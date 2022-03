Parteien Mitgliederschwund und fehlendes Engagement: SVP Uzwil löst sich auf und wird Teil der neuen Regio-Partei Nach der Ortspartei Oberuzwil löst sich nun auch die SVP Uzwil auf. Die Ortsparteien von Uzwil, Oberuzwil und Oberbüren haben entschieden, sich zur SVP Regio Uzwil zusammenzuschliessen.

Der Vorstand der neu gegründeten SVP Regio Uzwil: v.l. Franz Giger, Bruno Dudli (Präsident), Christian Kamber und Marco Baumann. Vorne v.l. Marina Andres und Heidina Jordi. Bild: Philipp Stutz

«Zwei schwierige Jahre liegen hinter uns», sagte der abtretende Präsident Marco Baumann an der Gründungsversammlung der neuen Partei. Das gelte insbesondere für die drei SVP-Ortsparteien von Uzwil, Oberuzwil und Oberbüren. «In der heutigen Gesellschaft wird es für Vereine und politische Parteien zunehmend schwieriger, Personen zu finden, die bereit sind, ihre Freizeit zu ‹opfern› und aktiv in einem Vereinsvorstand mitzuwirken.» Dieser gesellschaftliche Trend treffe alle politischen Parteien der Region. Es werde zwar anerkannt, dass Parteien notwendig seien, um das Land zu gestalten. «Aber immer weniger Bürger wollen sich aktiv auf der untersten Ebene der politischen Arbeit einbringen.»

Seit Jahren werde es für die SVP-Ortsparteien Oberuzwil, Uzwil und Oberbüren schwieriger, funktionsfähige Gremien aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund haben die drei Ortsparteien entschieden, ihre Kräfte zu bündeln. Ein Schritt, der von der Kantonalpartei ungern gesehen werde, wie an der Versammlung betont wurde.

Auflösung erfolgte einstimmig

Die SVP Oberuzwil, die nur noch auf dem Papier bestand, hat sich bereits Ende 2021 aufgelöst. Und am Montag beschlossen die Mitglieder der Uzwiler Ortspartei, es ihr gleichzutun. Die Auflösung des Vereins erfolgte ohne Gegenstimme.

Marco Baumann hat vor sechs Jahren das Präsidium der SVP Uzwil übernommen und versucht, die Partei zu reaktivieren. Trotz grosser Anstrengungen – dazu zählte der regelmässig versandte Newsletter - ist es aber nicht gelungen, als wählerstärkste Partei einen Sitz in der Exekutive zu erobern. Auch in Oberbüren zeigten sich Zerfallserscheinungen. Die dortige Partei gehört ebenfalls zum neuen Zweckbündnis, bleibt aber als Verein weiterhin bestehen.

«Die drei Gemeinden kennen viele Gemeinsamkeiten», sagte Baumann. Er erinnerte an die Erneuerung der ARA in Niederuzwil und an die überfällige Sanierung der Augartenkreuzung. Man werde sich bemühen, gemeinsam Anlässe organisieren. «Wir sind überzeugt, dass dies der einzige Weg ist, um weiter präsent zu bleiben.»

Bruno Dudli neuer Präsident

Zum ersten Präsidenten der neuen Partei wurde Bruno Dudli, Oberbüren, gewählt, der bereits die SVP-Regionalpartei präsidiert. Vizepräsident wird Christian Kamber. Marco Baumann, beruflich stark engagiert und viel im Ausland tätig, musste auf das Präsidium verzichten und amtiert neu als Kassier. Als Aktuar wirkt Franz Giger, Beisitzerin wird Heidina Jordi. Oberbüren ist mit Marina Andres, Oberuzwil mit Roger Lindenmann im Vorstand vertreten.

Auch SP-Sektionen fusionieren

Die Sozialdemokraten kennen ähnliche personelle Probleme. An der Hauptversammlung der beiden SP-Sektionen Oberuzwil und Jonschwil stimmten die Mitglieder der geplanten Fusion zu. «Es ist ein Zeichen der Zeit, dass Parteien mit Mitgliederschwund und mangelndem Interesse leben müssen», heisst es in einer Pressemitteilung. Ziel des Zusammenschlusses sei es, vermehrt jüngere Wählerinnen und Wähler für die Mitarbeit in der Partei begeistern zu können.

Annäherung der FDP-Ortsparteien

Dass das Interesse an Parteien zusehends schwindet, haben auch die Freisinnigen erkennen müssen. Die Ortsparteien von Oberuzwil, Uzwil und Oberbüren haben sich deshalb vor einiger Zeit angenähert. Dies trägt bereits erste Früchte. So konnte die FDP wieder mehr Besucher an gemeinsam organisierten Anlässen verzeichnen und dabei Synergien nutzen. Auch bei Wahlen arbeite man gut zusammen, heisst es seitens dieser Partei.