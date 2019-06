Parlamentspräsident Marc Flückiger: Der Generalist auf dem Höhepunkt Seit sechs Monaten präsidiert Marc Flückiger das Wiler Stadtparlament. Der 38-Jährige zieht eine Zwischenbilanz – und hat noch Optimierungsvorschläge. Adrian Zeller

Seit einem halbem Jahr sitzt Flückiger während den Parlamentssitzungen ganz vorne in der Mitte. (Bild: PD)

Ein Laufbahnberater meinte vor Jahren zu Marc Flückiger, er sei vom Typ her ein Generalist, der sich nicht auf ein Fachgebiet spezialisieren sollte. Im Interview mit ihm scheint dieser Persönlichkeitszug immer wieder durchzuschimmern. Er ist es sich gewohnt, Sachverhalte aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und die Positionen von politisch Andersdenkender einzubeziehen. Seit sieben Jahren politisiert er in Wil. «In dieser Zeit habe ich die Stadt von einer ganz anderen vertieften Seite kennen gelernt."

Auch wenn er jetzt die Sitzungen der Legislative leitet, entspreche ihm viel mehr die Rolle des Exekutivpolitikers, wie das 38-jährige Mitglied der FDP und der Umweltfreisinnigen betont. Ob das Vorstandsmitglied des Wiler Gewerbevereins und Regionalpräsident der FDP Wil-Untertoggenburg jemals für ein Exekutivamt kandidieren wird, weiss er derzeit nicht. Aufgrund seiner eigenen Lebenserfahrung ist sich der gelernte Käser bewusst, dass man sich immer wieder auf Veränderungen gefasst machen muss, daher könnten die Umstände eines Tages so sein, dass er sich auf eine Wahlliste für ein Exekutivamt setzen liesse. «In der Politik ist vieles davon abhängig, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, und auf die richtigen Personen zu treffen.»

Nach dem Präsidialjahr habe er wohl den höchsten Punkt seiner Politkarriere auf Wiler Ebene erreicht, bilanziert Flückiger in seinem Büro am Stadtrand von Wil. Sein Unternehmen beschäftigt rund 120 Personen und betreut über 500 Liegenschaften in der Ostschweiz. Seit seiner Firmenübernahme vor fünf Jahren haben sich die Einnahmen beinahe verdoppelt.

Defensive Denkweise gehe zu Lasten der Effizienz

Im Interview kommt Flückiger immer wieder auf Situationen in seiner Firma zu sprechen und zieht dabei Parallelen zu Prozessen in der Stadtverwaltung. Wie er mehrfach betont, ist er sich bewusst, dass man unternehmerisches Denken nicht eins zu eins auf eine öffentliche Verwaltung übertragen kann, die Voraussetzungen und die Aufgaben seien zu unterschiedlich.

Gleichwohl ist er der Ansicht, dass man den Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung mehr Kompetenzen und mehr Verantwortung übertragen sollte. Er stellt eine sehr defensive Denkweise in der Administration und beim Stadtrat fest; man wolle jeglicher Kritik zuvorkommen. Dieser Ansatz gehe zum Teil zu Lasten der Effizienz.

Marc Flückiger (Bild: PD)

«Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich festgestellt, dass in der Verwaltung oder auch im Werkhof sehr kompetente und engagierte Mitarbeitende tätig sind. Wenn man ihnen mehr Freiheiten liesse, könnten sie sich sehr viel wirkungsvoller einbringen.»

Nach seinen Erfahrungen passieren noch immer viele Leerläufe, die zu eliminieren wären. Die Ansatzpunkte zur Optimierung sieht er sowohl bei den Parlamentsmitgliedern wie auch beim Stadtrat: «Gelegentlich wird um einen kleinen Teilbetrag eines grösseren Budgetpostens lange herumdiskutiert.» Weder die Legislative noch die Exekutive sollten sich nach seiner Meinung zu sehr ins operative Geschäft einmischen und Mikromanagement pflegen. In den städtischen Büros gäbe es genügend kompetente Personen, die Detailentscheide fällen könnten.

In seinem Unternehmen macht der langjährige Armeeoffizier gute Erfahrungen, wenn er den Kadermitarbeitern mehr Entscheidungsspielraum überträgt, es könne auch kostensparend wirken, wenn ihre Kompetenzen ausgeweitet werden. Besonders lobend äussert sich Flückiger über die Stadtkanzlei, die ihn bei der Präsidententätigkeit sehr engagiert und umsichtig unterstütze. «Mit dem Stadtschreiber Hansjörg Baumberger tausche ich mich nahezu jeden Tag telefonisch aus.»

Obwohl er sein Amt als sehr befriedigend empfindet, wie er betont, freut er sich auch auf die Zeit, wenn er die Verantwortung wieder abgeben und sich selber wieder engagiert in die Debatten einbringen kann. Vorerst wartet voraussichtlich nach der Sommerpause die Leitung der anspruchsvollen Parlamentsberatung über die Schule 2020 auf ihn.