvoller Wissenschaftler ist entführt worden und muss gefunden werden. Was als simple Rettungsmission beginnt, erreicht bald einen bedrohlichen Wendepunkt. Denn Bond kommt einem geheimnisvollen Gegenspieler auf die Spur, der im Besitz einer brandgefährlichen neuen Technologie ist.