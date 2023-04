St.Galler Ständeratswahl Die SVP hat ein Problem: Wer würde für Esther Friedli in den Nationalrat nachrücken? Die Ausgangslage ist knifflig, Friedli nicht ganz unschuldig daran

Wird Esther Friedli in den Ständerat gewählt, wer käme für sie in den Nationalrat nach? Die Reihenfolge bei den Ersatzspielern ist klar. Doch ganz so einfach ist es bei der St.Galler SVP nicht.