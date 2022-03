Parlament Wil Zwei neue Stellenanträge für die TBW fast einstimmig angenommen Die Technischen Betriebe Wil stehen mit der Marktöffnung und der Erreichung der Klima- und Energiezielen vor Veränderungen. Dafür benötigen sie zusätzliches Personal. Zudem gab Marc Flückiger (FDP) seinen Rücktritt bekannt.

Die TBW stehen vor Veränderungen: Es kommt zu einer Marktöffnung auf dem Energiemarkt und die klimapolitischen Ziele müssen umgesetzt werden. Bild: Alex Spichale

Marktöffnung und Umsetzung der Energie- sowie Klimaziele: Die Technischen Betriebe Wil (TBW) stehen vor grösseren Veränderungen und benötigen dafür zusätzliche Angestellte. Und diese erhalten sie auch. Am Donnerstagabend bewilligte das Stadtparlament fast einstimmig zwei neue Stellen.

Auf dem Energiemarkt kommt es zu einer Marktveränderung. Durch eine Öffnung werden die TBW nicht mehr ein monopolistischer Energieversorger sein, sondern sich zu einem Energiedienstleister transformieren. Zudem stellen die Klima- und Energieziele die TBW vor Herausforderungen. Der Stadtrat beantragte deshalb die beiden Vollzeitstellen «Leitung Netzwirtschaft, Asset-Management und Netz-Engineering» sowie «Fachspezialist/in Produktmanagement».

Stellen belasten das Budget nur teilweise

Klaus Rüdiger, SVP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Dass selbst die SVP für diese Stellenanträge stimmte, scheint die Wichtigkeit dieses Ausbaus zu unterstreichen. Die Partei spricht sich sonst wiederholt gegen neue Stellen aus. SVP-Stadtparlamentarier Klaus Rüdiger sagte: «Wir haben die neuen Stellen unter kritischer Perspektive betrachtet.» Doch man erkenne, dass die betriebliche Ausrichtung der TBW in einem Wechsel stehe. Es mache Sinn, die Stellen zu schaffen, damit die TBW mit neuen Produkten auf die Kunden zugehen und präzise beraten können.

Zudem brauche es nur mittelfristig eine Stellenerhöhung, sagt Rüdiger. Wie es in einem Bericht des Stadtrats heisst, sollen die Stellen aus «alten» Technologien aufgelöst werden, sobald sich der Erfolg in den neuen Geschäftsfeldern einstellt. Hinzu komme der Aspekt, dass die Ausgaben bei beiden Stellen teilweise durch freie Stellengefässe der TBW kompensiert werden können, sagte Rüdiger. So muss mit knapp 73000 Franken nur etwa ein Viertel der beiden Gesamtjahreslöhne budgetiert werden.

Hohe Anforderungen gestellt

Im Parlament stiessen die Stellen auch sonst auf keine Kritik. Der Vorsitzende der Geschäftsprüfungskommission, Luc Kauf, bemerkte, dass die Messlatte für den «Fachspezialist/in Produktmanagement» sehr hoch sei. Aber man wolle dem Stadtrat die Möglichkeit geben, eine passende Person zu finden.

Reto Gehrig von Die Mitte verwies auf die Wichtigkeit und die Lage im Energiesektor wegen des Krieges in der Ukraine. Man müsse schneller reagieren, sagte Marcel Malgaroli, FDP. Er verwies auf eine Motion von Adrian Bachmann, FDP, die vorschlägt, dass das Parlament lediglich ein Globalbudget für den Personalaufwand genehmigen soll. Das Parlament stimmte dem Antrag mit 36 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen zu.